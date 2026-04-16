Esta es la razón por la que Reese, de‘Malcolm, el de en medio’ canceló su presentación en la DesertCon de Monterrey

Durante varias semanas se promocionó el evento, sin embargo, Berfield anunció que no podría cumplir con su vistia. (Disney)

La cancelación de la esperada visita de Justin Berfield a Monterrey sorprendió a cientos de seguidores, luego de que el actor conocido por dar vida a Reese en la serie “Malcolm el de en medio” anunció que no asistirá a la convención DesertCon 2026.

El evento estaba programado para los días 18 y 19 de abril en el Pabellón M de Monterrey, pero Berfield informó por medio de redes sociales que la decisión queda fuera de su alcance y se encontraba triste por la decisión.

Motivo de la cancelación de Justin Berfield

De acuerdo con el mensaje publicado por Justin Berfield, la razón principal de su ausencia es el “incumplimiento por parte del productor del evento”, lo que lo orilló a retirarse. El actor remarcó que tanto él como su equipo estaban listos y comprometidos para viajar a Monterrey, pero diversos problemas le impidieron concretar la visita.

El evento se llevaría a cabo el fin de semana en la ciudad de Monterrey. (IG Justin Berfield)

El propio Berfield calificó la conducta de los organizadores como poco profesional y señaló que existieron varias promesas que no fueron cumplidas, lo que hizo imposible su participación. Enfatizó que esta decisión se debió a circunstancias que escaparon de su control.

“Me entristece compartir que no estaré presente en DesertCon este fin de semana (18 y 19 de abril) en el Pabellón M en Monterrey, México. Mis maletas estaban empacadas, mi vuelo estaba reservado y estaba emocionado de conocerlos a todos. Desafortunadamente, el productor del evento no cumplió con sus obligaciones contractuales, dejándome sin otra opción más que retirarme. Esto está completamente fuera de mi control”.

“Mi equipo dejó en claro que estaba listo, dispuesto y disponible para asistir, pero la conducta poco profesional y las falsas promesas de DesertCon hicieron imposible mi presentación. Si compraron boletos específicamente para conocerme, por favor contacten directamente al productor del evento para obtener un reembolso completo, el cual me han asegurado que honrarán”.

“Tengo un tremendo respeto y amor por mis fans y por México, y esto me entristece. Aunque está fuera de mi control, lamento mucho esta decepción y espero visitar Monterrey bajo mejores circunstancias en el futuro. Gracias por su continuo apoyo”, explicó en un comunicado a través de sus redes sociales.

El evento se llevaría a cabo el fin de semana en la ciudad de Monterrey. (IG Justin Berfield)

Postura de DesertCon y situación actual

Hasta el momento de la publicación, los organizadores de DesertCon no han emitido ninguna postura oficial respecto a las declaraciones de Berfield. Los fans que adquirieron boletos para la convención continúan a la espera de información clara sobre los procedimientos de reembolso y sobre la participación de otros invitados internacionales.

La situación pone en evidencia la importancia del profesionalismo en la organización de eventos internacionales. Por ahora, Justin Berfield mantiene vigente su intención de visitar Monterrey en el futuro, cuando existan las condiciones apropiadas para un encuentro con sus admiradores.