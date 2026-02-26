Banco de piel del INR ha beneficiado a cientos de personas con quemaduras graves: donación cadavérica, el reto pendiente

Banco de Piel y Tejidos del INR ha beneficiado a cientos de personas. (Foto: IMSS)

A 15 años de su fundación, el Banco de piel y tejidos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) “Luis Guillermo Ibarra” ha transformado el pronóstico de vida para cientos de personas con quemaduras graves en México. Esta iniciativa, pionera en la conservación y trasplante de tejidos, enfrenta aún el desafío de la donación cadavérica, mientras amplía su impacto en la salud pública.

Banco de piel del INR: avances y cifras

Desde su inauguración en 2009, el Banco de piel y tejidos del INR ha beneficiado a pacientes que han sufrido quemaduras en hasta el 90 % de su cuerpo, según Francisco Martínez Flores, jefe de la división.

El centro ha desarrollado técnicas de criopreservación que permiten almacenar piel, tejido cardiovascular, huesos y tendones a temperaturas de 80 ℃ bajo cero, preservando su viabilidad celular y estructural.

Durante estos años, el banco ha gestionado la procuración de cerca de 628 mil centímetros cuadrados de piel y ha liberado más de 556 mil 624 centímetros cuadrados para implantes quirúrgicos. En total, se han realizado 260 trasplantes de tejido, brindando nuevas oportunidades de recuperación y mejorando la calidad de vida de las personas atendidas.

La donación cadávberica es uno de los retos pendientes en México. (Foto: Salud)

Infraestructura especializada para los procedimientos

El procesamiento de los tejidos donados incluye pruebas con certificación molecular que aseguran la calidad y seguridad sanitaria. Francisco Martínez destacó que todas las muestras se analizan para descartar enfermedades transmisibles como hepatitis B, C, sífilis, VIH, dengue, tuberculosis y padecimientos emergentes.

El Banco de piel y tejidos opera con una infraestructura especializada:

Cámara central para el procesamiento de tejidos.

Cuatro laboratorios, incluyendo áreas para preparación de insumos y cuarentena.

Espacios para el empaquetamiento y cultivo de tejidos.

Banco de córneas.

Estos recursos permiten que cada tejido sea sometido a un riguroso control antes de su distribución para trasplante.

Donación cadavérica: el reto para ampliar el acceso

A pesar del impacto positivo, la donación cadavérica sigue siendo el mayor reto para incrementar la cobertura de trasplantes en el país. La piel donada se utiliza como cubierta biológica temporal, lo que evita el rechazo y la respuesta inmunológica en los pacientes receptores. Según Martínez Flores, miembro del Cuadro de Expertos en Donación y Trasplante de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es crucial fortalecer la cultura de la donación en México para responder a la demanda creciente.

La OMS calcula que 180 mil personas fallecen cada año a causa de quemaduras en el mundo, con una concentración de casos en países de ingresos medios y bajos. El INR trabaja en estrategias que garanticen el acceso gratuito y equitativo a los trasplantes, enfocándose en la recuperación de tejidos en el sector público y en ampliar la cobertura hacia quienes más lo necesitan.