Sarampión supera los 11 mil contagios confirmados en México

La tasa de incidencia más alta se presenta en pequeños de un año, con 58.37 casos por cada 100 mil habitante

Sarampión en México.


La Secretaría de Salud informó en su reporte diario, con fecha de corte al 24 de febrero, que en México se han acumulado 11 mil 062 casos acumulados confirmados de sarampión, una cifra que evidencia un aumento considerable en distintas entidades federativas.

El grupo poblacional más afectado es el de niñas y niños de entre 1 y 4 años, con mil 556 contagios. Le siguen los menores de 5 a 9 años, que suman mil 344 contagios, y las personas de 25 a 29 años, con mil 243 contagios. Sin embargo, la tasa de incidencia más alta se presenta en pequeños de un año, con 58.37 casos por cada 100 mil habitantes.

Esta enfermedad viral ha impactado principalmente a 386 municipios en todo el país, donde se registra la mayor carga de casos, que siguen afectado la vida de miles de mexicanos y mexicanas.

Defunciones de sarampión en México

Las autoridades sanitarias reportaron que desde el inicio de la transmisión en febrero de 2025, se han registrado 32 muertes relacionadas con el sarampión.

Los decesos se han presentado en nueve regiones del país, de acuerdo con el reporte oficial del sector salud:

  • Chihuahua con 21
  • Jalisco con 3
  • Sonora con 1
  • Durango con 2
  • Michoacán con 1
  • Tlaxcala con 1
  • Ciudad de México con 1
  • Chiapas con 1
  • Guerrero con 1
Vacuna contra el sarampión.
Vacuna contra el sarampión. Fotografías: Noticias IGSS

¿Por qué reapareció el sarampión en México?

El repunte de esta enfermedad viral no es un fenómeno abrupto ni aislado, sino consecuencia de una disminución progresiva en las coberturas de vacunación durante varios años, de acuerdo con el epidemiólogo Pablo Francisco Olivia Sánchez.

México logró interrumpir la transmisión autóctona del virus del sarampión en 1995, pero la caída continuada de la aplicación de dosis, ha dejado a grandes sectores de la población sin protección, facilitando el restablecimiento de cadenas de contagio en varias entidades federativas.

El experto dio a conocer que los niveles actuales de vacunación rondan aproximadamente el 71 %, muy por debajo del umbral del 95 % necesario para mantener el virus bajo control. Esto ha generado condiciones propicias para que el sarampión se propague, especialmente entre personas susceptibles que no han recibido sus dosis recomendadas.

Además, señaló que el virus es altamente contagioso, capaz de generar múltiples contagios a partir de un solo caso en personas sin inmunidad. Ante este escenario, las coberturas bajas de vacunación permiten que el virus continúe encontrando poblaciones vulnerables y provocando brotes.

