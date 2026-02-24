México

Ronald Johnson, embajador de EEUU, se reúne en Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum

El funcionario fue captado a su llegada al recinto en el Centro Histórico de CDMX

Guardar

Dos días después del abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera alias “El Mencho”, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, arribó a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario fue captado a su llegada al recinto, sin que haya trascendido qué temas tocarán, pero el asunto de la seguridad en México podría ser uno de ellos.

Estados Unidos reconoció a México por la caída del “Mencho”, quien era máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El Departamento de Estados Unidos tenía vigente una recompensa de 15 millones de dólares para quien proporcionara información que condujera a la captura de Oseguera Cervantes.

Apenas ayer lunes 23 de febrero, Johnson publicó en x (antes Twitter) mensajes para felicitar al gobierno por la operación.

Crédito: X(@USAmbMex)
Crédito: X(@USAmbMex)

Johnson destacó el “valor y la pronta actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación” y calificó el operativo como “un golpe significativo contra una de las organizaciones criminales más violentas que afectan a ambos países”.

El embajador subrayó que Estados Unidos mantiene su respaldo a México como “socio soberano” frente al narcotráfico y reiteró la importancia de que los responsables rindan cuentas ante la justicia. La cooperación bilateral se mantiene en pie, aunque con matices claros sobre los límites de la intervención extranjera.

EEUU actualiza su alerta de seguridad en varias regiones en México

La Embajada de Estados Unidos en México actualizó sus recomendaciones de seguridad para ciudadanos estadounidenses tras los hechos derivados de la operación que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera.

En un mensaje difundido en X, la embajada informó: “El transporte público y los negocios continúan regresando a sus operaciones normales tras una operación de las autoridades que tuvo lugar el 22 de febrero. Ya no se exhorta a los ciudadanos estadounidenses a resguardarse en sus hogares”.

El mensaje destaca que, aunque los vuelos en Guadalajara y Puerto Vallarta han retomado la normalidad y ambos aeropuertos se consideran seguros, persisten ciertas restricciones para el personal del gobierno estadounidense en distintas regiones.

Crédito: X(@USEmbassyMEX)
Crédito: X(@USEmbassyMEX)

“El personal del gobierno de EEUU en Guadalajara (Jalisco), Puerto Vallarta (Jalisco/Nayarit), Ciudad Guzmán (Jalisco) y Tijuana (Baja California) está sujeto a un toque de queda durante las horas nocturnas”, se indicó. Además, quienes se encuentren en el estado de Jalisco y en Monterrey (Nuevo León) deben permanecer dentro de sus áreas metropolitanas.

La alerta especifica que “no tenemos reportes de cierres de carreteras ordenados por las autoridades locales, aunque algunas carreteras en Jalisco (incluida la ruta entre Guadalajara y Puerto Vallarta) aún no han sido reabiertas por completo”.

La embajada recomendó a los viajeros verificar el estado de sus vuelos y anticipar posibles filas largas para cambios de reservación, además de monitorear los medios locales y mantener informados a familiares sobre su ubicación.

Temas Relacionados

Ronald JohnsonEEUUClaudia SheinbaumPalacio NacionalPolítica Mexicanamexico-noticiasEl MenchoCJNGNarco en México

Más Noticias

Campeón del mundo se rinde ante Canelo Álvarez pese a la derrota contra Crawford el año pasado: “Siempre he sido gran fan”

El mexicano perdió todos sus cinturones de las 168 libras el pasado 13 de septiembre

Campeón del mundo se rinde

Congreso de CDMX respalda a Sheinbaum y a Harfuch tras abatimiento de El Mencho

El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, respaldó el operativo federal en Tapalpa, Jalisco, y pidió un minuto de silencio por los militares y marinos caídos en combate

Congreso de CDMX respalda a

Ceci Flores denuncia amenazas de muerte tras señalamientos de pertenecer a un proyecto político: “No milito en ningún partido”

La activista indicó que continuará asistiendo a eventos políticos para visibilizar el tema de las desapariciones en México

Ceci Flores denuncia amenazas de

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 24 de febrero: avanzan obras en Periférico Norte, en Tlalnepantla de Baz

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 24 de febrero

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Estado de las estaciones del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen al director de la

Detienen al director de la policía de Ecuandureo y 10 oficiales por presuntos vínculos con “El Mencho”

Jacky Ramírez posa en Playboy a meses del asesinato de su presunto ex novio ‘La Flaca’, operador del CJNG

Avanza investigación por asesinato de Carlos Manzo: capturan a otro sospechoso en Michoacán

Investigan presunta red de lavado ligada al CJNG en la industria musical, Peso Pluma encabeza la lista

Por conflicto vial, atacan a balazos a Nora Alicia Biebrich, alcaldesa de Bacanora, Sonora: Fiscalía confirma muerte de su hijo

ENTRETENIMIENTO

Shakira gratis en el Zócalo:

Shakira gratis en el Zócalo: estas son las alternativas viales para el domingo 1 de marzo

Muere Héctor Zamorano, primer eliminado de ‘La Academia’, a los 47 años

¿Quiénes son los primeros confirmados para el programa ‘Juego de Voces’?

Gloria Trevi se reúne con exasistente de Pati Chapoy y vislumbran colaboración en plena disputa legal

Jacky Ramírez posa en Playboy a meses del asesinato de su presunto ex novio ‘La Flaca’, operador del CJNG

DEPORTES

Campeón del mundo se rinde

Campeón del mundo se rinde ante Canelo Álvarez pese a la derrota contra Crawford el año pasado: “Siempre he sido gran fan”

Portugal pone en duda amistoso contra México en el Estadio Azteca tras el abatimiento de ‘El Mencho’

Messi recuerda la controversia con Canelo Álvarez y desmiente problemas con los mexicanos: “La verdad es que nada que ver”

Conoce la historia de Barbara Estrada, la mexicana Fan Internacional del Año de los Raiders

Lionel Messi habla sobre lo que piensa de la Liga Mx