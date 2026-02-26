México

Solicitan donadores de sangre para Henry, niño con quemaduras en su cuerpo tras ataque a tienda en Valle de Chalco

Una familia enfrenta el miedo y la incertidumbre tras un atroz atentado que golpeó una noche cotidiana en su colonia

Guardar
Un niño de dos años
Un niño de dos años sufre quemaduras en el 75% de su cuerpo tras ataque con bomba molotov en tienda de Valle de Chalco.

Un ataque con una presunta bomba molotov en una tienda de conveniencia en Valle de Chalco, Estado de México, dejó a Henry, un niño de dos años y medio, hospitalizado en estado grave con quemaduras en el 75 % de su cuerpo.

Si bien las autoridades investigan si el hecho está vinculado con la reciente ola de violencia atribuida al cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de su líder.

La gravedad de las lesiones ha obligado a equipos médicos especializados a mantener al menor sedado e intubado después de una intervención quirúrgica de emergencia.

Los daños físicos obligaron al traslado inmediato de Henry al Instituto Nacional de Rehabilitación, en la alcaldía Tlalpan de Ciudad de México, donde se le realizó una cirugía para retirar tejido dañado. Aunque el procedimiento se reportó como exitoso, el diagnóstico es reservado y su pronóstico continúa como delicado.

Es por esta razón que sus familiares solicitan donaciones de sangre las cuales pueden realizarse directamente en dicho hospital y que son vitales para que el menor pueda seguir recibiendo la atención necesaria.

La familia solicita donaciones para
La familia solicita donaciones para que el menor pueda continuar con la atención médica. Foto: (iStock)

Ataque incendiario en tienda 3B

El domingo 22 de febrero, dos individuos encapuchados irrumpieron cerca de las 20:50 horas en una sucursal de la cadena 3B, ubicada sobre avenida Cuitláhuac en la colonia Xico III.

Los atacantes rociaron un líquido inflamable en el local y lanzaron el artefacto incendiario, según muestran las cámaras de seguridad. Las llamas se propagaron en segundos y tanto Henry como su padre, de 49 años, quedaron atrapados y sufrieron lesiones de consideración.

La titular de la Secretaría de Salud de Ciudad de México, Nadine Flora Gasman Zylbermann, detalló que el pequeño permanece bajo vigilancia permanente en cuidados intensivos debido a la “extrema gravedad” de sus lesiones.

El padre de Henry resultó igualmente afectado, aunque las quemaduras abarcaban aproximadamente el 8 % de su cuerpo, hallándose “delicado pero estable”, según el informe oficial.

Las autoridades vinculan el ataque
Las autoridades vinculan el ataque en la tienda 3B con la violencia del cártel Jalisco Nueva Generación en Estado de México.(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo ayudar al pequeño Henry?

Además de la donación de sangre la familia a proporcionado un número de cuenta donde se pueden realizar donaciones para la recuperación del menor.

AYUDA PARA HENRY

Donación

Carolina Hernández Maldonado

4027 6658 8234 5029

Banco Azteca

Los familiares se han mostrado agradecidos con las muestras de solidaridad y señalaron que cualquier aportación, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia en este momento crítico.

Temas Relacionados

El MenchooperativoValle de Chalco3Bmexico-noticias

Más Noticias

¿Quieres saber quiénes ganaron en Chispazo? Aquí están los números afortunados

El sorteo de Chispazo se lleva a cabo dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

¿Quieres saber quiénes ganaron en

Una baja más para México en el Clásico Mundial de Béisbol: Taj Bradley no jugará y deja con pocas opciones para su reemplazo

La ausencia del prometedor lanzador derecho complica la labor de Benjamín Gil, quien deberá ajustar la estrategia de abridores mexicanos

Una baja más para México

Imputan a 13 personas tras ser capturadas en bloqueos por la muerte de El Mencho en Jalisco

Fueron capturados en flagrancia tras la muerte del líder del CJNG

Imputan a 13 personas tras

Asesinan al acordeonista de Grupo Arraigado en Culiacán, Sinaloa

La violencia contra músicos del regional mexicano sumó un nuevo caso tras el asesinato del acordeonista de Grupo Arraigado

Asesinan al acordeonista de Grupo

UNAM explica cómo funciona la felicidad en el cerebro

Investigaciones recientes han identificado que las sensaciones agradables se originan en regiones cerebrales específicas, desplazando la idea tradicional de que el corazón es el centro de las emociones positivas

UNAM explica cómo funciona la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Imputan a 13 personas tras

Imputan a 13 personas tras ser capturadas en bloqueos por la muerte de El Mencho en Jalisco

Asesinan al acordeonista de Grupo Arraigado en Culiacán, Sinaloa

Cuatro sujetos fueron vinculados a proceso por el asesinato del cantante de narcocorridos AfroSan en CDMX

Detienen a miembro del CJNG en Texas: es originario de Belice

Acusan de terrorismo a los arrestados durante hechos violentos en Guanajuato tras abatimiento de “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

Asesinan al acordeonista de Grupo

Asesinan al acordeonista de Grupo Arraigado en Culiacán, Sinaloa

Revelan precios de boletos para gira de Kenia Os en Monterrey: esto podrían costar para CDMX

Shakira en el Zócalo: CDMX anuncia operativo contra la venta de bebidas alcohólicas en la zona

Emiliano Aguilar denuncia amenazas de muerte y asegura que ya citó a su acosador

Rauw Alejandro niega haber escrito frase sobre Nodal, aclara relación con Cazzu y se defiende de críticas por “Rosita”

DEPORTES

Una baja más para México

Una baja más para México en el Clásico Mundial de Béisbol: Taj Bradley no jugará y deja con pocas opciones para su reemplazo

Turco Mohamed explota contra la Selección Mexicana por la planeación de sus duelos amistosos: “No piensan en los clubes”

El objetivo de Brandon Moreno en la UFC antes de retirarse de las artes marciales: “Es la única razón por la que sigo”

Luto en el béisbol mexicano tras el fallecimiento de una de sus figuras, hijo de miembro del Salón de la Fama

México vs Islandia: rinden homenaje a elementos de las fuerzas armadas que murieron en operativo contra El Mencho