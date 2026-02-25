México

MUNET llega a la CDMX, el nuevo museo de tecnología que abrirá en Chapultepec

Este espacio es concebido como un museo de ciencias de última generación enfocado en la divulgación de los distintos tipos de energía

Guardar
Museo Munet en la Ciudad
Museo Munet en la Ciudad de México. (Munet)

En el corazón del Bosque de Chapultepec, un nuevo espacio dedicado a la ciencia y la innovación comienza a recibir visitantes. El Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET) abre sus puertas con una experiencia inicial que permite al público acercarse al mundo de la energía a través de la exposición Blow up, mientras se prepara para su apertura total en las próximas semanas. Con horarios accesibles y una ubicación privilegiada, el recinto se perfila como una nueva opción para quienes buscan un plan cultural y educativo en la Ciudad de México.

Este espacio es concebido como un museo de ciencias de última generación enfocado en la divulgación de los distintos tipos de energía y de las tecnologías para generarla, distribuirla y aprovecharla. Su objetivo es convertirse en un lugar que impulse el interés vocacional de las y los jóvenes, además de mostrar la capacidad energética del país y el capital humano que trabaja en este sector.

Horarios del Munet

Durante febrero, el museo recibe visitantes de martes a domingo, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, mientras que los lunes permanece cerrado. En días festivos, el público deberá consultar los horarios especiales a través de los canales oficiales.

El recinto se ubica en Av. de los Compositores s/n, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, un punto accesible dentro de uno de los principales espacios culturales y recreativos de la Ciudad de México.

Exposición en el Munet. (Munet)
Exposición en el Munet. (Munet)

Aunque la oferta actual es parcial, se espera que en las próximas semanas el museo informe, mediante sus redes sociales oficiales, la fecha en la que iniciará operaciones completas.

Desarrollo del museo

Para su desarrollo, la propuesta fue presentada a la Secretaría de Cultura, que recomendó su operación a través de un fideicomiso. Así se constituyó el Fideicomiso del Museo Nacional de Energía y Tecnología (FIMUNET), con el Banco Mercantil del Norte como institución fiduciaria. Posteriormente, la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad autorizó el usufructo del predio donde antes se ubicaba el Museo Tecnológico, inmueble que continúa siendo propiedad de la empresa.

El organismo de fideicomiso cuenta con un Comité Técnico integrado por 15 miembros del sector privado y gubernamental, entre ellos representantes de la CFE, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, la Secretaría de Energía y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.

El diseño arquitectónico y museográfico fue seleccionado mediante un concurso entre 11 reconocidos arquitectos mexicanos. El proyecto ganador fue el del arquitecto Enrique Norten, en colaboración con el despacho de Ralph Appelbaum.

Por ahora, la invitación es a conocer la exposición disponible y mantenerse atentos a los anuncios oficiales sobre la apertura total del museo.

Temas Relacionados

Munetmuseo en CDMXCiudad de MéxicoChapultepecmexico-noticias

Más Noticias

Niños agradecen con dibujos la labor de la Guardia Nacional en operativo contra ‘El Mencho’

La publicación enfatiza la importancia de la relación entre la Guardia Nacional y la sociedad civil, especialmente con los sectores más jóvenes

Niños agradecen con dibujos la

Suprema Corte revisará propuesta que amplía lista de productos de gestión menstrual para no pagar impuestos

La decisión de la SCJN respecto a la ampliación de la lista de productos de gestión menstrual sin impuestos podría marcar un precedente relevante en la política fiscal y de género en México

Suprema Corte revisará propuesta que

20 mil pesos: la cifra que ofrecían a los sicarios del CJNG por matar a militares en operativo contra El Mencho

Los 25 oficiales caídos fueron homenajeados en el pleno del Senado de la República se guardó un minuto de silencio

20 mil pesos: la cifra

Extranjero exige a vendedores de Playa del Carmen ‘invertir’ para aprender inglés porque él no entiende español | Video

Usuarios en redes sociales arremetieron contra el visitante luego de que pidiera consideraciones pese a que no es el idioma oficial del país

Extranjero exige a vendedores de

Diplomáticos mexicanos estallan: rechazan que la SEP haya ofrecido una embajada como “premio de consolación”

La Asociación del Servicio Exterior Mexicano exige respeto a la institucionalidad tras revelarse que el secretario de Educación ofreció un cargo diplomático a Marx Arriaga

Diplomáticos mexicanos estallan: rechazan que
MÁS NOTICIAS

NARCO

20 mil pesos: la cifra

20 mil pesos: la cifra que ofrecían a los sicarios del CJNG por matar a militares en operativo contra El Mencho

Sergio Torres, diputado de MC, sale del hospital tras casi un mes hospitalizado por atentado en Culiacán

“El Mencho” Rubén Oseguera Cervantes no se llamaba Nemesio, este podría ser el origen de su sobrenombre

Detuvieron a “El Hacha”, operador del CJNG en Tlaxcala con droga y una granada

Evacúan edificio del PJF en CDMX tras falsa amenaza de bomba

ENTRETENIMIENTO

Muere Carmen Ochoa, productora clave

Muere Carmen Ochoa, productora clave de El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y Chespirito

¿Ya tienen planes de boda? Novio de Andrea Legarreta reacciona a rumores

Joanna Vega Biestro defiende a Cazzu y lanza fulminante crítica a Nodal: “Un abandono a una hija es un abandono”

María Sorté felicita a su hijo, Omar García Harfuch, por su cumpleaños 44 y la nombran “La suegra de México”

“Se me antoja echarme un perico”: video de Carín León resurge tras ser anunciado como vocero de conciertos por la paz en México

DEPORTES

Ella es la jugadora amiga

Ella es la jugadora amiga de Christian Ebere en Cruz Azul: “Mi hermano”

Kevin Mier borra de su biografía en redes a Cruz Azul y pone en duda su regreso con la máquina

América vs. Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la jornada 8 del Clausura 2026?

Jugador histórico de la Liga Mexicana de Beisbol se retira del diamante

Toluca vs Chivas: cuándo y dónde ver en vivo el encuentro de la jornada 8 de la Liga Mx