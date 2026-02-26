“Miserable”: DJ Mami, amiga de Cazzu, se lanza contra Nodal y le recuerda que Inti ya no es “una bebé”

DJ Mami, una de las mejores amigas de Cazzu, no dudó en salir a defenderla tras los dichos de Nodal. (Instagram)

DJ Mami, referente de la música urbana en Argentina y una de las amigas más cercanas de Cazzu, ha reaccionado a la reciente confrontación entre la cantante argentina y Christian Nodal que surgió a raíz de la polémica canción “Rosita” de Rauw Alejandro.

Cómo comenzó la polémica de “Rosita”

En los últimos días, la vida personal de Cazzu y Christian Nodal volvió a ser tema de conversación luego de que la canción de Rauw Alejandro junto a Tainy y Jhayco incluyera una referencia directa al cantante mexicano.

La canción “Rosita” de Rauw Alejandro, Tainy y Jhayco menciona a Christian Nodal y revive polémica con Cazzu en redes sociales. (RS / EFE)

El verso, que alude a la rápida boda de Nodal a días de su separación de Cazzu, generó una ola de reacciones que terminó desencadenando un intercambio de mensajes y reclamos públicos entre los involucrados hasta desembocar en el pleito legal que el sonorense y la argentina sostienen por sus hija Inti.

“Rosita” incluye el verso: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”. Aunque la referencia es breve, fue suficiente para reavivar el debate sobre la ruptura entre Nodal y Cazzu, y la posterior boda del cantante mexicano con Ángela Aguilar.

La cereza del pastel ocurrió cuando Nodal decidió compartir esa canción en una historia en Instagram, que acompañó con la imagen inédita de su boda con Ángela en Roma, un acto que hasta entonces ambos habían negado.

La reacción inicial de Cazzu no fue contra Christian Nodal, sino contra Rauw Alejandro, Jhayco y Tainy, a quienes dejó de seguir en redes sociales. En X, Cazzu también le respondió a Raw: “El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”.

Posteriormente la artista publicó una carta titulada “Tiradera”, donde criticó las dinámicas de la industria urbana y los pactos patriarcales, y abordó el sentimiento de abandono al hablar de su hija:

“Para los que aún no despiertan, pensemos juntos lo que me arde… ¿Una separación? ¿Un engaño? ¡Vamos! No soy tan básica. Básicos son los camaradas que por encima de la empatía eligen la reivindicación. Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue? Nunca podría ser una perfecta víctima, ni aunque lo fuera. La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios. Es muy corto el tiempo para las preguntas que hace, pero yo estoy preparada, o es lo que quiero pensar (…) Ella entiende más que mil raperos inútiles lo que está pasando”, escribió Cazzu.

Nodal no tardó en meterse en la polémica y respondió. En su canal de difusión de Instagram negó haber abandonado a su hija, rechazó las acusaciones de violencia vicaria y cuestionó la exposición mediática del tema familiar.

(@nodal)

El cantante sostuvo que la negociación por la manutención y la convivencia con Inti se encuentra en manos de las autoridades judiciales y criticó a Cazzu por supuestamente utilizar la maternidad y la figura de su hija en el debate público: “Un tema tan delicado como la maternidad es sagrado. Y precisamente por eso no debería utilizarse como escudo cada vez que algo no gusta. Mucho menos involucrar públicamente a mi hija para reforzar una narrativa. Ella no es argumento, no es símbolo, no es bandera. Es mi bebé”.

Nodal amplió su defensa en varias publicaciones: “Ya que todo está abierto al público, que alguien me diga cómo puedo ejercer mis derechos y vínculo como padre si no se me permite. En las mediaciones de Argentina se buscó el mejor arreglo por el interés superior de nuestra bebé. Se hicieron peticiones completamente irracionales que muy poco justo tenían que ver con nuestra bebé. Estoy seguro nadie de quienes me leen aceptaría el tipo de acuerdo al que pretendió llegar. No hubo arreglo”.

Sobre los pagos de manutención, Nodal detalló: “Los métodos de pago se hicieron tal cual como los solicitó: transferidos a una financiera para que ella pudiera retirarlo en efectivo. ¿Por qué públicamente salió a decir primero que no recibía nada y después que sí, pero no lo justo? No me pesa para nada si lo disfruta mi hija, pero ¿cómo un monto tan grande no va a ser justo para una bebé de 2 años?”

Además, negó haber puesto obstáculos para que su hija pudiera viajar con Cazzu. Finalmente, pidió que se presenten pruebas sobre las acusaciones en su contra y lanzó una frase: “Tantos métodos que existen para promocionar una gira... Ojalá pronto se acabe esta telenovela”.

¿Qué dijo DJ Mami?

DJ Mami y Cazzu son íntimas amigas. (Instagram)

La productora y DJ argentina, DJ Mami, conocida por su influencia en el trap y reggaetón, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje contundente a Nodal tras sus declaraciones públicas.

En una historia de Instagram, DJ Mami no dudó en llamar “miserable” al intérprete, insinuó que sus mensajes los escribió con ayuda de inteligencia artificial y de paso le pidió gastar mejor su tiempo en contactar a su hija, con quien no se reúne desde hace más de un año. Asimismo, le recordó que Inti ya no es una bebé y ya ha crecido:

“El tiempo que invertiste en subir un mensaje generado por Chat gpt para volver a exhibirte como el miserable que sos, podrías dedicarlo a algo infinitamente más valioso y noble como llamar a tu hija, preguntar cómo está, interesarte genuinamente por su mundo. Ah, y el tiempo pasa, y muy rápido. Ya no es una bebé. Es una niña maravillosa y única”.

(Captura de pantalla)

El pronunciamiento de DJ Mami se suma al apoyo que Cazzu ha recibido. La Joaqui, también cantante y figura del género urbano, se solidarizó en X: “De las situaciones de abandono y violencia que me tocó caminar a mí y a mis hijas en la vida, la herida más profunda sin duda alguna, fue todas las personas que sabían a ciencia cierta lo que pasaba y eligieron caminar por la vereda de la complicidad conveniente. Julieta, la súper mamá te amo”.

Rosalía, exnovia de Raw Alejandro, también compartió una fotografía junto a Cazzu. Asimismo Bad Bunny y Bizarrap dejaron de seguir a los músicos involucrados.

Por su parte, Rauw Alejandro se justificó y negó ser el autor del verso que desató la controversia: “Sobre la ‘barra’, no la escribí yo y, dentro del contexto del tema, cuando la escuché no la leí como una falta de respeto a nadie. Sé que quieren acción, pero aquí no hay pelea, no hay mala vibra. Hay música, hay trabajo, y hay unión. En ningún momento he hablado mal de Cazzu. La considero una amiga (…) Entiendo que cada quien lo puede interpretar distinto, y si a alguien le incomodó, se respeta (…) No saquen esto de contexto tratando de crear un conflicto entre personas”.

Rauw Alejandro negó haber escrito la polémica frase dirigida a Christian Nodal y afirmó no tener intención de irrespetar ni de generar conflicto

Jhayco, en cambio, replicó el verso en redes sociales y reafirmó la intención artística, mientras que Tainy optó por no emitir comentarios públicos.