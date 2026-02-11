Bloqueo en Avenida Parque Lira de la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX lleva más de 30 horas: esta es la razón

Avenida Parque Lira y Eje 3 Sur se encuentran bloqueados por manifestantes desde el pasado lunes 9 de febrero. Foto: X/@OVIALCDMX.

Avenida Parque Lira y Eje 3 Sur de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México se encuentran bloqueados por un grupo de manifestantes desde el pasado lunes 9 de febrero.

El bloqueo ya lleva más de 30 horas desde que fue instalado, lo que ha impedido el paso vehicular, así como de medios de transporte público como el Metrobús de la Ciudad de México.

Por lo tanto, la Línea 2 de la red de transporte, que opera de Tacubaya a Tepalcates, únicamente está operando en un tramo.

La operación de las unidades de la ruta del Metrobús de la Ciudad de México es de Tacubaya a La Salle, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Vecinos y ambientalistas se encuentran bloqueando el lugar debido a una manifestación. Foto: X/@OVIALCDMX.

Como se mencionó anteriormente, la protesta ya lleva más de 30 horas y es por parte de un grupo de vecinos de esa misma demarcación, así como un grupo de ambientalistas.

Los cortes a la circulación son a partir de la calle Gobernador General José Morán y los manifestantes se encuentran a la altura Gobernador Agustín Vicente Eguia desde Gobernador Rafael Rebollar.

¿Por qué hay manifestantes que bloquean Avenida Parque Lira en la CDMX?

Vecinos de colonias cercanas al Parque Lira de la Ciudad de México se encuentran protestando desde el pasado lunes 9 de febrero debido a la instalación de un evento privado sobre una experiencia inmersiva en este sitio de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Ambientalistas también se encuentran en el bloqueo, quienes denuncian que se cortará la flora del lugar para la instalación de este evento y afectará también a la fauna.

Mauricio Tabe, alcalde de la demarcación de la Ciudad de México, dio detalles de esta experiencia inmersiva. Crédito: YouTube/Alcadía Miguel Hidalgo.

Ante esto, la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México respondió al respecto en un comunicado oficial, el cual lo compartió este martes 10 de febrero en sus redes sociales oficiales.

¿Qué dijo la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX sobre la supuesta privatización de el Parque Lira?

La alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México respondió a las versiones sobre la supuesta privatización del Parque Lira, surgidas por la realización de un evento durante febrero en este espacio.

A través de un comunicado oficial difundido en redes sociales la tarde del martes 10 de febrero, la alcaldía expuso su postura ante el tema.

Se precisó que el evento programado para febrero en Parque Lira no representa una privatización, sino una acción de rescate financiada con inversión.

El evento programado para febrero en Parque Lira no representa una privatización, sino una acción de rescate financiada con inversión, aclaró la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Foto: Cortesía/Alcaldía Miguel Hidalgo.

La alcaldía Miguel Hidalgo informó que la experiencia inmersiva “Alicia en el país de las maravillas” en Parque Lira es posible gracias a una colaboración con la iniciativa privada.

Esta cooperación permitirá invertir 4.1 millones de pesos en la rehabilitación del parque, con mejoras en iluminación, áreas verdes y mantenimiento general, sin afectar el erario público.

El modelo implementado es similar al utilizado por el Gobierno de la Ciudad de México con el espectáculo “Light Cycles” en Bosque de Chapultepec.

La alcaldía reiteró que no se trata de una privatización, sino de un rescate respaldado por inversión privada, sin uso de recursos públicos.