México

Tacos de pollo al pastor: receta fácil y llena de sabor para disfrutar en casa

Una opción inspirada en uno de los platillos más populares de México, ideal para compartir en familia y preparar con ingredientes accesibles

Guardar
Google icon
Vista aérea de seis tacos con pollo al pastor, piña, cebolla y cilantro, sobre una tabla de madera, junto a dos cuencos de salsa, limas y cilantro fresco.
La receta de tacos de pollo al pastor ofrece una alternativa ligera y fácil para disfrutar del clásico sabor mexicano en casa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tacos de pollo al pastor se han convertido en una alternativa práctica para quienes buscan disfrutar los sabores tradicionales con una proteína distinta. Su combinación de especias, chile y piña crea un equilibrio que destaca en cada bocado.

Esta versión conserva la esencia que ha hecho famoso al pastor, pero apuesta por una preparación más ligera y fácil de elaborar en casa. Además, permite obtener un resultado jugoso y lleno de aroma sin necesidad de equipos especiales.

PUBLICIDAD

Gracias a su versatilidad, estos tacos pueden servirse en reuniones familiares, comidas de fin de semana o incluso como una opción diferente para el menú diario. Su popularidad radica en la mezcla de ingredientes que aportan color, textura y sabor.

Una receta inspirada en una tradición mexicana

Primer plano de tacos de pollo al pastor con piña, cebolla, cilantro, chile y lima sobre tabla de madera. Guacamole y salsa en el fondo.
El adobo de chiles, achiote y piña logra un equilibrio de sabores que distingue a los tacos de pollo al pastor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sabor al pastor es uno de los más reconocidos dentro de la gastronomía mexicana. Su característico adobo ha conquistado a generaciones gracias a la intensidad de sus ingredientes y a la armonía que logra con la piña.

PUBLICIDAD

La versión preparada con pollo ofrece una alternativa accesible que mantiene el espíritu de esta preparación. El resultado es una carne suave que absorbe fácilmente los sabores del marinado.

Además, su elaboración resulta sencilla para quienes desean experimentar en la cocina sin invertir demasiado tiempo. Con una buena mezcla de condimentos se puede conseguir un platillo lleno de personalidad.

Ingredientes y preparación

Cinco tacos de pollo al pastor sobre tortillas de maíz en una tabla de madera. Contienen tiras de pollo rojizas, piña, cebolla, cilantro y una rodaja de lima.
El pollo marinado absorbe el característico gusto del pastor, brindando una versión jugosa sin necesidad de equipos especiales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 500 gramos de pechuga de pollo en tiras
  • 2 chiles guajillo desvenados e hidratados
  • 1 diente de ajo
  • 1/4 de cebolla
  • 2 cucharadas de achiote
  • 1/4 de taza de jugo de piña
  • 1 cucharada de vinagre blanco
  • Sal al gusto
  • 12 tortillas de maíz
  • 1 taza de piña en cubos
  • Cilantro picado al gusto
  • Cebolla picada al gusto

Preparación

  • Licúa los chiles guajillo, ajo, cebolla, achiote, jugo de piña, vinagre y sal hasta obtener una mezcla homogénea.
  • Marina el pollo con esta preparación durante al menos 30 minutos.
  • Cocina el pollo en una sartén caliente hasta que esté bien cocido y ligeramente dorado.
  • Agrega los cubos de piña y cocina durante unos minutos más.
  • Calienta las tortillas de maíz.
  • Sirve el pollo sobre las tortillas.
  • Añade cebolla y cilantro picados al gusto.
  • Disfruta inmediatamente.

El secreto está en el equilibrio de sabores

Múltiples tacos de pollo al pastor en tortillas con piña, cebolla y cilantro sobre una tabla de madera, junto a salsas, cilantro, cebolla picada, limas y un jarro de agua.
Con instrucciones sencillas y ingredientes accesibles, los tacos de pollo al pastor son un platillo mexicano que conquista a diferentes generaciones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos más atractivos de esta receta es la combinación entre el toque especiado del adobo y el dulzor natural de la piña. Esta mezcla crea una experiencia que recuerda a las taquerías tradicionales.

La frescura del cilantro y la cebolla aporta contraste, mientras que las tortillas calientes ayudan a resaltar cada ingrediente. El resultado es un platillo sencillo, pero lleno de matices.

Por su facilidad de preparación y su sabor característico, los tacos de pollo al pastor son una excelente alternativa para quienes desean llevar un clásico mexicano a la mesa sin complicaciones.

Temas Relacionados

TacosTacos al pastorPollomexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Panteón Rococó lleva ‘La dosis perfecta’ de música a más de 120 mil asistentes en Neza

El vocalista guió al público por clásicos como La carencia, Punk-O y La dosis perfecta, en un recorrido musical que mantuvo la energía a tope y emocionó a fans de todas las generaciones en Nezahualcóyotl

Panteón Rococó lleva ‘La dosis perfecta’ de música a más de 120 mil asistentes en Neza

Toluca se une a Cruz Azul como los equipos de Concacaf clasificados al Mundial de Clubes 2029

El torneo de 2029 mantendrá la estructura de 32 equipos, distribuidos entre las distintas confederaciones

Toluca se une a Cruz Azul como los equipos de Concacaf clasificados al Mundial de Clubes 2029

¿Por qué desecharon el juicio político contra Maru Campos? Esta fue lo que falló y por qué el caso no ha terminado

Morena dejó vencer el plazo, Kenia López Rabadán confirmó el golpe y el Caso CIA sigue encendido. Todo lo que debes saber

¿Por qué desecharon el juicio político contra Maru Campos? Esta fue lo que falló y por qué el caso no ha terminado

Los poderosos beneficios de los alimentos morados y por qué comerlos diario

Estas frutas y verduras destacan por su alto contenido de antioxidantes, vitaminas y compuestos naturales que ayudan a proteger el organismo y mejorar la salud

Los poderosos beneficios de los alimentos morados y por qué comerlos diario

Mundial 2026: ¿Oportunidad o trampa? UNAM advierte que puede disparar rentas y desigualdad en México

Especialistas alertan que este megaevento podría elevar rentas e incrementar la desigualdad urbana en las ciudades sede

Mundial 2026: ¿Oportunidad o trampa? UNAM advierte que puede disparar rentas y desigualdad en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento en el penal de Aguaruto deja reos heridos y fallecidos en Culiacán, Sinaloa

Enfrentamiento en el penal de Aguaruto deja reos heridos y fallecidos en Culiacán, Sinaloa

Dirigen narcomanta a Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, en Tijuana: “Dedícate a la música o te vamos a fusilar”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de mayo: se registra enfrentamiento en el penal de Aguaruto en Sinaloa

Los Chapitos: cuál es el origen y la historia de esta facción del Cártel de Sinaloa

Revelan el papel criminal de Alfonso Valencia, alias “El Repollo”: operador del Cártel de Tepalcatepec reclamado por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Panteón Rococó lleva ‘La dosis perfecta’ de música a más de 120 mil asistentes en Neza

Panteón Rococó lleva ‘La dosis perfecta’ de música a más de 120 mil asistentes en Neza

Panteón Rococó reúne a más de 120 mil personas en Nezahualcóyotl durante festejo por sus 30 años

Muere padre de Abraham Luna, vocalista de Grupo Firme

Con emotiva despedida Alejandro Fernández dice adios a su fiel compañero Kush

Aseguran que Guillermo del Toro tiró dura indirecta contra Jorge R. Gutiérrez por su controversia por IA

DEPORTES

Toluca se une a Cruz Azul como los equipos de Concacaf clasificados al Mundial de Clubes 2029

Toluca se une a Cruz Azul como los equipos de Concacaf clasificados al Mundial de Clubes 2029

Fernanda Arellano e Itzamary González se llevan la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Natación Artística

Erick Portillo se proclama como campeón de salto de altura en el Campeonato Mundial Indoor de Polonia

¿Salsa de la que pica o no? Guía de supervivencia y frases coloquiales para el Mundial 2026

“Los jugadores todavía no están al 100 por ciento físicamente”, Javier Aguirre habla sobre el estado de los futbolistas de cara al Mundial 2026