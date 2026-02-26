Más mexicanos trabajan, pero más lo hacen en la informalidad: la paradoja del empleo en enero de 2026, reporta el INEGI

México inició 2026 con un máximo histórico de personas ocupadas y baja desocupación, pero más de la mitad de los trabajadores carece de contrato, prestaciones y seguridad social, según la ENOE del INEGI. (Infobae-Itzallana)

El mercado laboral mexicano arrancó 2026 con una cara de dos lados. Por un lado, buenas noticias: hay más gente trabajando que nunca, la desocupación es baja y quienes querían trabajar más horas ya encontraron cómo hacerlo. Por el otro, una realidad que persiste y que incluso empeoró: cada vez más trabajadores lo hacen sin contrato, sin IMSS, sin aguinaldo y sin certeza. Esa es la fotografía del empleo en México al inicio de este año, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada hoy por el INEGI.

El empleo crece, pero no siempre hacia arriba

Casi 60 millones de mexicanos y mexicanas tienen algún trabajo, refiere la ENOE. La buena noticia adicional es que cada vez menos personas quieren trabajar más horas de las que tienen: la llamada subocupación bajó de manera notable frente al año anterior, lo que significa que más gente está encontrando empleos con jornadas suficientes o que decidió conformarse con lo que tiene.

Sin embargo, el tipo de trabajo que está creciendo no siempre es el mejor. Los trabajadores por cuenta propia —quienes venden, prestan servicios o producen de forma independiente, sin jefe ni prestaciones— sumaron medio millón más en un año. Al mismo tiempo, los trabajadores subordinados y remunerados, es decir, quienes tienen un empleo formal con patrón, cayeron en casi 91 mil personas. En otras palabras: el empleo crece, pero por la vía del “chamba como pueda”, no del contrato estable.

Más de la mitad trabaja en la informalidad

Este es el dato que más debe preocupar. Más de 32 millones de personas —más de la mitad de todos los trabajadores del país— laboran en la informalidad. Eso significa que no tienen acceso al IMSS, no cotizan para su retiro, no tienen incapacidad pagada si se enferman, y en muchos casos no existe ningún contrato que los proteja si los despiden mañana.

Lo que hace más llamativo este dato es que empeoró respecto al año pasado. La informalidad subió, no bajó. Y el aumento fue mayor entre los hombres: mientras que entre las mujeres se mantuvo prácticamente igual, entre ellos la informalidad creció de forma notable. El sector de la construcción, que fue uno de los que más empleo generó en el último año —276 mil nuevos trabajadores—, es también uno de los sectores con mayor precariedad laboral del país.

¿Dónde están los empleos que sí crecieron?

La construcción lideró la creación de empleo: más de un cuarto de millón de nuevos trabajadores en un año. Le siguieron los servicios diversos —desde limpieza hasta entretenimiento— y el transporte y las comunicaciones. Estos tres sectores juntos fueron los motores del mercado laboral al inicio de 2026.

En cambio, el campo perdió empleo: casi 271 mil personas menos en actividades agropecuarias. El comercio también redujo su fuerza laboral, al igual que los servicios profesionales y financieros, que recortaron cerca de 78 mil puestos. Este último dato es relevante porque los empleos en finanzas y servicios corporativos suelen ser de los mejor pagados y más formales del país.

El problema de los ingresos: trabajar no alcanza

Uno de los datos más reveladores del reporte tiene que ver con cuánto ganan quienes sí tienen trabajo. La proporción de personas que ganan hasta dos salarios mínimos creció de manera considerable. Dicho de otra forma: más mexicanos trabajan, pero una porción mayor lo hace con ingresos muy bajos. Las condiciones críticas de ocupación —un indicador que mide a quienes trabajan demasiado poco o ganan menos de lo mínimo— afectan hoy a más personas que hace un año. Entre los hombres, el deterioro fue especialmente marcado.

¿Quiénes no están buscando trabajo?

Un fenómeno que llama la atención es que la población que ni trabaja ni busca empleo creció en casi 1.7 millones de personas en un año. Parte de esta tendencia se explica por razones normales —estudios, jubilación, cuidado del hogar—, pero el crecimiento sostenido de este grupo en los últimos años plantea preguntas sobre si hay personas que simplemente dejaron de creer que encontrarán algo.

La tasa de participación económica, que mide qué tan activa está la población en el mercado laboral, bajó tanto en hombres como en mujeres respecto a enero del año anterior. En los hombres, la caída fue más pronunciada.

El reto de fondo

Los números de enero de 2026 describen un mercado laboral que crece en cantidad pero que lucha por crecer en calidad. México tiene más gente ocupada que en años anteriores, y eso es un logro real. Pero si la mitad de esa gente trabaja sin protección, sin prestaciones y con ingresos que apenas alcanzan, el crecimiento del empleo se convierte en una estadística que no necesariamente se traduce en bienestar. El verdadero desafío del mercado laboral mexicano no es el desempleo: es la informalidad, los bajos salarios y la falta de seguridad para quienes ya trabajan.