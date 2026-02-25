Receta de jugo verde eficaz para una piel hidratada y libre de toxinas

La bebida para quienes buscan mejorar la hidratación y el aspecto de la piel desde el interior. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo frecuente de jugos verdes ha ganado espacio en la rutina de quienes buscan mejorar la salud de la piel. Destaca el aporte de jugo de pepino, apio, espinaca y limón, una combinación que permite hidratar y desintoxicar la piel de forma natural y efectiva. Cada uno de estos ingredientes contribuye con nutrientes esenciales y compuestos antioxidantes, ideales para quienes desean mantener la piel saludable y luminosa.

El pepino es reconocido por su alto contenido de agua, que supera el 95 por ciento de su peso. Esta característica convierte al pepino en un alimento fundamental para quienes buscan mantener una buena hidratación cutánea. Su aporte de vitamina C y sílice favorece la elasticidad y contribuye a una textura uniforme. Además, el pepino aporta compuestos antioxidantes que ayudan a proteger las células de la piel frente al daño ocasionado por factores ambientales.

Los nutrientes presentes en el pepino, apio, espinaca y limón fortalecen las defensas cutáneas y promueven una apariencia saludable. (Gemini)

Minerales y limpieza interna

El apio sobresale por su contenido de potasio, sodio y antioxidantes como la vitamina K. Estas propiedades favorecen la eliminación de toxinas y ayudan a regular el equilibrio hídrico del organismo. El apio estimula la función renal, lo que se traduce en una piel más limpia y menos propensa a la aparición de impurezas. Al integrar apio en jugos, se potencia el efecto depurativo y se mejora la capacidad de la piel para retener agua.

La espinaca se caracteriza por su alta concentración de vitaminas A, C y E, junto con minerales como el hierro y el magnesio. Estos nutrientes resultan clave para la regeneración celular y la defensa frente al estrés oxidativo. La vitamina A, presente en la espinaca, contribuye a la renovación de las capas superficiales de la piel, mientras que la vitamina C apoya la síntesis de colágeno y promueve una apariencia más tersa y uniforme.

Preparar este jugo en casa permite aprovechar vitaminas y minerales esenciales para la hidratación y la desintoxicación de la piel. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel del limón y su efecto detox

El limón añade un aporte significativo de vitamina C y flavonoides. Su consumo en jugos favorece la eliminación de desechos metabólicos y ayuda a mantener la piel libre de toxinas. El limón, además, interviene en la producción de colágeno y mejora la capacidad de la piel para resistir agresiones externas. El efecto alcalinizante del limón facilita la depuración interna, lo que se refleja en una piel más luminosa y uniforme.

Receta para preparar el jugo de pepino, apio, espinaca y limón

Lavar un pepino mediano, dos ramas de apio y un puñado de espinaca fresca. Cortar el pepino y el apio en trozos pequeños. Exprimir el jugo de un limón. Colocar todos los ingredientes en una licuadora junto con un vaso de agua fría. Procesar hasta obtener una mezcla homogénea. Colar si se desea una textura más suave. Servir inmediatamente para aprovechar todos los nutrientes.