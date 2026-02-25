México

Lenia Batres afirma sobre el amparo de Cabeza de Vaca que “no prejuzga sobre la responsabilidad penal”

La Suprema Corte dejó sin efecto la protección judicial que mantenía vigente el exgobernador

Guardar
Lenia Batres, ministra de la
Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte, argumentó que para emitir una orden de aprehensión basta la existencia de datos iniciales de la probable comisión de delitos. (Cuartoscuro)

Este 24 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó el amparo que protegía al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, lo que deja vigente la orden de aprehensión en su contra por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lenia Batres, ministra y autora del proyecto aprobado por unanimidad, precisó en un comunicado en sus redes sociales que esta decisión se limita a la legalidad de la orden de aprehensión y no constituye un juicio sobre la responsabilidad penal del exgobernador.

Según el comunicado de la ministra Batres, la SCJN centró su análisis en la regularidad de la “orden de aprehensión”, conforme al artículo 16 constitucional. La ministra explicó que el juez de distrito que había otorgado el amparo aplicó exigencias probatorias que corresponden al fondo del proceso penal, no a la etapa inicial.

La orden de aprehensión se hace cuando hay la posibilidad de la realización de un delito, no es un juicio contra alguna persona

La SCJN analizó exclusivamente la
La SCJN analizó exclusivamente la legalidad de la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca, sin prejuzgar sobre su responsabilidad penal o dictar sentencia anticipada. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La ministra detalló que, para emitir una orden de aprehensión, basta con que existan datos que acrediten la probable comisión de un delito y la posible participación del implicado.

Con la revocación del amparo, Cabeza de Vaca podrá ejercer su defensa plenamente ante el juez de control, presentar pruebas y controvertir los datos existentes en su contra, en igualdad de condiciones procesales.

En el comunicado, Lenia Batres explicó que la orden de aprehensión es una herramienta procesal inicial cuyo único objetivo es llevar al imputado ante la autoridad judicial. Puntualizó que la responsabilidad penal solo se determina en la audiencia inicial y el juicio, no a través de la orden.

La ministra Batres subrayó que el amparo no puede emplearse como una instancia para valorar las pruebas de fondo antes del juicio. Señaló que exigir “prueba plena” para girar una orden de aprehensión modifica el proceso penal establecido en la Constitución. Insistió en que la decisión de la SCJN no prejuzga sobre la culpabilidad del exgobernador y que este conserva todos los recursos legales para defenderse.

Respuesta y denuncias de Cabeza de Vaca tras la revocación del amparo

García Cabeza de Vaca podrá
García Cabeza de Vaca podrá ejercer plenamente su derecho de defensa y presentar pruebas ante el juez de control en el proceso penal abierto. EFE/ Mario Guzmán

Poco después de la resolución, Francisco García Cabeza de Vaca expresó su desacuerdo mediante un video y mensajes difundidos en redes sociales.

El exgobernador afirmó que es víctima de una persecución política derivada de haber denunciado lo que denominó “el huachicol fiscal”, una presunta red de corrupción y financiamiento ilícito que, según él, fue orquestada desde Palacio Nacional y benefició al expresidente Andrés Manuel López Obrador y al partido Morena.

Cabeza de Vaca manifestó que la decisión de la SCJN responde a intereses políticos y acusó que se trata de una resolución a modo, en el contexto de la reforma judicial para modificar el método de designación de ministros y jueces.

Dijo video de sus redes sociales: “Me persiguen por enfrentar al entonces presidente López Obrador, por descubrir, exhibir y denunciar la red criminal, corrupción y complicidad política más grande de la historia de México, el Huachicol Fiscal.

El exgobernador acusó que ese esquema sirvió “para financiar campañas políticas de Morena y pactar con el crimen organizado.

Los antecedentes muestran que Cabeza de Vaca mantenía el amparo desde 2021, conforme a la información de la SCJN. La denuncia original fue presentada el 8 de diciembre por legisladores de Morena ante la Fiscalía General de la República (FGR), y lo señala por presuntos delitos de delincuencia organizada, extorsión y manejo ilegal de hidrocarburos.

Temas Relacionados

SCJNFrancisco García Cabeza De VacaLenia BatresTamaulipasPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

CDMX refuerza la seguridad en el Zócalo para el concierto de Shakira

El evento masivo se mantiene pese a la ola de violencia generada por bloqueos y ataques tras la muerte de “El Mencho”

CDMX refuerza la seguridad en

Redes sociales “matan” a Harold Azuara de ‘La CQ’ y así reaccionó el actor

Un malentendido en redes convirtió a Harold Azuara en tendencia por las razones más insólitas; el actor no tardó en aclarar el enredo y conectar de nuevo con su público fiel

Redes sociales “matan” a Harold

Alito Moreno critica posible presentación de la reforma electoral en “un país incendiado” tras muerte de “El Mencho”

El PRI nacional fijó postura ante la posible presentación de reforma que podría cambiar la forma de elegir a los plurinominales, además de reducir el presupuesto a partidos políticos

Alito Moreno critica posible presentación

¿Se canceló tu viaje? Checa el estatus de las operaciones del AICM

Con millones de pasajeros al mes, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

¿Se canceló tu viaje? Checa

Deportista, fuerte y valiente: ella era Nahomi Elizabeth, miembro de la Guardia Nacional que murió luchando contra El Mencho

La joven, de tan solo 22 años, es una de las militares que cayeron en el cumplimiento de su deber

Deportista, fuerte y valiente: ella
MÁS NOTICIAS

NARCO

El santo niño de Atocha,

El santo niño de Atocha, San Judas Tadeo, San Charbel y otros santos favoritos de los narcos en México

Deportista, fuerte y valiente: ella era Nahomi Elizabeth, miembro de la Guardia Nacional que murió luchando contra El Mencho

Abatimiento de “El Mencho”, líder del CJNG, beneficiaría la realización del Mundial en México, según el periodista Jesús Lemus

El CJNG no opera en la CDMX, asegura Pablo Vázquez Camacho

Llevan a prisión a 13 detenidos en Jalisco por bloqueos y ataques armados tras muerte de El Mencho

ENTRETENIMIENTO

Redes sociales “matan” a Harold

Redes sociales “matan” a Harold Azuara de ‘La CQ’ y así reaccionó el actor

Scream 7: esta es la clasificación con la que será estrenada en todos los cines de México

Anahí y Manuel Velasco sorprenden con emotivo regalo a su sobrino que fue atacado por un tiburón

Christian Nodal envía contundente mensaje tras reacción de Cazzu a la canción de Rauw Alejandro

Mauricio Castillo pone en duda su amistad con Adal Ramones por fallido reencuentro de ‘Otro Rollo’: “Algo sospechoso”

DEPORTES

FMF asegura que el México

FMF asegura que el México vs Portugal se realizará sin alteraciones, pese a preocupación de la Federación Portuguesa

Messi arma su once ideal con personajes de El Chavo del Ocho

Ramón Urías es baja de México para el Clásico Mundial de Béisbol: razones de su salida y quién irá en su lugar

Miguel Herrera asistirá al Mundial 2026 sin Costa Rica: TUDN lo presenta como analista deportivo

Gianni Infantino asegura que la FIFA está “tranquila” para realizar el Mundial 2026 en México pese al abatimiento de El Mencho