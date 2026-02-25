María Sorté felicita a su hijo, Omar García Harfuch, por su cumpleaños 44 y la nombran “La suegra de México”

María Sorté felicia a su hijo, Omar García Harfuch, por su cumpleaños 44 y la nombran “La suegra de México” (Foto. Infobae México/ Jovani Pérez)

Este miércoles 25 de febrero de 2026, la actriz María Sorté compartió un mensaje lleno de afecto y buenos deseos para su hijo, Omar García Harfuch, quien cumple 44 años.

A través de sus cuentas de Instagram y Facebook, la protagonista de Las Hijas de la Señora García publicó:

“Hijo feliz cumpleaños, le doy muchas gracias a mi señor por tenerte en mi vida que Dios te bendiga y te proteja hoy y siempre tu mamá Feliz Cumpleaños mi amor! ¡Que Dios te bendiga y te proteja siempre!”

El mensaje fue acompañado por una fotografía familiar, recibiendo numerosas reacciones y comentarios de seguidores y figuras del ámbito artístico y político.

Un lazo familiar sólido y público: cómo es la relación entre María Sorté y su hijo Harfuch

Omar García Harfuch, nacido el 25 de febrero de 1982 en Cuernavaca, Morelos, es actualmente secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Hijo de María Harfuch Hidalgo (nombre real de María Sorté) y nieto de José Harfuch Stefano, la relación entre madre e hijo ha sido cercana y de constante apoyo.

A pesar de sus trayectorias tan distintas, ambos han hecho pública la admiración y cariño que se profesan. Sorté ha descrito su vínculo como uno de “amor y apoyo incondicional”. Por su parte, García Harfuch ha declarado en más de una ocasión: “Podría escribir un libro contando lo bien que lo ha hecho mi mamá”.

Apoyo en momentos difíciles

La relación se fortaleció tras el atentado que sufrió García Harfuch en 2020. María Sorté relató en entrevistas cómo la fe y la unión familiar fueron fundamentales para superar ese episodio. “Después de ese atentado, mi vida y la de mi hijo cambiaron profundamente”, expresó la actriz en una de sus intervenciones públicas.

El secretario, por su parte, ha sido protector de su madre ante rumores o noticias falsas, saliendo personalmente a desmentir versiones sobre supuestos secuestros y asegurando la tranquilidad de la familia.

El secretario de Seguridad cumple 43 años hoy | Jesús Avilés / Infobae México

Celebraciones y muestras de orgullo

La familia acostumbra a celebrar públicamente los cumpleaños y fechas especiales. En cada ocasión, Sorté y García Harfuch comparten palabras de afecto y gratitud.

La actriz evita usar el apellido Harfuch en su carrera artística para mantener separados ambos mundos, pero no oculta su orgullo por el servicio y la trayectoria de su hijo en el ámbito nacional. García Harfuch ha recordado la influencia positiva de sus padres y la importancia de los valores en su formación.

María Sorté: la “suegra de México”

María Sorté, nacida el 11 de mayo de 1951 en Camargo, Chihuahua, es reconocida por su amplia trayectoria en la televisión y el teatro.

Su hijo, Omar García Harfuch, ha sido considerado por miles de mexicanas y mexicanos como uno de los funcionarios más atractivos del país. Por esta razón, en redes sociales y medios de comunicación, la actriz es frecuentemente llamada “la suegra de México”, un apodo que suma un toque de simpatía y popularidad a su figura.

María Sorté reveló el origen de su nombre artístico y el porqué dejó de usar el apellido Harfuch. (Foto: @_mariasorteoficial, Instagram)

El cumpleaños de García Harfuch no solo fue momento de celebración familiar, sino que también sirvió para recordar el vínculo de admiración, respeto y apoyo mutuo entre la primera actriz y el funcionario, dos figuras públicas que han sabido mantener una relación sólida a pesar de la exposición y las exigencias de sus carreras.