La Obsesion Factory se separa por esta polémica razón

La Obsesión Factory se encuentra en crisis interna y los integrantes decidieron apartarse de Yeyo, artista urbano señalado por supuesta violencia en contra de su pareja.
El proyecto de reggaetón mexicano se desfragmentó debido a que otros artistas decidieron retirar colaboraciones y menciones con Yeyo por presuntos episodios de maltrato e infidelidad.
El desenlace fue la separación definitiva del colectivo, según comunicaron sus miembros en un mensaje oficial.
Por qué acusaron a Yeyo de violencia de género
La controversia surgió después de que Vero, expareja de Yeyo, utilizó sus redes para relatar episodios de violencia emocional y física durante la relación, según su versión.
También detalló una supuesta infidelidad cometida por el cantante durante un viaje internacional, lo que generó una reacción inmediata.
Frente a la avalancha de comentarios, Yeyo optó por responder públicamente, negando que existiera violencia física en la relación, aunque admitió:
“Tengo un carácter fuerte y reconozco que algunas de mis actitudes pudieron ser equivocadas”.
El artista también lamentó la exposición de temas privados en espacios públicos, calificando el proceso como “difícil y lamentable”.
Posicionamiento y reacción de Ezya, Doony Graff y Los 3 Chakas
El impacto de las denuncias no se limitó a la esfera personal. Los integrantes restantes de La Obsesión Factory—Ezya, Doony Graff y el grupo Los 3 Chakas (Novato El Flow, Dulzón y Nasty Vato)—publicaron un comunicado conjunto.
En él, expresaron su rechazo absoluto a cualquier conducta que atente contra la integridad de las personas y declararon su solidaridad con quienes sufren violencia.
En su pronunciamiento, los artistas remarcaron: “No toleramos comportamientos que afecten la dignidad o el bienestar ajeno”.
Como consecuencia directa, decidieron romper cualquier vínculo profesional con Yeyo y suspender indefinidamente su colaboración en el proyecto, sumiendo así al colectivo en una pausa total y dejando su futuro incierto.
Por su parte, incluso El Malilla hizo un comentario sobre la salud mental de Yeyo y La Cachirula expuso violencia durante su vínculo con él.
¿Fake news sobre La Obsesion factory?
Paralelamente a la decisión de los músicos, tanto el productor Fuentes Prod como los miembros de Los 3 Chakas instaron a la comunidad a actuar con prudencia frente a la proliferación de información no verificada en redes sociales.
El mensaje advirtió sobre la circulación de versiones infundadas que involucran a terceros ajenos a los hechos, e hizo énfasis en la necesidad de evitar la difusión de contenido falso: “La propagación de desinformación genera daños adicionales a la situación actual”, señalaron en su aclaración.
La decisión de Ezya, Doony Graff y Los 3 Chakas de desvincularse de forma inmediata establece un precedente en el sector, al priorizar la integridad y el respeto sobre la continuidad de proyectos colectivos.