México

Jóvenes de diez municipios de Michoacán acceden a formación avanzada en IA

Un cambio histórico muestra a las estudiantes avanzando en áreas tecnológicas clave para la región

Una alianza de instituciones abre
Una alianza de instituciones abre la puerta para que estudiantes den el salto al desarrollo tecnológico desde la prepa. FOTO: SEP

El Plan Michoacán para la Paz y la Justicia ha marcado un hito en la educación tecnológica local con el inicio de los cursos en el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial.

Desde este 24 de febrero, un grupo de 7 mil 153 estudiantes de Educación Media Superior se sumergió en el aprendizaje sobre desarrollo de software e inteligencia artificial, sectores considerados claves para la transformación productiva de la región.

Destaca que el 56 % de quienes se inscribieron son mujeres, lo que evidencia un incremento en la participación femenina en áreas tradicionalmente dominadas por hombres.

Esta cifra supera los promedios nacionales de matrícula femenina en carreras de alta especialización tecnológica, un fenómeno que, según especialistas, puede tener repercusiones en la futura equidad del sector digital mexicano.

Innovación educativa en Michoacán: instituciones y alianzas

El acceso de estudiantes de bachillerato a este tipo de formación es una característica exclusiva de Michoacán en el país.

La iniciativa surge como resultado de la colaboración entre el gobierno estatal, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec), la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán y el Instituto de Educación Media Superior y Superior.

Según autoridades educativas, este esfuerzo conjunto busca cerrar brechas de acceso al conocimiento de punta y formar talento joven que pueda integrarse a cadenas productivas de alto valor agregado.

El diseño curricular incluye módulos de inteligencia artificial, pensamiento matemático, desarrollo de software, infraestructura y soporte técnico.

Formación tecnológica para el futuro: alcance y modalidad

Los cursos, que tendrán una duración de cinco meses, se imparten de manera simultánea y en línea en diez municipios: Jiquilpan, Zamora, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Apatzingán, Tacámbaro, La Piedad, Morelia, Hidalgo y Uruapan.

Esta descentralización responde a una estrategia de inclusión territorial, facilitando que estudiantes de diversas regiones accedan a formación de alta calidad sin necesidad de desplazamiento.

De acuerdo con los organizadores, el modelo apuesta por la virtualidad para garantizar la cobertura y la actualización constante de los contenidos, en línea con las tendencias internacionales en educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Antecedentes y perspectivas: Michoacán como polo de innovación

La apertura del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial coincide con una creciente demanda de talento digital en México y América Latina. Mientras otras entidades han enfocado sus inversiones en niveles universitarios, Michoacán se posiciona como pionera al incluir a estudiantes de media superior en programas de inteligencia artificial.

Además, la participación mayoritaria de mujeres en esta primera cohorte podría sentar un precedente para futuras políticas públicas orientadas a la equidad de género en sectores tecnológicos. Con este paso, el estado apuesta por fortalecer su ecosistema de innovación y reducir la brecha digital, factores que especialistas consideran fundamentales para el desarrollo económico y la paz social en la región.

