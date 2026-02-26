La Obsesion Factory se separa por esta polémica razón

Miembros de La Obsesión Factory, grupo inmerso en la polémica por separación (Captura de pantalla )

La Obsesión Factory se encuentra en crisis interna y los integrantes decidieron apartarse de Yeyo, artista urbano señalado por supuesta violencia en contra de su pareja.

El proyecto de reggaetón mexicano se desfragmentó debido a que otros artistas decidieron retirar colaboraciones y menciones con Yeyo por presuntos episodios de maltrato e infidelidad.

El desenlace fue la separación definitiva del colectivo, según comunicaron sus miembros en un mensaje oficial.

Ezy y Doony Graff emitieron un comunicado oficial anunciando su separación de Yeyo y la pausa de su participación en La Obsesión Factory, tras recientes acusaciones de violencia de género. (Captura de pantalla )

Por qué acusaron a Yeyo de violencia de género

La controversia surgió después de que Vero, expareja de Yeyo, utilizó sus redes para relatar episodios de violencia emocional y física durante la relación, según su versión.

También detalló una supuesta infidelidad cometida por el cantante durante un viaje internacional, lo que generó una reacción inmediata.

El artista serenomorento anuncia su separación indefinida de La Obsesión Factory, desmintiendo rumores y condenando conductas que afecten la seguridad de otros. (Captura de pantalla )

Frente a la avalancha de comentarios, Yeyo optó por responder públicamente, negando que existiera violencia física en la relación, aunque admitió:

“Tengo un carácter fuerte y reconozco que algunas de mis actitudes pudieron ser equivocadas”.

El artista también lamentó la exposición de temas privados en espacios públicos, calificando el proceso como “difícil y lamentable”.

Posicionamiento y reacción de Ezya, Doony Graff y Los 3 Chakas

El impacto de las denuncias no se limitó a la esfera personal. Los integrantes restantes de La Obsesión Factory—Ezya, Doony Graff y el grupo Los 3 Chakas (Novato El Flow, Dulzón y Nasty Vato)—publicaron un comunicado conjunto.

Un comunicado oficial de novatoelflowww y colaboradores anuncia la suspensión indefinida de La Obsesión Factory debido a denuncias de polémica y violencia de género contra Yeyo y Los 3 Chakas, marcando distancia de los involucrados (Captura de pantalla )

En él, expresaron su rechazo absoluto a cualquier conducta que atente contra la integridad de las personas y declararon su solidaridad con quienes sufren violencia.

En su pronunciamiento, los artistas remarcaron: “No toleramos comportamientos que afecten la dignidad o el bienestar ajeno”.

Como consecuencia directa, decidieron romper cualquier vínculo profesional con Yeyo y suspender indefinidamente su colaboración en el proyecto, sumiendo así al colectivo en una pausa total y dejando su futuro incierto.

Por su parte, incluso El Malilla hizo un comentario sobre la salud mental de Yeyo y La Cachirula expuso violencia durante su vínculo con él.

¿Fake news sobre La Obsesion factory?

Paralelamente a la decisión de los músicos, tanto el productor Fuentes Prod como los miembros de Los 3 Chakas instaron a la comunidad a actuar con prudencia frente a la proliferación de información no verificada en redes sociales.

La artista Cachirula publicó un extenso comunicado en redes sociales detallando su difícil separación de Yeyo y La Obsesión Factory, mencionando insultos y falta de respeto en la relación. (Captura de pantalla )

El mensaje advirtió sobre la circulación de versiones infundadas que involucran a terceros ajenos a los hechos, e hizo énfasis en la necesidad de evitar la difusión de contenido falso: “La propagación de desinformación genera daños adicionales a la situación actual”, señalaron en su aclaración.

La decisión de Ezya, Doony Graff y Los 3 Chakas de desvincularse de forma inmediata establece un precedente en el sector, al priorizar la integridad y el respeto sobre la continuidad de proyectos colectivos.