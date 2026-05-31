Enfrijoladas rellenas de huevo revuelto: receta mexicana fácil, económica y llena de sabor

Las enfrijoladas forman parte esencial de la cocina mexicana por su sencillez y versatilidad en la mesa familiar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enfrijoladas forman parte de las recetas más representativas de la cocina mexicana. Su preparación sencilla y su gran capacidad para adaptarse a distintos ingredientes las han convertido en una alternativa frecuente en los hogares, donde el sabor y la practicidad suelen ir de la mano.

Una de las versiones más apreciadas es la que incorpora huevo revuelto como relleno. La mezcla entre la suavidad del huevo y la intensidad de la salsa de frijol crea un platillo equilibrado que puede disfrutarse tanto en el desayuno como en cualquier otra comida del día.

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Además de su sabor, esta preparación destaca por ser accesible y rendidora. Con ingredientes básicos es posible obtener una receta completa que conserva el carácter tradicional de la gastronomía mexicana.

Un clásico mexicano que conquista por su sencillez

La versión de enfrijoladas rellenas de huevo revuelto destaca por el equilibrio entre la suavidad del relleno y la intensidad de la salsa de frijol. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enfrijoladas tienen un lugar especial dentro de la cocina nacional gracias a una elaboración que combina tradición y practicidad. A diferencia de otros platillos más elaborados, pueden prepararse en poco tiempo sin sacrificar sabor.

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Su popularidad también se debe a la versatilidad de los ingredientes. Dependiendo de la región o de las costumbres familiares, pueden presentarse con distintos rellenos y acompañamientos que enriquecen la experiencia.

La versión rellena de huevo revuelto destaca porque aporta una textura suave y un sabor delicado que complementa perfectamente la intensidad de los frijoles.

Ingredientes y preparación

El platillo tradicional puede disfrutarse tanto como desayuno abundante, comida rápida o cena ligera en cualquier hogar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

12 tortillas de maíz

2 tazas de frijoles negros cocidos

1 taza de caldo de frijoles

6 huevos

1 cucharada de aceite vegetal

100 gramos de queso fresco desmoronado

1/2 cebolla en rodajas finas

2 cucharadas de crema

Sal al gusto

Preparación

Licúa los frijoles junto con el caldo hasta obtener una salsa homogénea. Calienta la salsa en una olla a fuego medio y ajusta la sal al gusto. Bate los huevos y cocínalos en una sartén con aceite hasta obtener un revuelto suave. Calienta ligeramente las tortillas para que sean más fáciles de doblar. Rellena cada tortilla con una porción de huevo revuelto. Dobla las tortillas y colócalas en un plato. Baña generosamente con la salsa de frijoles caliente. Decora con queso fresco, crema y cebolla en rodajas.

Una opción práctica para cualquier momento del día

Las enfrijoladas rellenas de huevo revuelto representan la combinación ideal entre sencillez, tradición y sabor en la gastronomía mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mayores atractivos de esta receta es su capacidad para adaptarse a diferentes horarios. Puede servirse como un desayuno abundante, una comida rápida o incluso una cena ligera que no requiere demasiada planificación.

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Además, el uso de ingredientes comunes facilita su preparación en cualquier época del año. Esto permite que muchas familias la consideren una solución eficiente cuando buscan una comida casera y llena de sabor.

Su equilibrio entre sencillez y tradición explica por qué continúa siendo una de las preparaciones favoritas en numerosas mesas mexicanas.