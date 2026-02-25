México

Zona Acapulco 2026: line-up, sede, preventa y todo sobre el festival para Semana Santa

Este evento busca consolidarse como uno de las opciones más atractivas de la temporada vacacional

(Instagram)
(Instagram)

Con la temporada de calor más cerca, se anunció el festival Zona Acapulco 2026, el cual busca posicionarse como referente en este tipo de eventos musicales.

El concepto, pensado para celebrar Semana Santa, reúne a figuras destacadas de la música urbana, electrónica y pop, e invita a los asistentes a disfrutar de una experiencia única en el destino.

Cartel Zona Acapulco 2026: artistas confirmados

El festival contará con presentaciones de

  • Álvaro Díaz
  • Latin Mafia
  • Noriel
  • Cachirula & Loojan
  • Jesse Baez
  • Sayuri & Sopholov
  • Ghetto Kids
  • Little Jesus
  • Legallyrxx
  • 3AM
  • Taichu
  • Toy Selectah
  • IZA TKM
  • Paloma Morphy
  • Alanis Yuki
  • Felix Vestre
  • Irepelusa
  • Mosmo
  • Menskik
  • Fito Silva
  • DJ Lana
  • ICE Blade
  • Guapis
  • Friend
  • entre otros
(Instagram)
(Instagram)

Preventa y venta de boletos

La preventa Banamex comenzará el 4 de marzo de 2026 a través de eticket.mx, con la opción de pago a 3 meses sin intereses.

La venta general estará disponible después de la preventa para todo el público.

¿Cuándo y dónde será?

  • Fecha: 4 de abril de 2026
  • Sede: Jardines de la Arena GNP Seguros, Acapulco
  • Preventa Banamex: 4 de marzo de 2026
  • Boletos: eticket.mx

Zona Acapulco busca consolidarse como uno de los festivales más atractivos de la temporada vacacional, con una propuesta musical diversa y ambiente festivo para disfrutar en Semana Santa.

Reacciones en redes

Tras el anuncio, usuarios en redes sociales no tardaron en mostrar su lado más emocionado. Estos son algunos de los comentarios que aparecieron en Instagram:

  • “Busco remedios para bajar de peso de aquí al 4 de abril”
  • “Ya compré 827337 trajes d baño y bloqueador
  • “Me urge”

