México

Reforma electoral sigue en pausa tras reunión sin acuerdos, afirma Ricardo Monreal

Claudia Sheinbaum presentará públicamente la propuesta este miércoles y la enviará al Congreso el lunes

La reunión en Palacio Nacional
La reunión en Palacio Nacional concluyó sin acuerdos definitivos sobre la reforma electoral, confirmó Ricardo Monreal. (Foto: Cámara de Diputados)

La esperada reunión en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum y legisladores de su movimiento terminó sin acuerdos definitivos sobre la reforma electoral.

Así lo confirmó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, al salir del encuentro.

“El acuerdo no se ha dado”, reconoció el legislador al ser cuestionado por medios de comunicación.

Precisó que será este miércoles cuando la mandataria presente públicamente la propuesta con los puntos centrales que ha trabajado la Comisión Presidencial para la reforma electoral.

La redacción final del documento concluirá durante el fin de semana y la iniciativa formal se enviará al Congreso el próximo lunes.

Sheinbaum presentará la iniciativa como propia

Monreal explicó que, aunque el borrador contempla entre diez y doce ejes definidos por la comisión técnica, la presidenta asumirá la propuesta como propia en los temas más relevantes.

Claudia Sheinbaum presentará públicamente la
Claudia Sheinbaum presentará públicamente la reforma electoral y definirá su envío al Congreso. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

Añadió que el tiempo adicional permitirá una reflexión más amplia con los partidos aliados antes de su envío oficial.

Subrayó que la facultad de presentar la iniciativa corresponde exclusivamente al Ejecutivo federal, por lo que será Sheinbaum quien determine el momento exacto para remitirla a la cámara de origen, ya sea Diputados o el Senado.

“Nosotros tenemos la obligación de procesarla cuando llegue”, puntualizó.

Morena, PT y PVEM: desacuerdo temporal en la alianza legislativa

Horas antes, Monreal había confirmado una nueva reunión con los partidos aliados —Morena, PT y PVEM— ante la falta de un consenso preliminar. Descartó una ruptura política y calificó las diferencias como “temporales”.

El desacuerdo entre Morena, PT
El desacuerdo entre Morena, PT y PVEM impidió cerrar un acuerdo preliminar sobre la reforma electoral. (Cámara de Diputados)

El coordinador parlamentario indicó que la propuesta permanece en análisis (“sub judice”) y que hasta ahora no existe una contrapropuesta formal del Partido del Trabajo ni del Partido Verde Ecologista de México.

Sin embargo, no descartó que puedan presentar observaciones en las próximas horas.

Incluso señaló que, en caso de que los aliados decidieran no acompañar la reforma, ello no significaría necesariamente el rompimiento de la coalición rumbo a los procesos electorales de 2027 y 2030.

¿Qué divide a los partidos en la discusión de la reforma electoral?

Entre los temas que han generado mayor debate se encuentran:

  • Reducción del número de diputados plurinominales y ajustes al esquema 300-200 en la Cámara.
  • Disminución del financiamiento público a partidos políticos.
  • Recorte al costo de las elecciones y de los organismos electorales.
  • Mayor control y fiscalización para evitar recursos ilícitos en campañas.
  • Impulso a democracia participativa y fortalecimiento del voto en el extranjero.
La reforma electoral redefine las
La reforma electoral redefine las reglas del juego político en México. REUTERS/Henry Romero

De acuerdo con lo expuesto previamente por la presidenta, la reforma no busca instaurar un “partido de Estado”, sino modificar un sistema que considera costoso y perfectible, además de promover que quienes aspiren a cargos de elección popular realicen trabajo territorial y no dependan exclusivamente de listas partidarias.

Mayoría calificada, el reto central en el Congreso

Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto requiere mayoría calificada: el voto favorable de dos terceras partes en ambas cámaras y la aprobación de al menos la mitad más uno de los congresos estatales.

Monreal fue enfático al señalar que Morena no puede imponer la reforma por sí sola. “Son reglas de aritmética electoral”, sostuvo, al tiempo que aseguró que la oposición tendrá plena participación en el debate legislativo.

Por ahora, la reforma electoral continúa en pausa. La definición dependerá de la presentación oficial que realice la presidenta y de la capacidad de Morena para construir consensos suficientes en los próximos días.

