Juan Ramón de la Fuente se reúne con directora antidrogas de Estados Unidos

El canciller Juan Ramón de la Fuente y Sara Carter fortalecen la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de salud pública y combate a las drogas. Crédito: X/@SRE_mx

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo este 16 de febrero un encuentro con Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, para fortalecer la cooperación bilateral en salud pública y combate a las drogas, con énfasis en el respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la colaboración sin subordinación.

De acuerdo con las redes sociales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, este diálogo permitió impulsar el intercambio de buenas prácticas enfocadas en campañas de prevención y concientización, además de avanzar en el combate al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, así como en los esfuerzos conjuntos para desarticular cadenas de suministro ilícitas y frenar el tráfico de armas.

Durante la reunión, Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, acompañó al canciller De la Fuente, mientras que Estados Unidos estuvo representado por el embajador Ronald Johnson.

Según lo informado, la estrategia conjunta ha logrado salvar vidas, debilitar a las organizaciones criminales transnacionales y proteger a las comunidades en ambos lados de la frontera.

