México

¿Por qué se relaciona a Peso Pluma con el CJNG? Los dichos de ‘Doble P’, las amenazas y sus polémicas líricas

En varios de sus corridos tumbados, el cantante hace referencia a personajes y símbolos asociados al crimen organizado

¿Por qué se relaciona a
¿Por qué se relaciona a Peso Pluma con el CJNG? Los dichos de 'Doble P', las amenazas y sus polémicas líricas

Un reciente análisis de tendencias en Google Trends México arroja luz sobre el creciente interés que despierta la relación entre el cantante Peso Pluma y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El comparativo de búsquedas muestra que, en semanas recientes, las consultas sobre ambos temas experimentaron picos de popularidad, impulsadas tanto por hechos noticiosos como por el contenido de las letras del artista.

Entre los temas relacionados más buscados figuran:

  • Peso Pluma – Cantante
  • Cártel de Jalisco Nueva Generación – Tema
  • Cártel – Organización ilícita
  • Amenaza – Derecho
  • Tijuana – Ciudad en México

Por otro lado, las consultas relacionadas más frecuentes incluyen términos como:

  • cjng cartel
  • cjng cartel peso pluma
  • peso pluma cartel
  • peso pluma tijuana cjng
  • peso pluma tijuana
En varios de sus corridos
En varios de sus corridos tumbados, el cantante hace referencia a personajes y símbolos asociados al crimen organizado

Estos patrones sugieren un interés sostenido en la supuesta relación entre el cantante, la organización criminal y episodios recientes de violencia en ciudades como Tijuana.

Las letras y las alusiones: el origen de la polémica para ‘Doble P’

La polémica en torno a Peso Pluma y el CJNG tiene como uno de sus principales detonantes las letras de las canciones del artista, conocido como ‘Doble P’. En varios de sus corridos tumbados, Peso Pluma hace referencia a personajes y símbolos asociados al crimen organizado, lo que ha generado interpretaciones diversas entre el público y las autoridades.

Entre los puntos que han alimentado la controversia se encuentran:

  • Menciones directas o indirectas a líderes criminales en sus canciones.
  • Uso de lenguaje y códigos propios de la cultura narco.
  • Escenarios y personajes que evocan la vida dentro de organizaciones ilícitas.

Si bien el cantante ha declarado en entrevistas que sus composiciones reflejan realidades sociales y no necesariamente una apología del crimen, estas alusiones han sido motivo de críticas y especulaciones sobre sus nexos o simpatías.

Amenazas y hechos recientes: la alerta en Tijuana

La ciudad de Tijuana ocupa un lugar relevante tanto en las búsquedas como en la narrativa mediática, debido a episodios de amenazas contra Peso Pluma. En septiembre de 2023, el cantante canceló una serie de conciertos tras la aparición de narcomantas firmadas supuestamente por el CJNG, en las que se le advertía sobre posibles represalias si se presentaba en territorio controlado por el grupo.

Peso Pluma no subió un
Peso Pluma no subió un video después de la muerte de El Mencho

Estos hechos generaron:

  • Mayor atención pública sobre la seguridad de artistas vinculados al género regional urbano.
  • Debate sobre los riesgos de abordar temas del narcotráfico en la música.
  • Un aumento significativo en las búsquedas de Peso Pluma y el CJNG en Google, especialmente relacionadas con Tijuana.

Las amenazas, sumadas a la temática de sus canciones, incrementaron la percepción de un vínculo entre el cantante y organizaciones delictivas, aunque no existen pruebas judiciales que lo confirmen.

El fenómeno en redes y la construcción de la imagen pública para Peso Pluma

La presencia constante de Peso Pluma en tendencias digitales responde también a su impacto en redes sociales y plataformas de streaming. El artista se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del llamado regional mexicano, con millones de seguidores y colaboraciones con otros músicos que exploran temáticas similares.

Sin embargo, la exposición mediática y la circulación de rumores han hecho que su figura se asocie repetidamente con el CJNG, en parte por:

  • Viralización de fragmentos de canciones y entrevistas.
  • Difusión de teorías sobre su vida personal y profesional.
  • El contexto social en México, donde la relación entre música y crimen organizado es un tema recurrente en la agenda pública.

Claves del interés y la discusión pública

  • La combinación de letras polémicas, amenazas públicas y un contexto nacional marcado por la violencia ha colocado a Peso Pluma en el centro de la conversación digital.
  • El análisis de tendencias muestra que la relación entre música, crimen y figuras públicas seguirá siendo un tema de debate e interés entre los mexicanos.
  • La atención mediática y la búsqueda de información sobre Peso Pluma y el CJNG evidencian la complejidad de la relación entre cultura popular y fenómenos sociales en México.

