Estas son las actividades criminales de los hermanos Arzate García, líderes del Cártel de Sinaloa buscados por EEUU

Los hermanos han operado en la entidad por varios años (Infobae México)

El 26 de febrero las autoridades de Estados Unidos informaron sobre las acusaciones por narcoterrorismo en contra de los hermanos René y Alfonso Arzate García, ambos identificados como jefes de plaza del Cártel de Sinaloa en Baja California y apodados La Rana y El Aquiles, respectivamente.

Los registros del Departamento de Estado indican que los sujetos mantienen el control en la ciudad fronteriza de Tijuana, y lo han hecho durante por lo menos 15 años.

“Siguen controlando este importante corredor de tráfico, lo que los convierte en figuras clave para el sostenimiento de las operaciones del cártel, incluyendo el tráfico de fentanilo”, se puede leer en el reporte.

Las actividades criminales de “La Rana” y “El Aquiles”

Para poder operar, los hermanos realizan diversas actividades delictivas, la cuales incluyen alianzas estratégicas para lograr una fuerte influencia local, con lo que lograron corromper políticos y estructuras policiacas.

(Foto: Departamento de Tesoro de EEUU)

René Arzate es acusado de importar miles de kilogramos de diversas drogas, además del opioide La Rana es acusado del trasiego de cocaína, metanfetamina y marihuana.

Dicho sujeto también está relacionado con la extorsión a negocios en Tijuana y el uso de violencia extrema. Las acusaciones en EEUU contra los hermanos pueden rastrearse hasta 2014, año en el que fueron acusados, en proceso diferentes, en el Distrito Sur de California por delitos de narcotráfico.

Las acciones recientes forman parte de una acusación sustitutiva en contra de La Rana, quien es señalado por:

Narcoterrorismo

Conducción de una empresa criminal continua

Apoyo material a una organización terrorista extranjera

Conspiración internacional para distribuir metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana

Lavado de dinero

Alfonso Arzate García, el mayor de los hermanos. (Foto: DEA)

La página de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) muestra la ficha de búsqueda de Aquiles, quien es buscado por su presunta responsabilidad en conspiración para distribuir metanfetamina y conspiración para lavar dinero.

“Ofrecemos recompensas de hasta 5 millones de dólares por persona por información que conduzca al arresto o la condena de René y Alfonso Arzate García”, aseguró Chris Landberg, funcionario superior de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos.

Líderes del Cártel de Sinaloa sancionados anteriormente

Cabe recordar que en agosto de 2023 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) informó sanciones en contra de tres personas, entre ellas los hermanos Arzate a quienes identificaron como jefes de plaza en Tijuana y que operan con extrema violencia en municipios circundantes.

El tercer sancionado fue Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias El Changuito Ántrax, quien fue detenido en noviembre de 2014 y en 2017 escapó de una prisión en Culiacán, Sinaloa. En septiembre del año pasado fue reportada su muerte.

Los hermanos Arzate han sido ligados con la facción del Cártel de Sinaloa antes liderada por Ismael El Mayo Zambada.