Pese a críticas de colectivos ambientales, gobierno de Puebla construirá Cablebús y promete plantar árboles

La construcción del nuevo sistema de transporte por cable en Puebla avanza entre opiniones divididas, mientras el gobierno asegura que la iniciativa incluirá el compromiso de plantar miles de árboles para compensar el impacto ambiental

Las líneas del nuevo Cablebús
Las líneas del nuevo Cablebús en la Ciudad de Puebla fueron anunciadas en diciembre de 2025, y tienen el objetivo de conectar al CIS de Angelópolis con el nororiente de la capital. (Infobae México)

El gobierno de Puebla confirmó que la construcción del nuevo Cablebús continuará a pesar de las quejas interpuestas por colectivos y sociedad civil, quienes pedían detener el proyecto al considerar que representa un daño para el medio ambiente.

En conferencia de prensa, el coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra, informó que la construcción de este Cablebús contempla la replantación de los árboles que serán removidos, así como la siembra de nuevos ejemplares con el fin de reducir lo más posible el impacto ambiental.

Puntualizó que serán removidos 746 árboles a lo largo de los 11 kilómetros que medirá la obra, los cuales se pretende replantar en distintas zonas de la ciudad.

“Además, se van a sembrar mil 100 arboles por cada estación del cablebús", explicó el funcionario.

El funcionario informó que ya se están revisando las especies que serán sembradas.

Aseguró que serán árboles que se encuentran ya en buenas condiciones con una altura aproximada de 2 metros, lo que garantiza un crecimiento mucho más acelerado.

Con ello se garantiza, de acuerdo al funcionario, que cada estación del Cablebús cuente con su respectiva área verde para evitar impactar de manera negativa al medio ambiente de la capital poblana.

El coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra, informó que la construcción de este Cablebús contempla la replantación de los árboles, así como la siembra de nuevos ejemplares con el fin de reducir lo más posible el impacto ambiental. (Captura de pantalla)

Manifestaciones para evitar la construcción del Cablebús en Puebla

El anuncio de la construcción de esta obra causó inconformidades en organizaciones ambientalistas quienes han advertido que a pesar de remover y sembrar nuevos árboles, sí habrá un impacto negativo en la ciudad de Puebla.

La bióloga de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Palestina Guevara Fiora, consideró que la plantación de estos árboles no va compensar el daño ambiental que causará la obra.

“No van a sobrevivir”, aseveró en medio de una manifestación frente al Parque Juárez, donde se reunieron diversos colectivos que protestan en contra de esta obra.

Además, señaló que podría repetirse la situación que vivió la ciudad cuando se construyó el Metrobús en 2013, cuando “plantaron miles de árboles que no vivieron”, aseveró.

No obstante, ante estas exigencias y preocupaciones de organizaciones y sociedad civil, el gobierno de Puebla respondió que la obra continúa.

La bióloga de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Palestina Guevara Fiora, consideró que la plantación de estos árboles no va compensar el daño ambiental que causará la obra. (Captura de pantalla)

¿Por dónde va a pasar el Cablebús de Puebla?

Las líneas del nuevo Cablebús en la Ciudad de Puebla fueron anunciadas en diciembre de 2025, y tienen el objetivo de conectar al CIS de Angelópolis con el nororiente de la capital.

El gobernador Alejandro Armenta dio a conocer que se construirán cuatro primera líneas que abarcará espacios como con gran concentración de personas como los Parques Ecológico y Juárez.

De acuerdo a la información proporcionada por el gobernador, las líneas serán las siguientes:

  • Línea 1: de CIS Angelópolis al Parque Juárez, con parada en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en la colonia Volcanes.
  • Línea 2: del Parque Juárez hasta el Deportivo Xonaca con paraderos en la zona del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENCH) y en el Parque Ecológico. 
  • Línea 3: del Polideportivo Xonaca hasta al Cerro de Amalucan, tendrá un paradero a la altura del Parque Biblioteca “Gilberto Bosques Saldivar”, en la colonia Rementería.
  • Línea 4: irá del Parque Biblioteca a la Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña.

