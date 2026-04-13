Por qué Karol G rindió tributo a México en Coachella 2026 con mariachis junto a Becky G: “Nuestros inmigrantes” (RS)

La presentación de Karol G en el festival Coachella de 2026 marcó un precedente al convertirse en la primera mujer latina en encabezar el cierre del primer fin de semana en la historia del evento.

La cantante colombiana usó el escenario principal para dedicar un homenaje a la comunidad inmigrante en Estados Unidos, en un contexto político adverso. El acto incluyó mariachi y la colaboración de Becky G, quien también reconoció el aporte de los inmigrantes latinos durante el espectáculo.

El festival, realizado en Indio, California, congregó a más de 125 mil asistentes, de acuerdo con cifras publicadas por Billboard. Karol G, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, enfatizó que su papel como artista principal representa a toda una comunidad y no solo a su carrera personal.

“Antes de mí hubo muchos grandes artistas latinos, artistas legendarios, que me dieron la oportunidad de estar aquí. Entonces, esto no se trata solo de mí. Esto es por mi comunidad latina. Esto es por mi gente”, expresó al público, que ondeaba banderas de México, Colombia, Puerto Rico y otros países.

La cantante colombiana usó el escenario principal para dedicar un homenaje a la comunidad inmigrante en Estados Unidos (RS)

El mensaje a los inmigrantes y el tributo a México en el show de Karol G para Coachella 2026

Giraldo Navarro subrayó la importancia de la representación latina en un espacio internacional como Coachella. Durante su intervención, animó a los asistentes a sentirse orgullosos de sus raíces y a no temer mostrar sus banderas:

“Quiero que todos se sientan orgullosos de dónde vienen. Por favor, no sientan miedo, siéntanse orgullosos, levanten su bandera, levanten esas banderas”. El acto incluyó la interpretación de “Mi Tierra”, tema de Gloria Estefan, y la presencia de mariachis en escena, lo que reforzó el tributo a la cultura mexicana.

La colaboración con Becky G y el Mariachi Reyna de Los Ángeles representó un guiño explícito a la herencia musical mexicana. La californiana y Karol G interpretaron “Mamiii” acompañadas del grupo femenil, conocido por su trayectoria de más de treinta años y su presentación en la Casa Blanca en 2009. También interpretaron “Ese hombre es malo”, que comenzó con el son de “La Negra”. Becky G cerró esa intervención con la frase: “¡Que viva México, que viva Colombia y a todos nuestros inmigrantes que queremos mucho!“.

Decisiones artísticas y contexto político

La actuación incluyó la presencia de figuras como Wisin y la interpretación de éxitos de reguetón clásico junto a Juan Luis Morera Luna, conocido como Wisin. Karol G debió interrumpir “Si antes te hubiera conocido” por indicaciones del festival, finalizando con “Provenza”. El cierre coincidió con un clima político de endurecimiento de políticas antiinmigrantes por parte del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

Giraldo Navarro relató a Playboy que recibió advertencias para evitar pronunciamientos políticos durante su presentación. “La gente dice: ‘Es mejor que no lo hagas’... ¿Por qué?, porque si dices algo, tal vez recibas una llamada el día siguiente: ‘Oye, te retiramos la visa’. Te conviertes en carnada de algunas personas que quieren demostrar su poder”, contó la artista. Reconoció que lanzar consignas directas como “ICE Out”, en referencia al Servicio de Control de Inmigración, podría acarrearle consecuencias legales y migratorias.

El mensaje a los inmigrantes y el tributo a México en el show de Karol G para Coachella 2026 (RS)

Apoyo a negocios y cultura latina en Coachella

La artista organizó un mercado temporal para apoyar a más de treinta y cinco pequeñas empresas dirigidas por latinos en Estados Unidos. La convocatoria incluyó proyectos sin fines de lucro y venta de atuendos inspirados en la estética de Karol G, según lo documentado por Playboy. El regreso de la colombiana al cartel de Coachella, tras su participación en 2022, reafirmó su apuesta por visibilizar la cultura latina en escenarios internacionales.