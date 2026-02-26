Pepe Aguilar habla sobre tiroteo cerca de su rancho en Zacatecas y la caída de “El Mencho”

El cantante ubicó el episodio dentro del clima de violencia en México y subrayó que todos los mexicanos viven en vulnerabilidad. (Capturas de pantalla)

Pepe Aguilar rompió el silencio y se refirió por primera vez desde ese día al tiroteo que ocurrió cerca de su rancho en Zacatecas en el que se vio involucrada su hija Ángela Aguilar y su yerno Christian Nodal, al tiempo que abordó el tema de la violencia en México luego de la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Qué dijo sobre el ataque y la violencia en México?

En entrevista con Tony Dandrades, Pepe Aguilar abordó el episodio ocurrido cerca de su rancho El Soyate y lo ubicó dentro de la situación de violencia generalizada que vive el país. Evitó centrarse en detalles del incidente específico y prefirió subrayar la vulnerabilidad que enfrentan todos los mexicanos:

(Captura de pantalla/YouTube: Tony Dandrades)

“Eso que mencionas, solamente demuestra que todos estamos vulnerables y todos estamos, unos más que otros, por supuesto, más vulnerables que otros ante esta situación, que espero que pronto pase, porque yo lo único que quiero para mi país es que haya paz”, dijo.

Aguilar insistió en que, aunque el ataque impactó a su familia, lo considera parte de una problemática mayor: “Lo otro que mencionaste (el tiroteo cerca de su casa), por supuesto que es importante, pero no, te repito, demuestra que todos estamos en esa realidad, que espero pronto se acabe”, mencionó.

La entrevista se dio en medio del clima de tensión nacional tras la captura y muerte de “El Mencho”, líder del CJNG, abatido días después, el 22 de febrero, en un operativo militar en Jalisco, hecho que desencadenó bloqueos, enfrentamientos e incendios en una veintena de entidades.

(Captura de pantalla/YouTube: Tony Dandrades)

Sobre este contexto, Pepe Aguilar expresó su deseo de que México recupere la tranquilidad:

“Espero que México pronto llegue a la paz, que la gente buena y los mexicanos buenos nos merecemos, y desearles de todo corazón a la gente que toma las decisiones, que Dios los ilumine para que lleguemos rápido a ese lugar como mexicanos. Eso para mí, creo yo que es lo más importante”, subrayó.

¿Cómo fue el ataque cerca del rancho?

El operativo comenzó la tarde del jueves 12 de febrero sobre la carretera federal 54, a la altura de la comunidad de Tayahua, en el municipio de Villanueva, Zacatecas.

Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) instalaron un despliegue tras ubicar a presuntos integrantes del CJNG. En el punto fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Flavio Alberto “N”, alias “El Braca”, identificado como generador de violencia en la región.

Ángela Aguilar y Christian Nodal quedaron en medio de un fuego cruzado durante un operativo policial en Zacatecas, confirmó el fiscal estatal, quien descartó que la pareja haya sido blanco directo de la agresión. (Redes sociales)

La captura desató una reacción armada casi inmediata. Civiles atacaron a las fuerzas estatales con armas largas y artefactos explosivos improvisados, lo que provocó un intercambio de disparos y detonaciones.

Ángela y Christian Nodal transitaban por el tramo donde aún se desarrollaba la confrontación y quedaron momentáneamente en medio del fuego cruzado. El reporte oficial que realizó la familia a las autoridades fue recibido a las 17:52 horas. Después, policías escoltaron a la pareja para que pudieran llegar al aeropuerto.

Ese mismo día, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que la agresión estuvo dirigida contra fuerzas estatales y no contra la familia Aguilar. Horas más tarde, después de las 23:00, Pepe Aguilar difundió un comunicado en redes sociales para precisar que él se encontraba en la Ciudad de México y que sus familiares estaban a salvo, aunque el operativo seguía activo en las inmediaciones de su rancho.

Carlos Jiménez difundió videos del operativo de fuerzas federales en México que permitió resguardar a los cantantes Ángela AGuilar y Christian Nodal tras un tiroteo en Zacatecas.

Ataques en redes y fortaleza familiar

En la entrevista, Pepe Aguilar también habló sobre los ataques que sus hijos Ángela y Leonardo han enfrentado en redes sociales. Señaló que, aunque él está acostumbrado a la crítica, para sus hijos la experiencia puede ser más desafiante.

Destacó que su ejemplo y el de su padre Antonio Aguilar han sido sus principales herramientas para guiar a su familia en medio de la adversidad pública.

“Yo la verdad, ahorita ya hice el trabajo que tenía que hacer cuando tenían uno, dos, tres años... ahora ellos tienen que vivir su vida”, expresó.

Finalmente, fue cuestionado sobre una posible reconciliación con su hijo Emiliano, Aguilar afirmó: “Es mi hijo. Yo siempre voy a desearles a mis hijos lo mejor de la vida. Si lo mejor de la vida para él es reconciliarse conmigo, pues so be it. Pero siempre le voy a desear lo mejor. Yo no tengo problemas con él”.