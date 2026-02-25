Segunda temporada de ‘El caballero de los Siete Reinos’: todo sobre su trama y fecha de estreno confirmada

El caballero de los Siete Reinos (A Knight of the Seven Kingdoms) concluyó su primera temporada el 22 de febrero. (HBO)

El caballero de los Siete Reinos (A Knight of the Seven Kingdoms) concluyó su primera temporada el 22 de febrero. La nueva adaptación de HBO del universo literario de George R. R. Martin fue un éxito al poder conciliar a las enormes audiencias de Juego de Tronos y La Casa del Dragón.

El proyecto a cargo de Ira Parker —guionista de la primera temporada de House of the Dragon— obtuvo una calificación general de 8.9 en IMDb, puntaje que no alcanzó mayores alturas por una ola de críticas negativas de fans de Breaking Bad que buscaban perpetuar el puntaje perfecto del episodio “Ozymandias”.

Cómo concluyó ‘El caballero de los Siete Reinos’

El último episodio, titulado “El Mañana” muestra las funestas consecuencias del Juicio de Siete que invocó Aerion “Llamabrillante” Targaryen para vengarse de Ser Duncan el Alto.

Baelor Targaryen, mano del rey, príncipe de Rocadragón y heredero al trono de hierro, murió a causa de un golpe en la cabeza propinado involuntariamente por su hermano Maekar.

Duncan se siente responsable de la muerte del príncipe. Baelor era visto por las casas nobles como un potencial rey capaz de rivalizar con Aegon “El Conquistador”.

El último episodio, titulado “El Mañana” muestra las funestas consecuencias del Juicio de Siete. (HBO / IMDB / YouTube)

En una audiencia entre Ser Duncal y Maekar tras el funeral de Baelor, el príncipe vislumbra el impacto de la muerte de su hermano: “Usted también escuchará los murmullos. El rey es viejo; cuando muera, cada vez que se pierda una batalla o se malogre una cosecha, los ignorantes dirán: ‘Baelor no habría dejado que pasara”.

Maekar le propone a Ser Duncan jurar su espada a la Casa Targaryen, mudarse a Harrenhal y tomar como escudero a Egg, quien se niega a serlo para otro caballero. Sin embargo, el caballero errante rechaza amablemente la oferta, alegando estar cansado de lidiar con príncipes.

Más tarde, una charla con Daeron Targaryen lo hace cambiar de opinión. El hermano mayor de Aegon recuerda una frase dicha por los maestres sobre el origen de la locura de los Targaryen y recuerda que su hermano Aerion nunca fue un monstruo. Duncan entiende que estar lejos de Desembarco del Rey podría impedir que Egg sea consumido por la oscuridad.

Paralelamente, Egg irrumpe en la habitación de su hermano Aerion con la intención de apuñalarlo; sin embargo, es detenido por su padre. Sin decir una palabra, Maekar lo abraza amorosamente por atrás y Egg deja caer el cuchillo.

La escena, carente de diálogos pero llena de simbolismos, define los mayores aciertos de la adaptación de Ira Parker de la saga.

Personajes clave se reúnen en una sombría ceremonia alrededor de un fuego, revelando la intensidad del próximo episodio 6 de El caballero de los siete reinos. (HBO / YouTube)

Trama y fecha de estreno de la segunda temporada

HBO confirmó que la segunda temporada se estrenará en algún punto de 2027. El rodeaje comenzó en diciembre pasado y, según Ira Parker, responsable creativo, volverá a integrarse por seis episodios que cerrarán los acontecimientos escritos por George R. R. Martin en el cuento corto La Espada Leal.

Así como la reciente temporada finalizó con los acontecimientos de Vado de Ceniza, los nuevos episodios se centrarán en el viaje de Ser Duncan y Egg por el Dominio.

“No es que haya hilos inciertos que se van desarrollando a lo largo de la serie, pero cada temporada Dunk y Egg están en un nuevo sitio, montamos la historia, contamos la historia y cerramos la historia”, declaró Ira Parker a Entertainment Weekly.

(HBO)

Nuevos personajes, salida de otros y un cabo suelto

En su viaje a Dorne, Dunk entra al servicio de un señor menor, Ser Eustace Osgrey de Tiesa, un anciano caballero cuya estirpe ha decaído y mantiene un conflicto con Lady Rohanne por el agua.

La disputa esconde un trasfondo político relacionado con la rebelión iniciada por Aegon Fuegoscuro en su reclamo al trono de hierro. Mientras Duncan y Egg median la situación, la Gran Epidemia Primaveral cobra la vida de cientos de miles de personas, entre ellos, nobles de la Casa Targaryen.

En medio del hermetismo de HBO, Sam Spruell, quien interpreta al príncipe Maekar Targaryen, ha confirmado que no regresará para la segunda temporada. Sin embargo, esto no significa un adiós definitivo de la serie, sino una pausa derivada de su rol secundario en la obra de George R. R. Martin.

Por otra parte, los fans de la serie notaron una gran discrepancia en el episodio final y los libros. Mientras en la novela corta Maekar le da permiso a Egg para viajar al lado de Ser Dunca, en la serie el príncipe se escapa.

Aunque en foros como Reddit han surgido teorías al respecto, lo cierto es que este cambio es uno de los pocos cabos sueltos que dejó la primera temporada.