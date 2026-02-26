Juan Ramón de la Fuente recibe al secretario general de la OECD: destacan avances de desigualdad y pobreza en México

Juan Ramón de la Fuente y Mathias Cormann durante su encuentro este 26 de febrero. (X - @SRE_mx)

La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció a través de sus redes sociales, el encuentro entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario general de la OECD, Mathias Cormann, quien se encuentra de visita en tierras mexicanas.

Durante la reunión, se destacó el liderazgo nacional e internacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como los avances que México ha logrado en la reducción de la desigualdad. Se mencionó la salida de 13.5 millones de personas de la pobreza y el aumento de más de 250 % en los salarios mínimos. También se resaltó la fortaleza de la economía mexicana y la creciente participación de las mujeres en los ámbitos financieros, políticos y sociales del país.

Los participantes subrayaron la creación, durante la presente administración, de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como la conformación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Estas instituciones representan una apuesta por el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas. Asimismo, se abordó la importancia de la cooperación internacional en la materia.

Juan Ramón de la Fuente y Mathias Cormann. (X - @SRE_mx)

Presentación del Estudio Económico de México 2026

El secretario general Mathias Cormann presentará en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Estudio Económico de México 2026, con el objetivo de ofrecer un análisis detallado sobre el estado y las perspectivas de la economía nacional.

Por su parte, el secretario De la Fuente destacó la relevancia de fortalecer el multilateralismo y la colaboración con organismos internacionales. En este sentido, la visita del funcionario a México contribuye a estrechar la relación entre el país y las labores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En la reunión estuvieron presentes la canciller Alejandra del Moral, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); Sybel Galván, embajadora y representante permanente de México ante la OCDE; y Roberto de León, jefe de Oficina del C. Secretario. Por parte de la OCDE, participaron Luiz de Mello, director de Estudios Económicos de Países; Silvia da Rin Pagnetto, directora del Consejo y Comité Ejecutivo; y Mario López Roldán, director del Centro OCDE para América Latina y el Caribe.

Durante el encuentro, se enfatizó la importancia de mantener el diálogo y la colaboración entre México y la OCDE para enfrentar los retos globales y aprovechar las oportunidades en materia de desarrollo económico, innovación y equidad social. El fortalecimiento de estas relaciones busca consolidar los avances logrados y continuar promoviendo el bienestar en el país.