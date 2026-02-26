México

Gobierno de México buscará romper Récord Guinness en Chiapas

La secretaria de Turismo Josefina Rodríguez Zamora detalló que busca romper el récord de hacer la playera más grande del mundo, con más de 4 mil personas

Guardar
Esta iniciativa forma parte del
Esta iniciativa forma parte del Mundial Social 2026, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum (Gobierno de México)

El Gobierno de México buscará romper un Récord Guinness formando la playera más grande de el mundo en Chiapas, así lo anunció la secretaria de Turismo Josefina Rodríguez Zamora.

“El día de mañana estaremos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde buscaremos romper el Récord Guinness con más de 4 mil personas formando la playera más grande del mundo”, detalló la funcionaria durante la conferencia de prensa matutina de este jueves 26 de febrero.

Esta iniciativa forma parte del Mundial Social 2026, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum donde se busca realizar actividades deportivas, culturales, gastronómicas y sociales dirigidas a los mexicanos y los visitantes internacionales.

Esta iniciativa forma parte del
Esta iniciativa forma parte del Mundial Social 2026, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum (Gobierno de México)

Así se buscará romper el récord de la playera más grande del mundo

La funcionaria compartió detalles de este récord que está convocado a romperse en el estadio ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Para lograrlo, comentó, se hizo la convocatoria con el estado, con el Instituto de la Juventud, con el Instituto del Deporte con el fin de reunir a las personas necesarias para calificar en esta categoría.

Informó que la cita será el día de mañana 27 de febrero al rededor de las 7 de la mañana, donde comenzarán a reunirse las personas que se registraron previamente para participar en esta actividad.

Después, al rededor de las 9:30 horas de la mañana, comenzará la participación de los jueces para determinar si el récord fue logrado, o no.

Josefina Rodríguez dio a conocer que actualmente el récord de la playera más grande del mundo lo tiene Guatemala con 3 mil personas, por ello ahora se necesitan 5 mil personas para que México logre ganar ese récord este año.

(Youtube/Claudia Sheinbaum Pardo)
(Youtube/Claudia Sheinbaum Pardo)

Estos son los tres Récord Guinness que México busca romper

La funcionaria informó que el récord de la playera más grande del mundo es el primero de los tres que el Gobierno de México busca romper.

El segundo récord se realizará este domingo 15 de marzo en la Ciudad de México y es el récord de la clase de futbol más grande del mundo.

Para lograrlo se necesitan 15 mil personas y actualmente ya se están difundiendo las convocatorias necesarias a través de los espacios disponibles en el gobierno de la Ciudad de México, como las Utopías y los Pilares, entre otros institutos.

Finalmente, el tercer reto será realizado a finales de mayo en Baja California Sur, el lugar aún no está definido, sin embargo, Los Cabos es la primera opción para realizarlo. Se trata de el mural más grande con talento urbano local.

Próximamente, informó la funcionaria, se estarán compartiendo los detalles de estos otros retos.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumRecord GuinnessGobierno de MéxicoChiapasMundial 2026Política Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Rodada nocturna y baile junto al lago en Tezozómoc: fecha, ruta y actividades

Te decimos todo lo que debes de saber para que no te pierdas este evento

Rodada nocturna y baile junto

El Chavo del 8 llega a la cajita feliz con algo más valioso que un juguete

Los personajes del universo creado por Roberto Gómez Bolaños se suman a una campaña para fomentar la lectura

El Chavo del 8 llega

Gobierno habilita venta de boletos para Tren Maya en plataforma europea: cuál es y cómo comprarlos

La secretaria de Turismo destacó que en 2025 el Tren Maya tuvo un incremento de pasajeros extranjeros transportados del 141%

Gobierno habilita venta de boletos

Eiza González se sincera sobre su lucha contra los trastornos alimenticios: “No ha sido fácil y aún continúa”

La actriz sufrió dismorfia corporal a raíz de las constantes críticas y señalamientos sobre su físico

Eiza González se sincera sobre

David Faitelson aplaude operativo de seguridad en el partido de México vs Islandia previo al Mundial 2026: “Es el camino”

Esta medida de seguridad se tomó tras los actos violencia que se vivieron en días pasados en el país tras el abatimiento de “El Mencho”

David Faitelson aplaude operativo de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina captura a cuatro de

Marina captura a cuatro de los 23 reos que se fugaron del Penal de Puerto Vallarta en operativo contra “El Mencho”

Mägo de Oz cancela concierto en León tras abatimiento de ‘El Mencho’: “¡Fuerza, México!"

Alcalde de Tapalpa asegura que ya hay calma en el municipio y se desvincula de hechos violentos: “Siempre he dado la cara”

Operativo contra “El Mencho”: quiénes son los otros narcos que murieron el mismo día que el líder del CJNG

Familia desapareció en Puerto Vallarta el día del operativo en el que cayó “El Mencho”: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

El Chavo del 8 llega

El Chavo del 8 llega a la cajita feliz con algo más valioso que un juguete

Eiza González se sincera sobre su lucha contra los trastornos alimenticios: “No ha sido fácil y aún continúa”

Yuridia aclara si polémica publicación fue una indirecta contra Christian Nodal en defensa de Cazzu

Vive Latino 2026: consulta aquí los horarios por día, escenario y artista

Christian Nodal llama chismosos a sus seguidores y anuncia su nueva canción en medio de la polémica con Cazzu

DEPORTES

Este es el equipo europeo

Este es el equipo europeo que rechazó la ‘Hormiga’ González por quedarse en Chivas

Copa Mundial de Clavados Montreal 2026: qué mexicanos estarán en la competencia

David Faitelson aplaude operativo de seguridad en el partido de México vs Islandia previo al Mundial 2026: “Es el camino”

Javier Aguirre mantiene bajo lupa al ‘Tala’ Rangel pese a la victoria ante Islandia: “Hubo par de jugadas que no me gustaron”

Donovan Carrillo participará en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Praga