Suprema Corte guarda un minuto de silencio en honor a los miembros de las Fuerzas Armadas caídos en operativo contra “El Mencho”

El máximo tribunal del país rindió homenaje tras la muerte de efectivos en el despliegue contra la organización criminal en Jalisco

La Suprema Corte de Justicia
La Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó un minuto de silencio en memoria de los militares caídos durante el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó un minuto de silencio en la sesión de este 24 de febrero en memoria de los militares caídos durante el reciente operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Dicha sesión ordinaria fue encabezada por el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz. En el recinto, el magistrado propuso rendir tributo a los miembros de las Fuerzas Armadas caídos en los acontecimientos del pasado 22 de febrero.

El Pleno de la SCJN rindió homenaje a los muertos en el operativo del pasado 22 de febrero. Crédito: X/@SCJN

“Quiero proponer a todos que, en este día, podamos hacer un minuto de silencio en memoria de los miembros de las Fuerzas Armadas que han participado en los últimos acontecimientos de nuestro país”, anunció el presidente del tribunal. Los ministros y asistentes respondieron poniéndose de pie en señal de respeto.

Determinación de la SCJN sobre el amparo de Cabeza de Vaca

La SCJN revocó por unanimidad
La SCJN revocó por unanimidad el amparo de Francisco García Cabeza de Vaca, lo que reactivó la orden de aprehensión por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

En la misma jornada, la SCJN revocó por unanimidad el amparo concedido a Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, con lo que la orden de aprehensión en su contra quedó reactivada. El exgobernador era investigado por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero, amparo que estaba en vigor desde 2021.

El caso correspondió al Amparo en Revisión 435/2025 y fue debatido abiertamente en el pleno, donde los ministros presentaron reservas sobre la metodología pero aprobaron la propuesta de la ministra Lenia Batres Guadarrama.

Tras la decisión, Cabeza de Vaca publicó un video en el que sostuvo ser víctima de persecución por oponerse al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y denunciar supuestas redes de corrupción.

En su declaración, el exgobernador argumentó: “El huachicol fiscal funcionó para financiar las campañas políticas de Morena y también para sellar un pacto con el crimen organizado.

El operativo en Jalisco contra “El Mencho” y el saldo de militares caídos

El operativo militar en Tapalpa,
El operativo militar en Tapalpa, Jalisco, movilizó a la Fuerza Aérea Mexicana, la Guardia Nacional, el CNI y la FGR contra el cartel liderado por 'El Mencho'. (Foto. Infobae México/ Joavni Pérez)

El operativo militar que motivó el homenaje de la SCJN ocurrió el 22 de febrero en la sierra de Tapalpa, Jalisco, dirigido contra Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”. Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el despliegue contó con la participación de la Fuerza Aérea Mexicana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el enfrentamiento, murieron 25 integrantes de la Guardia Nacional, así como un custodio, un agente de la Fiscalía estatal y una mujer civil, de acuerdo con la Sedena. Las autoridades reportaron la muerte de 30 integrantes de la delincuencia organizada y de tres colaboradores cercanos a Oseguera Cervantes.

Sedena y su titular, Ricardo Trevilla Trejo, expresaron sus condolencias a las familias de los efectivos fallecidos, destacando el ejemplo de valor y entrega mostrado durante el operativo en Tapalpa. “Aprovecho, primero, para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida. También damos un reconocimiento a nuestro personal militar, que realizó una operación exitosa, señaló.

El secretario subrayó que los integrantes de las Fuerzas Armadas cumplieron su misión, dejando constancia de la fortaleza del Estado mexicano. Por su parte, la Sedena reiteró en un comunicado respaldo y acompañamiento institucional a las familias de los militares caídos.

