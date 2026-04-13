México

Clausura 2026: partidos de la jornada 15 que serán transmitidos por televisión abierta

Cinco encuentros se podrán sintonizar de manera gratuita por TV

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Algunos partidos de la jornada 14 del Clausura 2026 serán transmitidos por televisión abierta (X@LigaBBVAMX)
El Clausura 2026 de la Liga MX entró a su recta final del torneo regular y este fin de semana se jugará la jornada número 15. (X@LigaBBVAMX)

El Clausura 2026 de la Liga MX entró a su recta final del torneo regular y este fin de semana se jugará la jornada número 15. Como es costumbre, la transmisión de los partidos será variada por plataformas de streaming, televisión abierta o TV de paga.

La jornada comenzará el viernes 17 de abril a las 19:00 horas con los partidos de Atlético San Luis vs Pumas y Mazatlán vs Querétaro, y finalizará el domingo 19 con el encuentro entre Santos y Atlas. Esta fecha será clave para cada uno de los equipos que buscarán su clasificación a la “Fiesta Grande”.

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

Partidos de la jornada 15 que se podrán ver por televisión abierta

Los partidos de la jornada 15 del Clausura 2026 que serán transmitidos por televisión abierta serán el de Mazatlán vs Querétaro, Necaxa vs Tigres, Cruz Azul vs Tijuana, Monterrey vs Pachuca y América vs Toluca. El resto de los encuentros se podrán sintonizar por plataformas de streaming y TV de paga.

  • Atlético San Luis vs Pumas | viernes 17 de abril a las 19:00 horas | transmisión por Disney+, ViX Premium y ESPN.
  • Mazatlán vs Querétaro | viernes 17 de abril a las 19:00 horas | transmisión por Fox One y Canal 7.
  • Necaxa vs Tigres | sábado 18 de abril a las 17:0 horas | transmisión por Claro Sports, ViX Premium y Canal 7.
  • Cruz Azul vs Tijuana | sábado 18 de abril a las 17:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN, Layvtime y Canal 5.
  • Chivas vs Puebla | sábado 18 de abril a las 19:00 horas | transmisión por Prime Video.
  • Monterrey vs Pachuca | sábado 18 de abril a las 19:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN, Layvtime y Canal 5.
  • León vs Juárez | sábado 18 de abril a las 21:00 horas | transmisión por Fox One.
  • América vs Toluca | sábado 18 de abril a las 21:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN, Layvtime y Canal 5.
  • Santos vs Atlas | domingo 19 de abril a las 17:00 horas | transmisión por ViX Premium, Disney+, Layvtime, ESPN.
Habrá 6 partidos de la jornada 16 que se podrán ver por televisión abierta (X@LigaBBVAMX)
Habrá 6 partidos de la jornada 16 que se podrán ver por televisión abierta (X@LigaBBVAMX)

¿Cómo va el Clausura 2026?

El Guadalajara se mantiene en la cima del torneo con 31 puntos, a pesar de haber sufrido una derrota contundente frente a Tigres en la jornada anterior. Cruz Azul y Pachuca completan el trío de líderes, ambos con 28 unidades, reflejando una competencia cerrada en la parte alta de la clasificación.

En el otro extremo, Puebla, Mazatlán y Santos ocupan los últimos lugares de la tabla tras un desempeño irregular a lo largo del torneo. Santos apenas ha conseguido nueve puntos, mientras que Mazatlán suma 11 y Puebla cuenta con 13 unidades.

La diferencia de rendimiento entre la parte alta y baja de la tabla refleja la disparidad de resultados en la temporada

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