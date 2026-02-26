México

Melate, Revancha y Revanchita: resultados ganadores del sorteo de este miércoles 25 de febrero

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por Pronósticos y descubra si ha sido uno de los ganadores

Para participar en Melate solo necesitas 15 pesos y tener desde dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)

Como cada miércoles, la Lotería Nacional dio a conocer los resultados ganadores del sorteo más reciente de Melate, Revancha y Revanchita del 25 de febrero.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

Sorteo: 4179.

Resultado: 08, 16, 33, 41, 48 y 49.

Melate Revancha:

Sorteo: 4179.

Resultado: 06, 15, 26, 35, 50, 53 y .

Melate Revanchita:

Sorteo: 4179.

Resultado: 06, 17, 20, 27, 47, 51 y .

Cada miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas, se divulgan los ganadores del sorteo de Melate.

Estos son los números con más posibilidad de ganar el Melate según la IA

Los ganadores del sorteo de Melate (Cuartoscuro)

Al ser una de las loterías más populares de todo México, muchas personas buscan diferentes maneras de atinar a los números ganadores del sorteo Melate.

Una de ellas es con un fácil análisis estadístico que consiste en conocer cuáles son los números que históricamente más se han repetido en los resultados premiados de este popular juego de la Lotería Nacional.

Según un análisis realizado con inteligencia artificial basado en los premios recientes del Melate, los números que han salido con mayor frecuencia son el 12, el 29 y el 44, cada uno con nueve apariciones. Esto representa aproximadamente un 3% de los sorteos analizados.

Otros números que también destacan por su recurrencia incluyen el 4, 13, 25, 45, 8, 18, 19, 20, 32, 35, 38, 42, 53 y 55, los cuales han aparecido entre siete y ocho veces en los sorteos recientes, con un promedio cercano al 2.33% y 2.67%.

Es importante mencionar que, aunque estos números han salido un poco más seguido en los últimos sorteos, lel Melate es un juego de azar donde cada número tiene la misma probabilidad de ser seleccionado en cada sorteo. Por lo tanto, estos datos reflejan tendencias estadísticas históricas con base a la IA, por lo que no garantizan resultados futuros.

