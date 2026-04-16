Este era el sueldo de Mariela Gutiérrez como alcaldesa de Tecámac, cuando ordenó el sacrificio de 10 mil perros

La senadora se pronunció a favor de la iniciativa en favor de trato digno a los animales con la prohibición del maltrato. Foto: Facebook

Mariela Gutiérrez Escalante, actual senadora de Morena, reconoció de manera pública que durante su gestión como alcaldesa del municipio de Tecámac, Estado de México, se llevó a cabo el sacrificio de más de 10 mil perros.

Su declaración ocurrió durante una conferencia en el Senado de la República, donde defendió que las acciones se llevaron a cabo bajo los protocolos establecidos en la ley debido a que, según su explicación, muchos de ellos presentaban enfermedades o estaban involucrados en ataques contra personas.

“Los perritos que fueron, fue conforme a las normas mexicanas y porque ya habían sido violentadas diversas personas que tengo documentado en expedientes del Centro de Bienestar Animal durante mi mandato. Habían mordido, habían violentado a la gente, tengo fotografías que me enviaba la propia ciudadanía”, afirmó.

Aunque en un primer momento no quiso dar la cifra exacta de los animales a los que se les aplicó la eutanasia, la senadora aceptó que se trató de 10 mil perros.

Fiscalía Edomex ya investiga el sacrificio de los animales

Su trayectoria pasó de la administración municipal al Senado, donde actualmente representa a Morena.

Luego de que se difundió el sacrifico de los animales, y donde se presumen actos de maltrato animal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que inició una carpeta de investigación de oficio por la posible comisión de este delito.

Además, señaló que se consideran los artículos 235 Bis y el 235 Ter, que consideran la muerte de animales que no constituya plaga, así como la comisión del delito de maltrato animal por un servidor público.

La Fiscalía del Estado detalló que en caso de ser hallada culpable, la senadora Mariela Gutiérrez podría ser sentenciada con hasta 6 años de prisión.

Este era su salario cuando era alcaldesa de Tecámac

Mariela Gutiérrez Escalante, senadora de Morena y exalcaldesa de Tecámac, ha sido una figura clave en la política del Estado de México.

Mariela Gutiérrez Escalante fue alcaldesa del municipio de Tecámac durante dos periodos consecutivos, abarcando del 1 de enero de 2019 al 29 de febrero de 2024.

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, el sueldo que la morenista recibió durante su administración tuvo constantes modificaciones y ascendió conforme el paso de los años.

En el periodo de enero a junio de 2019, Gutiérrez Escalante recibió un suelto mensual bruto de 33 mil 838 pesos, siendo el apercibimiento final de 22 mil 520 pesos.

Aunque no se encuentra el siguiente periodo, del 1 de enero de 2020 a junio del mismo año recibió un salario neto de 28 mil 278 pesos. Para el siguiente periodo (de julio a diciembre) recibió 56 mil 557 pesos, incluido su aguinaldo y prima vacacional.

(Crédito: Composición fotográfica)

En 2021 (de enero a junio) recibió 29 mil 269 pesos; pero de julio a septiembre su salario neto fue de 40 mil 721 pesos; este cambió de octubre a diciembre a 59 mil 539 por prima vacacional y aguinaldo.

Para el 2022, el salario neto de la morenista fue de 56 mil 699 pesos para el periodo de enero a marzo, del cual no se especifican ingresos adicionales. Dicho salario se mantuvo, al menos, hasta junio del mismo año.

En el 2023 (de enero a marzo) percibió 60 mil pesos netos, en el que se incluyó una prima vacacional. Para abril a junio, la funcionaria recibió 17 mil 568 pesos, y de julio a septiembre un total de 60 mil, en el que se incluyó un aguinaldo neto de 21 mil 179 pesos. En la Plataforma Nacional de Transparencia no aparece el último periodo recibido por la funcionaria como alcaldesa.