¿Cómo pasó su cumpleaños Omar García Harfuch? El “super policía” de México se dejó ver con poca seguridad tras operativo contra El Mencho

El hijo de María Sorté está cumpliendo 44 años

Omar García Harfuch nació el
El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, celebró su cumpleaños número 44 este miércoles 25 de febrero de 2026 y recibió una ola de mensajes y felicitaciones.

Entre las manifestaciones de aprecio, el mensaje de María Sorté, su madre, acaparó la atención del público. La actriz, reconocida por una prolífica carrera en televisión y teatro, publicó en sus cuentas de Instagram y Facebook un mensaje para su hijo:

“Hijo, feliz cumpleaños, le doy muchas gracias a mi Señor por tenerte en mi vida. Que Dios te bendiga y te proteja hoy y siempre. Tu mamá. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Que Dios te bendiga y te proteja siempre!”.

La publicación, acompañada de una fotografía familiar, recibió cientos de reacciones y comentarios de seguidores, figuras artísticas y políticas, consolidando el fenómeno que en redes sociales la ha bautizado como “la suegra de México”.

Harfuch: sigue trabajando en su cumpleaños

Omar García Harfuch celebra su
Pese a su cumpleaños, el secretario pasó el día trabajando. Según diversos medios de comunicación, fue visto saliendo de Palacio Nacional, y aunque había algunos miembros de seguridad a su alrededor, eran más bien escasos.

Pese a la tensión nacional que se vivió tras el operativo en Jalisco que derivó en la captura y muerte del capo más peligroso de México, El Mencho, Harfuch no dudó en detener su camino y tomarse fotografías con las personas que se encontró.

Cabe mencionar, que hace algunos años, Harfuch sobrevivió a un violento atentado en su contra, orquestado por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hoy carente del líder tras el abatimiento de Nemesio.

Diversos funcionarios se sumaron a las felicitaciones públicas. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, envió un mensaje en redes sociales reconociendo la labor del titular de Seguridad. Cuentas de apoyo como “Omar García Harfuch Club fan” también manifestaron su afecto con publicaciones como: “Feliz cumpleaños, querido secretario, que Dios cumpla todos los deseos de tu corazón”.

García Harfuch y su relación con María Sorté

María Sorté felicia a su
García Harfuch nació el 25 de febrero de 1982 en Cuernavaca, Morelos, en el seno de una familia de amplia visibilidad pública.

Hijo de la actriz -cuyo nombre real es María Harfuch Hidalgo- y nieto de José Harfuch Stefano, el funcionario federal ha manifestado públicamente la influencia de sus padres y la relevancia de los valores familiares en su formación.

La relación entre madre e hijo se fortaleció especialmente tras el atentado que sufrió en 2020, episodio que Sorté ha descrito como un antes y un después para ambos: “Después de ese atentado, mi vida y la de mi hijo cambiaron profundamente”.

García Harfuch ha reiterado su gratitud por el apoyo materno y ha salido en defensa de su madre frente a rumores o noticias infundadas, reafirmando el respaldo mutuo dentro del núcleo familiar.

