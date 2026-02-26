Solicitan donadores de sangre para Henry, niño con quemaduras en su cuerpo tras ataque a tienda en Valle de Chalco

Un niño de dos años sufre quemaduras en el 75% de su cuerpo tras ataque con bomba molotov en tienda de Valle de Chalco.

Un ataque con una presunta bomba molotov en una tienda de conveniencia en Valle de Chalco, Estado de México, dejó a Henry, un niño de dos años y medio, hospitalizado en estado grave con quemaduras en el 75 % de su cuerpo.

Si bien las autoridades investigan si el hecho está vinculado con la reciente ola de violencia atribuida al cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de su líder.

La gravedad de las lesiones ha obligado a equipos médicos especializados a mantener al menor sedado e intubado después de una intervención quirúrgica de emergencia.

Los daños físicos obligaron al traslado inmediato de Henry al Instituto Nacional de Rehabilitación, en la alcaldía Tlalpan de Ciudad de México, donde se le realizó una cirugía para retirar tejido dañado. Aunque el procedimiento se reportó como exitoso, el diagnóstico es reservado y su pronóstico continúa como delicado.

Es por esta razón que sus familiares solicitan donaciones de sangre las cuales pueden realizarse directamente en dicho hospital y que son vitales para que el menor pueda seguir recibiendo la atención necesaria.

La familia solicita donaciones para que el menor pueda continuar con la atención médica. Foto: (iStock)

Ataque incendiario en tienda 3B

El domingo 22 de febrero, dos individuos encapuchados irrumpieron cerca de las 20:50 horas en una sucursal de la cadena 3B, ubicada sobre avenida Cuitláhuac en la colonia Xico III.

Los atacantes rociaron un líquido inflamable en el local y lanzaron el artefacto incendiario, según muestran las cámaras de seguridad. Las llamas se propagaron en segundos y tanto Henry como su padre, de 49 años, quedaron atrapados y sufrieron lesiones de consideración.

La titular de la Secretaría de Salud de Ciudad de México, Nadine Flora Gasman Zylbermann, detalló que el pequeño permanece bajo vigilancia permanente en cuidados intensivos debido a la “extrema gravedad” de sus lesiones.

El padre de Henry resultó igualmente afectado, aunque las quemaduras abarcaban aproximadamente el 8 % de su cuerpo, hallándose “delicado pero estable”, según el informe oficial.

Las autoridades vinculan el ataque en la tienda 3B con la violencia del cártel Jalisco Nueva Generación en Estado de México.(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo ayudar al pequeño Henry?

Además de la donación de sangre la familia a proporcionado un número de cuenta donde se pueden realizar donaciones para la recuperación del menor.

AYUDA PARA HENRY

Donación

Carolina Hernández Maldonado

4027 6658 8234 5029

Banco Azteca

Los familiares se han mostrado agradecidos con las muestras de solidaridad y señalaron que cualquier aportación, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia en este momento crítico.