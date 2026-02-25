¿Murió “El R1”, hijo del “Tío Lako” del CJNG? En redes se viralizan imágenes del presunto funeral

Rubén Guerrero Valadez, “El R1”, hijo de “El Tío Lako” y señalado como integrante del CJNG, habría muerto. (Redes sociales/Capturas de pantalla)

La presunta muerte de Rubén Guerrero Valadez, conocido como “El R1”, comenzó a circular con fuerza en redes sociales horas después de que se confirmara la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho“.

Guerrero Valadez era hijo de Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, identificado por autoridades como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y uno de los candidatos a ser el sucesor del también llamado “Señor de los Gallos”.

Aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado de manera oficial la versión de su fallecimiento, el periodista Carlos Loret de Mola, así como el diario El País, han reportado, citando fuentes de primer nivel, que el hijo del Tío Lako sí habría fallecido.

Imágenes que circulan en redes tras la supuesta muerte de Rubén Guerrero Valadez, hijo del "Tío Lako". (@achv09)

“En el operativo del domingo murió Rubén Guerrero Valadez, hijo de “El Tío Lako”, uno de los que se menciona como posibles sucesores del Mencho. El hijo del Tío Lako era cercanísimo al líder del CJNG. Me lo confirman fuentes de primer nivel", se lee en x de Loret de Mola.

A esto se suman diversas imágenes y videos del supuesto funeral del “R1″ y condolencias y despedidas de sus sicarios en redes sociales.

¿Qué se sabe de su supuesta muerte?

Tras el operativo federal en Tapalpa, comenzaron a circular versiones sobre la presunta muerte de Rubén Guerrero Valadez, alias “El R1”, hijo de Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”, identificado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En redes sociales se difundieron imágenes de un supuesto funeral en Arandas, Jalisco. (TikTok)

Desde la noche del 23 de febrero, comenzaron a circular en plataformas como TikTok, Instagram y Telegram imágenes y videos atribuidos al funeral de Rubén Guerrero Valadez en Arandas, Jalisco.

En los videos se observa una sala de velación con ataúd abierto, arreglos florales, velas, cruces y una fotografía del presunto fallecido. Los asistentes, vestidos de negro, le cantan, además de que en arreglos incluyen dedicatorias de “su esposa e hijos”.

Imágenes que circulan en redes tras la supuesta muerte de Rubén Guerrero Valadez, hijo del "Tío Lako". (Captura de pantalla)

Además, en redes sociales se viralizaron mensajes de fotografías de lujosos autos Lamborghini adornados con peluches, listones de luto y mensajes como “Que en paz descanse R1, un abrazo hasta donde se encuentre”. La iconografía incluye emojis de palomas y corazones rotos.

Imágenes que circulan en redes tras la supuesta muerte de Rubén Guerrero Valadez, hijo del "Tío Lako". (Captura de pantalla)

En dichas publicaciones, usuarios señalan que el funeral se llevó a cabo en Arandas y que presuntamente las calles que daban acceso a la funeraria donde se realizó el velorio fueron cerradas o bloqueadas.

Según la versión del medio español, “El R1″ habría sido abatido durante el mismo operativo que terminó con la vida de El Mencho en Tapalpa, mientras que Loret de Mola no da detalles de dónde habría perdido la vida el capo.

En contraste con estas versiones, comentarios de internautas apuntan a que “El R1” no murió exactamente junto a El Mencho, sino que habría sido herido de bala en la axila durante un enfrentamiento con el ejército en la región de Atotonilco el Alto. Según estos relatos, tras recibir el disparo fue trasladado de urgencia hacia Arandas, Jalisco, pero falleció antes de llegar con vida a la clínica, por lo que en esa región se hizo su funeral.

Imágenes que circulan en redes tras la supuesta muerte de Rubén Guerrero Valadez, hijo del "Tío Lako". @frede_la40456

¿Quién era Rubén Guerrero Valadez, “El R1”?

R1 era hijo de “El Tío Lako”, líder de la célula armada conocida como “Los Guerreros”, brazo operativo del CJNG en la región limítrofe entre Michoacán y Jalisco.

Originario de Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanhuato, Michoacán, Rubén Guerrero es señalado de coordinar acciones armadas en zonas clave. Encabezaba su propio grupo de sicarios, las “Fuerzas Especiales Mando R”, y era primo de Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, “El 08”, otro operador relevante del cártel.

Las autoridades comenzaron la búsqueda de este jefe criminal en Michoacán. (X/HEARST_BB/@IsaackdeLoza)

Su familia se ha vinculado durante décadas a actividades como robo de ganado, extorsión, secuestro, despojo de tierras, narcotráfico y robo de combustible.

La figura de “El R1” no solo fue relevante en la estructura armada del CJNG, sino también en la cultura popular que rodea el narco mexicano. El corrido “Por Clave el R1”, interpretado por Luis R Conriquez, retrata a Rubén Guerrero como el hijo directo de “El Tío Lako”, hombre de armas, mando y lealtad, acompañado siempre de su “plebada” y dispuesto a la acción.

“Sí señor soy hijo del tío Lako / El que anda por ahí en Michoacán / El que carga toda su plebada / Yo también cargo la mía todos listos pa′ accionar (...) Aquí pura gente de Nemesio / Para que sepan señores, siempre al tiro voy a estar", se oye.

A lo largo de la canción, “El R1” se presenta como un jefe de sicarios que no solo hereda a “la plebada” de su padre, sino que lidera su propio grupo armado, siempre listo para entrar en acción. La narrativa subraya la importancia del dinero ilícito y el disfrute ostentoso de las ganancias: “Aquí andamos haciendo dinero, los billetes sabemos gastar”.

La vida de lujos y la presencia pública no quedan fuera: “En una Horus me miran paseando, por la perla voy a ruletear, si se trata de desestresarme también en un antro nos verán”. Aquí, el corrido deja ver a un capo que disfruta del poder, de los autos de lujo, de la vida nocturna y de la exhibición, en contraste con los jefes que prefieren la clandestinidad.

Posibles sucesores de El Mencho

Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, detenido en 1986 y 1989. (Departamento de Policía de San Francisco, EEUU)

Audias Flores Silva, “El Jardinero” Operador regional con fuerte presencia en Michoacán, Jalisco y Nayarit. Destacado por su capacidad de negociación y alianzas con otros cárteles, así como por su bajo perfil mediático.

Juan Carlos Valencia González, “El 03” Hijastro de El Mencho y jefe del Grupo Élite del CJNG. Durante años fue considerado el heredero tras la extradición de “El Menchito”, aunque recientemente ha perdido protagonismo frente a otros líderes.

Ricardo Ruiz Velasco, “El RR” o “Doble R” Jefe regional en Guadalajara, conocido por su control de la infraestructura urbana y su tendencia a la violencia visible.

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo” Figura relevante por su papel en el reclutamiento y adiestramiento de sicarios. Aunque tiene peso regional y militar, su historial y la atención mediática han restado posibilidades para suceder a El Mencho.

Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako” Líder de “Los Guerreros”, brazo armado del CJNG en la frontera entre Michoacán y Jalisco. Es considerado socio estratégico de la cúpula del cártel, con influencia local y control de fuentes de financiamiento alternativas, como el robo de combustible.