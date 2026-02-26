México

La Obsesion Factory se separa por esta polémica razón

Otros exponentes del reggaetón mexicano ya se posicionaron al respecto

Guardar
Miembros de La Obsesión Factory,
Miembros de La Obsesión Factory, grupo inmerso en la polémica por separación (Captura de pantalla )

La Obsesión Factory se encuentra en crisis interna y los integrantes decidieron apartarse de Yeyo, artista urbano señalado por supuesta violencia en contra de su pareja.

El proyecto de reggaetón mexicano se desfragmentó debido a que otros artistas decidieron retirar colaboraciones y menciones con Yeyo por presuntos episodios de maltrato e infidelidad.

El desenlace fue la separación definitiva del colectivo, según comunicaron sus miembros en un mensaje oficial.

Ezy y Doony Graff emitieron
Ezy y Doony Graff emitieron un comunicado oficial anunciando su separación de Yeyo y la pausa de su participación en La Obsesión Factory, tras recientes acusaciones de violencia de género. (Captura de pantalla )

Por qué acusaron a Yeyo de violencia de género

La controversia surgió después de que Vero, expareja de Yeyo, utilizó sus redes para relatar episodios de violencia emocional y física durante la relación, según su versión.

También detalló una supuesta infidelidad cometida por el cantante durante un viaje internacional, lo que generó una reacción inmediata.

El artista serenomorento anuncia su
El artista serenomorento anuncia su separación indefinida de La Obsesión Factory, desmintiendo rumores y condenando conductas que afecten la seguridad de otros. (Captura de pantalla )

Frente a la avalancha de comentarios, Yeyo optó por responder públicamente, negando que existiera violencia física en la relación, aunque admitió:

“Tengo un carácter fuerte y reconozco que algunas de mis actitudes pudieron ser equivocadas”.

El artista también lamentó la exposición de temas privados en espacios públicos, calificando el proceso como “difícil y lamentable”.

Posicionamiento y reacción de Ezya, Doony Graff y Los 3 Chakas

El impacto de las denuncias no se limitó a la esfera personal. Los integrantes restantes de La Obsesión Factory—Ezya, Doony Graff y el grupo Los 3 Chakas (Novato El Flow, Dulzón y Nasty Vato)—publicaron un comunicado conjunto.

Un comunicado oficial de novatoelflowww
Un comunicado oficial de novatoelflowww y colaboradores anuncia la suspensión indefinida de La Obsesión Factory debido a denuncias de polémica y violencia de género contra Yeyo y Los 3 Chakas, marcando distancia de los involucrados (Captura de pantalla )

En él, expresaron su rechazo absoluto a cualquier conducta que atente contra la integridad de las personas y declararon su solidaridad con quienes sufren violencia.

En su pronunciamiento, los artistas remarcaron: “No toleramos comportamientos que afecten la dignidad o el bienestar ajeno”.

Como consecuencia directa, decidieron romper cualquier vínculo profesional con Yeyo y suspender indefinidamente su colaboración en el proyecto, sumiendo así al colectivo en una pausa total y dejando su futuro incierto.

Por su parte, incluso El Malilla hizo un comentario sobre la salud mental de Yeyo y La Cachirula expuso violencia durante su vínculo con él.

¿Fake news sobre La Obsesion factory?

Paralelamente a la decisión de los músicos, tanto el productor Fuentes Prod como los miembros de Los 3 Chakas instaron a la comunidad a actuar con prudencia frente a la proliferación de información no verificada en redes sociales.

La artista Cachirula publicó un
La artista Cachirula publicó un extenso comunicado en redes sociales detallando su difícil separación de Yeyo y La Obsesión Factory, mencionando insultos y falta de respeto en la relación. (Captura de pantalla )

El mensaje advirtió sobre la circulación de versiones infundadas que involucran a terceros ajenos a los hechos, e hizo énfasis en la necesidad de evitar la difusión de contenido falso: “La propagación de desinformación genera daños adicionales a la situación actual”, señalaron en su aclaración.

La decisión de Ezya, Doony Graff y Los 3 Chakas de desvincularse de forma inmediata establece un precedente en el sector, al priorizar la integridad y el respeto sobre la continuidad de proyectos colectivos.

Temas Relacionados

YeyoLa Obsesion Factorymexico-entretenimiento

Más Noticias

Pati Chapoy se lanza contra Cazzu en defensa de Christian Nodal: “Quédate callada y recibe la lana que te da”

La periodista utilizó su espacio en televisión para cuestionar la postura de la artista argentina y acusarla de buscar notoriedad con su vida personal

Pati Chapoy se lanza contra

Luto en el béisbol mexicano tras el fallecimiento de una de sus figuras, hijo de miembro del Salón de la Fama

La partida del exjugador ha generado muestras de solidaridad entre equipos y aficionados, quienes resaltan el peso de su apellido en la historia del deporte en el país

Luto en el béisbol mexicano

Defensa rinde honores fúnebres a militarescaídos en operativo contra “El Mencho” en Jalisco

El abatimiento del líder del CJNG dejó un saldo significativo de enfrentamientos, víctimas y bloqueos en al menos 11 estados del país

Defensa rinde honores fúnebres a

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de febrero: MB presenta retrasos en varias líneas

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

EEUU declara oficialmente muerto a “El Mencho”, uno de los mayores traficantes de fentanilo

Se le considera el cártel con mayor capacidad de tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina en México, y en los últimos años, ha incluido el tráfico de fentanilo a Estados Unidos

EEUU declara oficialmente muerto a
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU declara oficialmente muerto a

EEUU declara oficialmente muerto a “El Mencho”, uno de los mayores traficantes de fentanilo

Detienen a sujeto con explosivos para lanzar desde dron y otros ilícitos en Culiacán, Sinaloa

Aseguran más de 55 mil litros de huachicol y armamento tras ataque contra agentes en Guanajuato

Víctimas del ataque a bar Sala de Despecho fueron confundidas por sicarios de la Operativa Barredora: Fiscalía de Puebla

Fiscalía de Jalisco rindió homenaje al agente caído en ataques del CJNG por la muerte de “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

Pati Chapoy se lanza contra

Pati Chapoy se lanza contra Cazzu en defensa de Christian Nodal: “Quédate callada y recibe la lana que te da”

Livia Brito reaparece tras semanas de haber sido vinculada a proceso en el caso de Ernesto Zepeda

Hija de Dulce inicia proceso legal para recuperar las cenizas de la cantante: “Las tiene otra familia”

Poncho de Nigris denuncia amenazas de muerte tras la liberación de su ex suegra acusada de secuestro

Gaby Platas confirma que interpuso una orden de restricción permanente contra Paco de la O: “Si vives violencia, denuncia”

DEPORTES

Luto en el béisbol mexicano

Luto en el béisbol mexicano tras el fallecimiento de una de sus figuras, hijo de miembro del Salón de la Fama

México vs Islandia: rinden homenaje a elementos de las fuerzas armadas que murieron en operativo contra El Mencho

Chito Vera honra a Chucho Benítez con la camiseta del América previo a su combate en UFC México 2026

Este es el importante jugador que podría salir de Pumas tras recibir una oferta millonaria desde Brasil

México vs Islandia EN VIVO: el Tri se pone en ventaja 2-0