Gobierno de México buscará romper Récord Guinness en Chiapas

Esta iniciativa forma parte del Mundial Social 2026, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum (Gobierno de México)

El Gobierno de México buscará romper un Récord Guinness formando la playera más grande de el mundo en Chiapas, así lo anunció la secretaria de Turismo Josefina Rodríguez Zamora.

“El día de mañana estaremos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde buscaremos romper el Récord Guinness con más de 4 mil personas formando la playera más grande del mundo”, detalló la funcionaria durante la conferencia de prensa matutina de este jueves 26 de febrero.

Esta iniciativa forma parte del Mundial Social 2026, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum donde se busca realizar actividades deportivas, culturales, gastronómicas y sociales dirigidas a los mexicanos y los visitantes internacionales.

Así se buscará romper el récord de la playera más grande del mundo

La funcionaria compartió detalles de este récord que está convocado a romperse en el estadio ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Para lograrlo, comentó, se hizo la convocatoria con el estado, con el Instituto de la Juventud, con el Instituto del Deporte con el fin de reunir a las personas necesarias para calificar en esta categoría.

Informó que la cita será el día de mañana 27 de febrero al rededor de las 7 de la mañana, donde comenzarán a reunirse las personas que se registraron previamente para participar en esta actividad.

Después, al rededor de las 9:30 horas de la mañana, comenzará la participación de los jueces para determinar si el récord fue logrado, o no.

Josefina Rodríguez dio a conocer que actualmente el récord de la playera más grande del mundo lo tiene Guatemala con 3 mil personas, por ello ahora se necesitan 5 mil personas para que México logre ganar ese récord este año.

Estos son los tres Récord Guinness que México busca romper

La funcionaria informó que el récord de la playera más grande del mundo es el primero de los tres que el Gobierno de México busca romper.

El segundo récord se realizará este domingo 15 de marzo en la Ciudad de México y es el récord de la clase de futbol más grande del mundo.

Para lograrlo se necesitan 15 mil personas y actualmente ya se están difundiendo las convocatorias necesarias a través de los espacios disponibles en el gobierno de la Ciudad de México, como las Utopías y los Pilares, entre otros institutos.

Finalmente, el tercer reto será realizado a finales de mayo en Baja California Sur, el lugar aún no está definido, sin embargo, Los Cabos es la primera opción para realizarlo. Se trata de el mural más grande con talento urbano local.

Próximamente, informó la funcionaria, se estarán compartiendo los detalles de estos otros retos.