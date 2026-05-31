Tacos de pollo al pastor: receta fácil y llena de sabor para disfrutar en casa

La receta de tacos de pollo al pastor ofrece una alternativa ligera y fácil para disfrutar del clásico sabor mexicano en casa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tacos de pollo al pastor se han convertido en una alternativa práctica para quienes buscan disfrutar los sabores tradicionales con una proteína distinta. Su combinación de especias, chile y piña crea un equilibrio que destaca en cada bocado.

Esta versión conserva la esencia que ha hecho famoso al pastor, pero apuesta por una preparación más ligera y fácil de elaborar en casa. Además, permite obtener un resultado jugoso y lleno de aroma sin necesidad de equipos especiales.

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Gracias a su versatilidad, estos tacos pueden servirse en reuniones familiares, comidas de fin de semana o incluso como una opción diferente para el menú diario. Su popularidad radica en la mezcla de ingredientes que aportan color, textura y sabor.

Una receta inspirada en una tradición mexicana

El adobo de chiles, achiote y piña logra un equilibrio de sabores que distingue a los tacos de pollo al pastor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sabor al pastor es uno de los más reconocidos dentro de la gastronomía mexicana. Su característico adobo ha conquistado a generaciones gracias a la intensidad de sus ingredientes y a la armonía que logra con la piña.

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La versión preparada con pollo ofrece una alternativa accesible que mantiene el espíritu de esta preparación. El resultado es una carne suave que absorbe fácilmente los sabores del marinado.

Además, su elaboración resulta sencilla para quienes desean experimentar en la cocina sin invertir demasiado tiempo. Con una buena mezcla de condimentos se puede conseguir un platillo lleno de personalidad.

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Ingredientes y preparación

El pollo marinado absorbe el característico gusto del pastor, brindando una versión jugosa sin necesidad de equipos especiales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

500 gramos de pechuga de pollo en tiras

2 chiles guajillo desvenados e hidratados

1 diente de ajo

1/4 de cebolla

2 cucharadas de achiote

1/4 de taza de jugo de piña

1 cucharada de vinagre blanco

Sal al gusto

12 tortillas de maíz

1 taza de piña en cubos

Cilantro picado al gusto

Cebolla picada al gusto

Preparación

Licúa los chiles guajillo, ajo, cebolla, achiote, jugo de piña, vinagre y sal hasta obtener una mezcla homogénea.

Marina el pollo con esta preparación durante al menos 30 minutos.

Cocina el pollo en una sartén caliente hasta que esté bien cocido y ligeramente dorado.

Agrega los cubos de piña y cocina durante unos minutos más.

Calienta las tortillas de maíz.

Sirve el pollo sobre las tortillas.

Añade cebolla y cilantro picados al gusto.

Disfruta inmediatamente.

El secreto está en el equilibrio de sabores

Con instrucciones sencillas y ingredientes accesibles, los tacos de pollo al pastor son un platillo mexicano que conquista a diferentes generaciones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos más atractivos de esta receta es la combinación entre el toque especiado del adobo y el dulzor natural de la piña. Esta mezcla crea una experiencia que recuerda a las taquerías tradicionales.

La frescura del cilantro y la cebolla aporta contraste, mientras que las tortillas calientes ayudan a resaltar cada ingrediente. El resultado es un platillo sencillo, pero lleno de matices.

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Por su facilidad de preparación y su sabor característico, los tacos de pollo al pastor son una excelente alternativa para quienes desean llevar un clásico mexicano a la mesa sin complicaciones.