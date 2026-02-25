Reprograman concierto de Esteman y Daniela Spalla en Guadalajara

Los artistas Daniela Spalla y Esteman tras anunciar la reprogramación de su próxima presentacion (ocesa_total)

Esteman y Daniela Spalla presentarán durante 2026 el “Amorío Tour”, una gira conjunta que recorrerá México, Estados Unidos, Colombia y España.

Sin embargo, tras los bloqueos registrados por grupos criminales en Jalisco, los cantantes reprogramaron su concierto.

En México, destacan presentaciones en recintos de gran capacidad como el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México y el Auditorio Telmex en Guadalajara.

OCESA emitió un aviso dirigido al público de Guadalajara informando que el show de Esteman & Daniela Spalla, originalmente programado para el jueves 26 de febrero en el Auditorio Telmex, será reprogramado para el 12 de marzo de 2026.

OCESA anuncia la reprogramación del concierto de Esteman y Daniela Spalla en Guadalajara para el 12 de marzo de 2026, con boletos originales válidos y opción a reembolso (X/@ocesa_total)

La organización detalló que todos los boletos adquiridos para la fecha original seguirán siendo válidos para el nuevo evento, por lo que no es necesario realizar ningún cambio.

En el comunicado se especifica que, en caso de que algún asistente desee solicitar un reembolso, podrá hacerlo a partir del 27 de febrero en el mismo lugar donde realizó la compra. OCESA agradeció la comprensión del público y expresó su expectativa de contar con la presencia de los asistentes en la nueva fecha programada.

Para aclarar dudas adicionales, se proporcionó la dirección electrónica tkmx.link/PolíticaDeCompra.

El show está diseñado como una experiencia inmersiva, con un escenario central dominado por un corazón gigante y un repertorio que incluye éxitos individuales y temas de su álbum colaborativo.

Esteman y Daniela Spalla anuncian la reprogramación de su "Amorío Tour" en Guadalajara, con una nueva fecha para el 12 de marzo de 2026 en el Auditorio Telmex. (X/@ocesa_total)

Después de concluir la gira y su participación en festivales como Vive Latino en España, cada artista retomará su carrera solista, ya que este proyecto colaborativo se considera un “proyecto cápsula” con vigencia limitada.