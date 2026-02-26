México

Juan Ramón de la Fuente se reúne con directora antidrogas de Estados Unidos

La reunión entre funcionarios permitió fortalecer la colaboración en materia de salud pública y seguridad

Guardar
El canciller Juan Ramón de
El canciller Juan Ramón de la Fuente y Sara Carter fortalecen la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de salud pública y combate a las drogas. Crédito: X/@SRE_mx

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo este 16 de febrero un encuentro con Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, para fortalecer la cooperación bilateral en salud pública y combate a las drogas, con énfasis en el respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la colaboración sin subordinación.

De acuerdo con las redes sociales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, este diálogo permitió impulsar el intercambio de buenas prácticas enfocadas en campañas de prevención y concientización, además de avanzar en el combate al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, así como en los esfuerzos conjuntos para desarticular cadenas de suministro ilícitas y frenar el tráfico de armas.

Durante la reunión, Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, acompañó al canciller De la Fuente, mientras que Estados Unidos estuvo representado por el embajador Ronald Johnson.

Según lo informado, la estrategia conjunta ha logrado salvar vidas, debilitar a las organizaciones criminales transnacionales y proteger a las comunidades en ambos lados de la frontera.

Información en desarrollo

Temas Relacionados

Juan Ramón de la FuenteEstados UnidosDrogasSara Cartermexico-noticias

Más Noticias

Se registra sismo de 4.0 de magnitud en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.0

Beca Rita Cetina 2026: qué estudiantes de secundaria aún no reciben el pago de mil 900 pesos de este mes de febrero

El pago corresponde a la primera dispersión de este año, que abarca los meses de enero y febrero

Beca Rita Cetina 2026: qué

Suprema Corte sesiona en Chiapas con el propósito de acercar la justicia a la ciudadanía

El pleno del tribunal sesionó por primera vez fuera de la CDMX y emitió un fallo para corregir omisiones legislativas sobre derechos de los indígenas

Suprema Corte sesiona en Chiapas

Así fue la lujosa celebración de cumpleaños Kai, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

La nieta de Eugenio Derbez disfrutó de una fiesta de dragones, rodeada de amor y detalles espectaculares de sus famosos padres

Así fue la lujosa celebración

Detienen a “El Salsas”, operador financiero del CJNG en Colima

El sujeto es señalado por encargarse de la recaudación de dinero generado por células de la organización criminal

Detienen a “El Salsas”, operador
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Salsas”, operador

Detienen a “El Salsas”, operador financiero del CJNG en Colima

Cae “Lexus” en Matamoros, presunto líder de célula del Cártel del Golfo en Tamaulipas

Quién es René Arzate, alias “La Rana”, integrante del Cártel de Sinaloa señalado por narcoterrorismo en EEUU

De Tapalpa a Puerto Vallarta, estos son los lugares en la nómina de El Mencho

EEUU anuncia recompensa de 5 millones de dólares por “La Rana” y “El Aquiles”, jefes de plaza del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Así fue la lujosa celebración

Así fue la lujosa celebración de cumpleaños Kai, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Luz Elena González se conmueve al hablar de su hijo con autismo y revela cómo le cambió la vida: “Lloré como una loca”

Robbie Williams en el Palacio de los Deportes de la CDMX: precios oficiales, fechas, zonas y preventa de boletos

José Manuel Figueroa demandó a Imelda Tuñón por 5 millones de pesos, podrían embargar sus propiedades

Shanik Berman arremete contra Cazzu, asegura que Christian Nodal no abandonó a su hija

DEPORTES

Este sería el primer jugador

Este sería el primer jugador de México descartado por el Vasco Aguirre para el Mundial 2026

CONADE insiste en realizar el Mundial de Clavados en México: estas serían las posibles sedes

Israel Reyes lanza mensaje a los seleccionados de Chivas y recibe críticas de los aficionados

Gobierno de Jalisco revela la razón por la que cancelaron el Mundial de Clavados 2026

Juan Manuel Márquez vuelve a cuestionar la carrera de Canelo Álvarez aunque lo considera buen peleador: “Ha tenido un poquito de ayuda”