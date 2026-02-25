Gabinete de seguridad se reúne con Ronald Johnson y Sara Carter para hablar de colaboración bilateral con EEUU: “Confianza mutua”

Foto: X, @GabSeguridadMX

Este miércoles, el Gabinete de Seguridad de México se reunió con Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México y Sara Carter, zar antidrogas de EEUU para dialogar sobre colaboración bilateral en materia de seguridad.

Desde sus canales oficiales, el gabinete aseguró que el encuentro fue muy productivo y se reafirmó el compromiso entre ambas naciones “en un marco de respeto a la soberanía y cooperación basada en la confianza mutua”.

Además en la reunión participaron el general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional; el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar); Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR); Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como integrantes de la delegación estadounidense.

Foto: X, @GabSeguridadMX

Ronald Johnson se reúne en Palacio Nacional con Sheinbaum

Dos días después del abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera, El Mencho, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, arribó a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Estados Unidos reconoció a México por la caída del “Mencho”, quien era máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El Departamento de Estados Unidos tenía vigente una recompensa de15 millones de dólares para quien proporcionara información que condujera a la captura de Oseguera Cervantes.

Este lunes 23 de febrero, Johnson publicó en X mensajes para felicitar al gobierno por la operación.

Johnson destacó el “valor y la pronta actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación” y calificó el operativo como “un golpe significativo contra una de las organizaciones criminales más violentas que afectan a ambos países”.

El embajador subrayó que Estados Unidos mantiene su respaldo a México como “socio soberano” frente al narcotráfico y reiteró la importancia de que los responsables rindan cuentas ante la justicia. La cooperación bilateral se mantiene en pie, aunque con matices claros sobre los límites de la intervención extranjera.