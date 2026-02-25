Zona Acapulco 2026: line-up, sede, preventa y todo sobre el festival para Semana Santa

(Instagram)

Con la temporada de calor más cerca, se anunció el festival Zona Acapulco 2026, el cual busca posicionarse como referente en este tipo de eventos musicales.

El concepto, pensado para celebrar Semana Santa, reúne a figuras destacadas de la música urbana, electrónica y pop, e invita a los asistentes a disfrutar de una experiencia única en el destino.

Cartel Zona Acapulco 2026: artistas confirmados

El festival contará con presentaciones de

Álvaro Díaz

Latin Mafia

Noriel

Cachirula & Loojan

Jesse Baez

Sayuri & Sopholov

Ghetto Kids

Little Jesus

Legallyrxx

3AM

Taichu

Toy Selectah

IZA TKM

Paloma Morphy

Alanis Yuki

Felix Vestre

Irepelusa

Mosmo

Menskik

Fito Silva

DJ Lana

ICE Blade

Guapis

Friend

entre otros

(Instagram)

Preventa y venta de boletos

La preventa Banamex comenzará el 4 de marzo de 2026 a través de eticket.mx, con la opción de pago a 3 meses sin intereses.

La venta general estará disponible después de la preventa para todo el público.

¿Cuándo y dónde será?

Fecha: 4 de abril de 2026

Sede: Jardines de la Arena GNP Seguros, Acapulco

Preventa Banamex: 4 de marzo de 2026

Boletos: eticket.mx

Zona Acapulco busca consolidarse como uno de los festivales más atractivos de la temporada vacacional, con una propuesta musical diversa y ambiente festivo para disfrutar en Semana Santa.

Reacciones en redes

Tras el anuncio, usuarios en redes sociales no tardaron en mostrar su lado más emocionado. Estos son algunos de los comentarios que aparecieron en Instagram:

“Busco remedios para bajar de peso de aquí al 4 de abril”

“Ya compré 827337 trajes d baño y bloqueador

“Me urge”