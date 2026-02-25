México

¿Se canceló tu viaje? Checa el estatus de las operaciones del AICM

Con millones de pasajeros al mes, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

El AICM suma cientos de
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), consulta el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en tiempo real el estatus de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 18:00 horas de este martes.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

AICM actualiza en vivo
AICM actualiza en vivo el estatus de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: AA2996

Destino: New York

Aerolínea: American Airlines

Hora: 00:25

Estado: Cancelado

Vuelo: TA433

Destino: S.Salvador

Aerolínea: Avianca

Hora: 03:56

Estado: Demorado

Vuelo: AM504

Destino: Cancun

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 07:00

Estatus: Cancelado

Vuelo: VB1118

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 07:25

Estado: Demorado

Vuelo: AM208

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 08:00

Estatus: Cancelado

Vuelo: AM1046

Destino: Oaxaca

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 08:05

Estado: Cancelado

Vuelo: AM672

Destino: Guatemala

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 08:30

Estado: Cancelado

Vuelo: VB1126

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 16:15

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4144

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 16:45

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Si sufres de algún
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

