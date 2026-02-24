Ronald Johnson, embajador de EEUU, se reúne en Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum

Dos días después del abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera alias “El Mencho”, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, arribó a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario fue captado a su llegada al recinto, sin que haya trascendido qué temas tocarán, pero el asunto de la seguridad en México podría ser uno de ellos.

Estados Unidos reconoció a México por la caída del “Mencho”, quien era máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El Departamento de Estados Unidos tenía vigente una recompensa de 15 millones de dólares para quien proporcionara información que condujera a la captura de Oseguera Cervantes.

Apenas ayer lunes 23 de febrero, Johnson publicó en x (antes Twitter) mensajes para felicitar al gobierno por la operación.

Crédito: X(@USAmbMex)

Johnson destacó el “valor y la pronta actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación” y calificó el operativo como “un golpe significativo contra una de las organizaciones criminales más violentas que afectan a ambos países”.

El embajador subrayó que Estados Unidos mantiene su respaldo a México como “socio soberano” frente al narcotráfico y reiteró la importancia de que los responsables rindan cuentas ante la justicia. La cooperación bilateral se mantiene en pie, aunque con matices claros sobre los límites de la intervención extranjera.

EEUU actualiza su alerta de seguridad en varias regiones en México

La Embajada de Estados Unidos en México actualizó sus recomendaciones de seguridad para ciudadanos estadounidenses tras los hechos derivados de la operación que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera.

En un mensaje difundido en X, la embajada informó: “El transporte público y los negocios continúan regresando a sus operaciones normales tras una operación de las autoridades que tuvo lugar el 22 de febrero. Ya no se exhorta a los ciudadanos estadounidenses a resguardarse en sus hogares”.

El mensaje destaca que, aunque los vuelos en Guadalajara y Puerto Vallarta han retomado la normalidad y ambos aeropuertos se consideran seguros, persisten ciertas restricciones para el personal del gobierno estadounidense en distintas regiones.

Crédito: X(@USEmbassyMEX)

“El personal del gobierno de EEUU en Guadalajara (Jalisco), Puerto Vallarta (Jalisco/Nayarit), Ciudad Guzmán (Jalisco) y Tijuana (Baja California) está sujeto a un toque de queda durante las horas nocturnas”, se indicó. Además, quienes se encuentren en el estado de Jalisco y en Monterrey (Nuevo León) deben permanecer dentro de sus áreas metropolitanas.

La alerta especifica que “no tenemos reportes de cierres de carreteras ordenados por las autoridades locales, aunque algunas carreteras en Jalisco (incluida la ruta entre Guadalajara y Puerto Vallarta) aún no han sido reabiertas por completo”.

La embajada recomendó a los viajeros verificar el estado de sus vuelos y anticipar posibles filas largas para cambios de reservación, además de monitorear los medios locales y mantener informados a familiares sobre su ubicación.