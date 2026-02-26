México

Banco de piel del INR ha beneficiado a cientos de personas con quemaduras graves: donación cadavérica, el reto pendiente

Desde 2009 se han procurado más de 600 mil centímetros cuadrados de piel para trasplante

Guardar
Banco de Piel y Tejidos
Banco de Piel y Tejidos del INR ha beneficiado a cientos de personas. (Foto: IMSS)

A 15 años de su fundación, el Banco de piel y tejidos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) “Luis Guillermo Ibarra” ha transformado el pronóstico de vida para cientos de personas con quemaduras graves en México. Esta iniciativa, pionera en la conservación y trasplante de tejidos, enfrenta aún el desafío de la donación cadavérica, mientras amplía su impacto en la salud pública.

Banco de piel del INR: avances y cifras

Desde su inauguración en 2009, el Banco de piel y tejidos del INR ha beneficiado a pacientes que han sufrido quemaduras en hasta el 90 % de su cuerpo, según Francisco Martínez Flores, jefe de la división.

El centro ha desarrollado técnicas de criopreservación que permiten almacenar piel, tejido cardiovascular, huesos y tendones a temperaturas de 80 ℃ bajo cero, preservando su viabilidad celular y estructural.

Durante estos años, el banco ha gestionado la procuración de cerca de 628 mil centímetros cuadrados de piel y ha liberado más de 556 mil 624 centímetros cuadrados para implantes quirúrgicos. En total, se han realizado 260 trasplantes de tejido, brindando nuevas oportunidades de recuperación y mejorando la calidad de vida de las personas atendidas.

La donación cadávberica es uno
La donación cadávberica es uno de los retos pendientes en México. (Foto: Salud)

Infraestructura especializada para los procedimientos

El procesamiento de los tejidos donados incluye pruebas con certificación molecular que aseguran la calidad y seguridad sanitaria. Francisco Martínez destacó que todas las muestras se analizan para descartar enfermedades transmisibles como hepatitis B, C, sífilis, VIH, dengue, tuberculosis y padecimientos emergentes.

El Banco de piel y tejidos opera con una infraestructura especializada:

  • Cámara central para el procesamiento de tejidos.
  • Cuatro laboratorios, incluyendo áreas para preparación de insumos y cuarentena.
  • Espacios para el empaquetamiento y cultivo de tejidos.
  • Banco de córneas.

Estos recursos permiten que cada tejido sea sometido a un riguroso control antes de su distribución para trasplante.

Donación cadavérica: el reto para ampliar el acceso

A pesar del impacto positivo, la donación cadavérica sigue siendo el mayor reto para incrementar la cobertura de trasplantes en el país. La piel donada se utiliza como cubierta biológica temporal, lo que evita el rechazo y la respuesta inmunológica en los pacientes receptores. Según Martínez Flores, miembro del Cuadro de Expertos en Donación y Trasplante de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es crucial fortalecer la cultura de la donación en México para responder a la demanda creciente.

La OMS calcula que 180 mil personas fallecen cada año a causa de quemaduras en el mundo, con una concentración de casos en países de ingresos medios y bajos. El INR trabaja en estrategias que garanticen el acceso gratuito y equitativo a los trasplantes, enfocándose en la recuperación de tejidos en el sector público y en ampliar la cobertura hacia quienes más lo necesitan.

Temas Relacionados

Banco de PielINRDonación CadavéricaQuemaduras Gravesmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores de hoy 25 de febrero

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Dónde ver el Tris en

Suman tres detenidos por la muerte de dos niñas haitianas en casa de tránsito del DIF de Oaxaca

Las menores de edad fueron localizadas al interior de una cisterna

Suman tres detenidos por la

Acusan de terrorismo a los arrestados durante hechos violentos en Guanajuato tras abatimiento de “El Mencho”

Las autoridades informaron que 48 personas fueron capturadas tras los narcobloqueos y quema de comercios registrados

Acusan de terrorismo a los

Mauricio Tabe reacciona a suspensión de ‘Alicia en el país de las maravillas’ en el Parque Lira, CDMX: “Empresa cumplió con todos los requisitos”

Personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial colocó sellos de suspensión en el equipo de montaje de lo que sería la experiencia inmersiva de la obra de Lewis Carroll

Mauricio Tabe reacciona a suspensión

¿Hacer abdominales ayuda a quemar grasa localizada? Esta es la única forma de lucir más delgado y definido

Algunas personas todavía tienen dudas sobre cómo funciona la pérdida de grasa

¿Hacer abdominales ayuda a quemar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Acusan de terrorismo a los

Acusan de terrorismo a los arrestados durante hechos violentos en Guanajuato tras abatimiento de “El Mencho”

Él es “El Chorro”, yerno y posible sucesor de El Mencho como líder del CJNG, en opinión de EEUU

Así rescató la Marina a turistas y trabajadores despojados de sus autos durante bloqueos en Nayarit

Salió de misa y vio a sus hijos jugar por última vez: Angélica Hernández fue la mujer embarazada que perdió la vida como “daño colateral” tras operativo contra “El Mencho”

EEUU declara oficialmente muerto a “El Mencho”, uno de los mayores traficantes de fentanilo

ENTRETENIMIENTO

Shakira en el Zócalo: CDMX

Shakira en el Zócalo: CDMX anuncia operativo contra la venta de bebidas alcohólicas en la zona

Emiliano Aguilar denuncia amenazas de muerte y asegura que ya citó a su acosador

Rauw Alejandro niega haber escrito frase sobre Nodal, aclara relación con Cazzu y se defiende de críticas por “Rosita”

Concierto Demon Slayer: así fue el evento sinfónico en el Auditorio Nacional del popular manga japonés

¿Boda en puerta? Novio de Andrea Legarreta revela sus planes a futuro con la popular conductora

DEPORTES

El objetivo de Brandon Moreno

El objetivo de Brandon Moreno en la UFC antes de retirarse de las artes marciales: “Es la única razón por la que sigo”

Luto en el béisbol mexicano tras el fallecimiento de una de sus figuras, hijo de miembro del Salón de la Fama

México vs Islandia: rinden homenaje a elementos de las fuerzas armadas que murieron en operativo contra El Mencho

Chito Vera honra a Chucho Benítez con la camiseta del América previo a su combate en UFC México 2026

Este es el importante jugador que podría salir de Pumas tras recibir una oferta millonaria desde Brasil