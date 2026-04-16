Julio César Chávez elige a su favorito entre Márquez, Barrera y Morales: “Era bueno el cabrón”

La opinión de Julio César Chávez sobre los grandes nombres del boxeo mexicano siempre genera atención (La Saga/Captura de pantalla)

La opinión de Julio César Chávez sobre los grandes nombres del boxeo mexicano siempre genera atención, especialmente cuando compara a figuras como Juan Manuel Márquez, Erik Morales y Marco Antonio Barrera. En una entrevista reciente, el expugilista compartió abiertamente cuál de estos tres considera su favorito.

El comentario del Gran Campeón Mexicano se suma a la larga lista de análisis sobre la época dorada del boxeo mexicano. Cada uno de estos nombres dejó huella en el deporte y protagonizó combates que aún se recuerdan con gran admiración.

¿Quién es el favorito de Chávez entre Márquez, Barrera y Morales?

Julio César Chávez afirmó que Erik Morales es su favorito entre los grandes boxeadores mexicanos de su generación. En entrevista con Luis Parra, Chávez sostuvo que el Terrible destacó por su valentía y agresividad arriba del ring, y lo describió como “un cabrón” valiente y bueno.

Sin embargo, el ex campeón mundial comparó los estilos de Morales, Juan Manuel Márquez y Marco Antonio Barrera, y señaló que cada uno tiene cualidades distintas.

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Sobre el Dinamita, Chávez aseveró que es un contragolpeador muy efectivo. De Barrera, resaltó su combinación de técnica y agresividad, mencionando que “a veces se ‘abarreraba’”. A pesar de reconocer los méritos de los tres, Chávez insistió en que su preferencia se inclina hacia el peleador de Tijuana.

“Son estilos diferentes. Erik era un cabrón, sea como sea valiente y era bueno el cabrón. Juan Manuel Márquez era un contragolpeador muy efectivo, muy bueno. Se caía más, pero se levantaba el cabrón. Y Barrera era a veces agresivo y más técnico; se ‘abarreraba’. Pero de los tres creo que me gustaba más Erik Morales”, comentó la leyenda mexicana.

Dinamita, Terrible y Barrea: leyendas del boxeo mexicano

Aunque el debate sobre quién de los tres fue el mejor siempre estará en discusión, nos quedaros con los resultados de cuando de enfrentaron. En la única ocasión en que Márquez y Barrera compartieron ring, fue el apodado Dinamita quien se llevó la victoria. El combate resultó sumamente cerrado y dejó abiertas las comparaciones, pero el saldo favoreció a Márquez.

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La rivalidad entre Barrera y Terrible Morales, en cambio, quedó plasmada en una trilogía de duelos. De esos tres encuentros, Barrera salió triunfador en dos ocasiones, mientras que Morales logró imponerse una sola vez. Estos combates se han convertido en referencia obligada para quienes buscan entender la intensidad y el nivel de competencia que caracterizó a esa generación de boxeadores.

Las confrontaciones entre estos tres pugilistas mexicanos han sido decisivas para establecer una suerte de ranking entre ellos, siendo los resultados: Juan Manuel sobre Marco en su único combate, y Barrera por encima de Morales en su serie de tres peleas.