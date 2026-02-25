MUNET llega a la CDMX, el nuevo museo de tecnología que abrirá en Chapultepec

Museo Munet en la Ciudad de México. (Munet)

En el corazón del Bosque de Chapultepec, un nuevo espacio dedicado a la ciencia y la innovación comienza a recibir visitantes. El Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET) abre sus puertas con una experiencia inicial que permite al público acercarse al mundo de la energía a través de la exposición Blow up, mientras se prepara para su apertura total en las próximas semanas. Con horarios accesibles y una ubicación privilegiada, el recinto se perfila como una nueva opción para quienes buscan un plan cultural y educativo en la Ciudad de México.

Este espacio es concebido como un museo de ciencias de última generación enfocado en la divulgación de los distintos tipos de energía y de las tecnologías para generarla, distribuirla y aprovecharla. Su objetivo es convertirse en un lugar que impulse el interés vocacional de las y los jóvenes, además de mostrar la capacidad energética del país y el capital humano que trabaja en este sector.

Horarios del Munet

Durante febrero, el museo recibe visitantes de martes a domingo, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, mientras que los lunes permanece cerrado. En días festivos, el público deberá consultar los horarios especiales a través de los canales oficiales.

El recinto se ubica en Av. de los Compositores s/n, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, un punto accesible dentro de uno de los principales espacios culturales y recreativos de la Ciudad de México.

Exposición en el Munet. (Munet)

Aunque la oferta actual es parcial, se espera que en las próximas semanas el museo informe, mediante sus redes sociales oficiales, la fecha en la que iniciará operaciones completas.

Desarrollo del museo

Para su desarrollo, la propuesta fue presentada a la Secretaría de Cultura, que recomendó su operación a través de un fideicomiso. Así se constituyó el Fideicomiso del Museo Nacional de Energía y Tecnología (FIMUNET), con el Banco Mercantil del Norte como institución fiduciaria. Posteriormente, la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad autorizó el usufructo del predio donde antes se ubicaba el Museo Tecnológico, inmueble que continúa siendo propiedad de la empresa.

El organismo de fideicomiso cuenta con un Comité Técnico integrado por 15 miembros del sector privado y gubernamental, entre ellos representantes de la CFE, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, la Secretaría de Energía y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.

El diseño arquitectónico y museográfico fue seleccionado mediante un concurso entre 11 reconocidos arquitectos mexicanos. El proyecto ganador fue el del arquitecto Enrique Norten, en colaboración con el despacho de Ralph Appelbaum.

Por ahora, la invitación es a conocer la exposición disponible y mantenerse atentos a los anuncios oficiales sobre la apertura total del museo.