Violeta Isfel estalla y responde a críticas por vivir de Atrévete a Soñar

Violeta Isfel reafirma su vínculo con el personaje de Antonella en Atrévete a Soñar ante críticas en redes sociales. - (Instagram)

Violeta Isfel volvió a encender la conversación al hablar con la prensa sin filtros sobre su conexión con Atrévete a Soñar, la telenovela que la catapultó a la fama. Ante los señalamientos por mantenerse ligada a su personaje de Antonella, la actriz dejó clara su postura: no piensa desprenderse de una etapa que considera fundamental en su vida.

Lejos de evadir la polémica, Isfel enfrentó las críticas con un mensaje directo. Aseguró que recordar ese proyecto no significa estancarse, sino valorar lo que le dio identidad profesional y el cariño del público a lo largo de los años.

Además, compartió que conserva objetos emblemáticos de aquella época, mismos que han despertado nostalgia entre sus seguidores, especialmente en nuevas generaciones que descubren la historia a través de plataformas digitales.

La nostalgia que cruza generaciones

La actriz defiende su permanencia ligada a la telenovela como parte fundamental de su identidad profesional y artística. - (Foto: @_atrevteasonar_/ Instagram)

La actriz relató un momento que la marcó recientemente durante una visita al teatro. Una niña pequeña la reconoció como Antonella, pese a no haber vivido la transmisión original de la telenovela.

“¿Eres Antonella?… es que mi mamá después de la escuela me pone Vix y vemos Atrévete a soñar”, recordó con emoción, destacando cómo el proyecto sigue vigente entre el público más joven.

Para Isfel, este tipo de experiencias refuerzan el valor de su trabajo y el impacto que ha tenido con el paso del tiempo, algo que considera digno de conservar y compartir.

Respuesta directa a las críticas

Objetos de la época de Atrévete a Soñar se convierten en piezas nostálgicas que conectan con nuevas generaciones en plataformas digitales. - (Foto: Univision)

Ante quienes cuestionan su apego al personaje, la actriz fue contundente. Defendió su derecho a atesorar recuerdos sin que eso defina toda su carrera.

“No tengo por qué soltar algo que me dio tanto… quien quiera tomarlo como lo quiera tomar es muy su viaje”, expresó, dejando ver su incomodidad ante los ataques constantes en redes sociales.

Incluso lanzó una reflexión sobre quienes la critican, sugiriendo que esas opiniones podrían reflejar conflictos personales más que una evaluación objetiva de su trayectoria.

¿Museo en camino?

El valor del impacto generacional de Atrévete a Soñar motiva a Isfel a resguardar objetos emblemáticos y explorar nuevos proyectos de nostalgia. - (Foto: Las Estrellas)

Lejos de vender o desprenderse de sus pertenencias, Isfel reveló que ha recibido propuestas para crear un museo dedicado a la telenovela, idea que la entusiasma.

Según contó, su equipo cercano le ha insistido en conservar cada pieza. “Quiere poner un museo… me dice: ‘¡No, no puedes tirar nada!’”, relató entre risas.

Por ahora, la actriz se limita a cuidar y resguardar estos objetos, mientras la posibilidad de un espacio dedicado a la historia de Atrévete a Soñar comienza a tomar forma como un proyecto que podría convertir la nostalgia en una experiencia tangible para sus fans.