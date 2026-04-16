Matías Almeyda rompe el silencio: ¿apoya el proyecto de Gabriel Milito en Chivas?

El presente de las Chivas de Guadalajara sigue generando reacciones, ahora con la voz de uno de sus referentes más recientes en el banquillo.

El exentrenador Matías Almeyda se pronunció sobre el proceso que encabeza Gabriel Milito y respaldó el rumbo que ha tomado el equipo en esta nueva etapa.

Almeyda avala el perfil de Milito para Chivas

(REUTERS/Cristian De Marchena)

En entrevista con RADAR, Almeyda destacó que la llegada de Milito responde al momento que vive el club, particularmente por el enfoque en jugadores jóvenes.

“Me gusta mucho lo de Milito, creo que él es el indicado y está agarrando una generación de jóvenes y está perfecto para el lugar, el momento y sobre todo la sabiduría que tiene”, señaló.

El técnico argentino también se refirió a la política histórica de Chivas de jugar únicamente con futbolistas mexicanos, al considerarla un elemento que puede fortalecer la identidad del equipo.

“Lo veo como un plus y después tiene en contra la parte económica, los mexicanos quieren jugar en Chivas y después una selección, porque ellos comen lo mismo, misma música, mismas bromas”, explicó.

Recuerdos en México y vínculo vigente con el club

(AP Foto/José Bretón)

Más allá del análisis deportivo, Almeyda habló de su paso por el futbol mexicano y del vínculo que mantiene con el entorno rojiblanco tras su etapa como entrenador.

“La verdad que viví años maravillosos, me quedó México en mi corazón, más allá de tener la posibilidad de ganar, entrené un grupo de jugadores espectaculares, nos seguimos hablando”, comentó.

Las declaraciones del técnico se dan en un momento en el que Chivas busca consolidar su proyecto deportivo, con una base joven y bajo la dirección de Milito, en medio de la expectativa por los resultados en el corto plazo.