México

Estas son las actividades criminales de los hermanos Arzate García, líderes del Cártel de Sinaloa buscados por EEUU

Son identificados como figuras clave para el grupo criminal y el trasiego de fentanilo

Guardar
Los hermanos han operado en
Los hermanos han operado en la entidad por varios años (Infobae México)

El 26 de febrero las autoridades de Estados Unidos informaron sobre las acusaciones por narcoterrorismo en contra de los hermanos René y Alfonso Arzate García, ambos identificados como jefes de plaza del Cártel de Sinaloa en Baja California y apodados La Rana y El Aquiles, respectivamente.

Los registros del Departamento de Estado indican que los sujetos mantienen el control en la ciudad fronteriza de Tijuana, y lo han hecho durante por lo menos 15 años.

“Siguen controlando este importante corredor de tráfico, lo que los convierte en figuras clave para el sostenimiento de las operaciones del cártel, incluyendo el tráfico de fentanilo”, se puede leer en el reporte.

Las actividades criminales de “La Rana” y “El Aquiles”

Para poder operar, los hermanos realizan diversas actividades delictivas, la cuales incluyen alianzas estratégicas para lograr una fuerte influencia local, con lo que lograron corromper políticos y estructuras policiacas.

(Foto: Departamento de Tesoro de
(Foto: Departamento de Tesoro de EEUU)

René Arzate es acusado de importar miles de kilogramos de diversas drogas, además del opioide La Rana es acusado del trasiego de cocaína, metanfetamina y marihuana.

Dicho sujeto también está relacionado con la extorsión a negocios en Tijuana y el uso de violencia extrema. Las acusaciones en EEUU contra los hermanos pueden rastrearse hasta 2014, año en el que fueron acusados, en proceso diferentes, en el Distrito Sur de California por delitos de narcotráfico.

Las acciones recientes forman parte de una acusación sustitutiva en contra de La Rana, quien es señalado por:

  • Narcoterrorismo
  • Conducción de una empresa criminal continua
  • Apoyo material a una organización terrorista extranjera
  • Conspiración internacional para distribuir metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana
  • Lavado de dinero
Alfonso Arzate García, el mayor
Alfonso Arzate García, el mayor de los hermanos. (Foto: DEA)

La página de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) muestra la ficha de búsqueda de Aquiles, quien es buscado por su presunta responsabilidad en conspiración para distribuir metanfetamina y conspiración para lavar dinero.

“Ofrecemos recompensas de hasta 5 millones de dólares por persona por información que conduzca al arresto o la condena de René y Alfonso Arzate García”, aseguró Chris Landberg, funcionario superior de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos.

Líderes del Cártel de Sinaloa sancionados anteriormente

Cabe recordar que en agosto de 2023 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) informó sanciones en contra de tres personas, entre ellas los hermanos Arzate a quienes identificaron como jefes de plaza en Tijuana y que operan con extrema violencia en municipios circundantes.

El tercer sancionado fue Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias El Changuito Ántrax, quien fue detenido en noviembre de 2014 y en 2017 escapó de una prisión en Culiacán, Sinaloa. En septiembre del año pasado fue reportada su muerte.

Los hermanos Arzate han sido ligados con la facción del Cártel de Sinaloa antes liderada por Ismael El Mayo Zambada.

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaArzate GarcíaBaja CaliforniaFentaniloEEUUNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Estos son otros narcos en la mira de EEUU tras la caída de “El Mencho”

Las autoridades reorientan esfuerzos tras el golpe al CJNG, con nuevas recompensas y objetivos claramente señalados en una lucha que sigue evolucionando

Estos son otros narcos en

Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad: cuándo sale el calendario y de cuánto será el depósito del semestre de marzo y abril

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Bienestar, el cronograma para la dispersión de recursos sería publicado en los próximos días

Pensión del Bienestar para Personas

Así se encuentra la calidad del aire en CDMX y Edomex la tarde de hoy jueves 26 de febrero

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades capitalinas advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Así se encuentra la calidad

Cuánto cuesta el boleto más barato para The xx en la Ciudad de México

Esto es lo mínimo que te vas a gastar si quieres ver a la agrupación británica

Cuánto cuesta el boleto más

Localizan sin vida debajo de un velero al ciudadano estadounidense desaparecido en Guaymas, Sonora

La Fiscalía General de Justicia de Sonora confirmó el hallazgo del hombre identificado como Patrick Joseph Weber

Localizan sin vida debajo de
MÁS NOTICIAS

NARCO

A cuatro días de la

A cuatro días de la caída de “El Mencho”, detienen a seis hombros por quema de autos en Quintana Roo

Pedro Segura reta a sus críticos: cantará narcocorrido de El Mencho en evento privado

Detienen a “El Salsas”, operador financiero del CJNG en Colima

Cae en Matamoros “Lexus”, presunto líder de célula del Cártel del Golfo

Quién es René Arzate, alias “La Rana”, integrante del Cártel de Sinaloa señalado por narcoterrorismo en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuesta el boleto más

Cuánto cuesta el boleto más barato para The xx en la Ciudad de México

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 26 de febrero

420 Reggae & Ska: fecha y preventa para ver a Skatalites, Estrambóticos, Fidel Nadal, Salón Victoria y más

Así fue la lujosa celebración de cumpleaños Kai, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Luz Elena González se conmueve al hablar de su hijo con autismo y revela cómo le cambió la vida: “Lloré como una loca”

DEPORTES

Oficial: estos son los jugadores

Oficial: estos son los jugadores de Chivas que renuevan contrato

Trofeo de la Copa del Mundo llega a México: qué pasará con la gira en Guadalajara en el Estadio Akron

Este sería el primer jugador de México descartado por el Vasco Aguirre para el Mundial 2026

CONADE insiste en realizar el Mundial de Clavados en México: estas serían las posibles sedes

Israel Reyes lanza mensaje a los seleccionados de Chivas y recibe críticas de los aficionados