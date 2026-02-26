México

Pascacio López es condenado a 1 año de prisión por acoso y violencia contra Vanessa Bauche

La actriz compartió en redes sociales que ganó el caso judicial, tras cinco años en litigio

Un juez condenó al actor Pascacio López a un año de prisión y al pago de una compensación económica. (Infobae México / Jovani Pérez)

Tras casi cinco años de batalla legal, la actriz Vanessa Bauche obtuvo una sentencia histórica en la industria audiovisual mexicana. Un juez condenó al actor Pascacio López a un año de prisión y al pago de una compensación económica, tras hallarlo culpable de violencia de género, acoso, hostigamiento y calumnias cometidas dentro de un set de grabación.

La resolución marca un precedente sin antecedentes en el país, al tratarse de la primera condena penal contra un actor profesional por hechos ocurridos durante una producción televisiva.

Un precedente histórico en la industria audiovisual

La propia Bauche confirmó la sentencia a través de un comunicado, en el que subrayó el alcance del fallo: “Por primera vez, un actor profesional ha sido condenado a un año de prisión por violencia de género, acoso, hostigamiento y calumnias cometidas dentro de un set de grabaciones”.

La actriz calificó el resultado como una doble victoria, al tratarse no solo de una sanción penal, sino de un mensaje claro contra la normalización de la violencia en espacios laborales del medio artístico.

Vanessa Bauche celebra una doble victoria legal significativa. (Vanessa Bauche / Instagram)
La actriz mostró el documento oficial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. (Vanessa bauche / Instagram)

El origen de la denuncia contra Pascacio López

En 2020, Vanessa Bauche presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Mujer en Jalisco, luego de trabajar con López en la serie Guerra de vecinos. La acusación incluyó violencia, acoso, hostigamiento y calumnias, en un contexto que —según la actriz— se agravó por la pandemia.

Bauche relató que atravesó el proceso “lejos de la familia y bajo condiciones que incluyeron acoso, humillación, difamación y riesgo sanitario”, al asegurar que fue besada fuera del guion por el actor, quien además era positivo a COVID-19.

De manera paralela, en 2022 la actriz interpuso una demanda civil por daño moral en la Ciudad de México. “Presenté una demanda civil por daño moral en la CDMX, derivada de una campaña difamatoria, revictimizante y misógina”, explicó.

En 2024, esa demanda también le fue favorable, al reconocerse daños psicológicos, patrimoniales, a su imagen pública y a su salud integral.

Fotos: Ig/@vanessabauche Ig/@pascaciolopez

Opinión pública y efecto disuasivo

Durante un análisis en televisión, los conductores Ricardo Casares y Flor Rubio coincidieron en que el caso ya es “cosa juzgada” y representa un triunfo legal para Bauche.

Rubio subrayó que la actriz fue “tachada de loca y mentirosa” en su momento, pero que hoy “es la ley quien le está dando la razón”. Casares añadió que este tipo de sentencias hacen que “el próximo acosador se lo piense”, al existir consecuencias reales.

Más allá de lo personal, la resolución se perfila como un parteaguas para el medio artístico, al establecer que la violencia dentro de un set sí puede y debe tener consecuencias penales.

