¿Indirectas para Belinda y Bad Bunny? Christian Nodal confiesa detalles de su relación con Cazzu

La polémica entre Nodal y la cantante argentina escaló con menciones a su hija y posibles críticas hacia otros artistas. | Portada: Jovany Pérez, Infobae México.

El cantante mexicano Christian Nodal enfrenta un momento de alta exposición mediática tras reaccionar de forma contundente ante recientes palabras de Cazzu en redes sociales. La polémica se desató luego de que la intérprete argentina publicara un texto en su blog tras el lanzamiento de la canción ‘Rosita’ de Rauw Alejandro, tema que incluye una referencia directa a Nodal. El fragmento “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal” desencadenó una serie de reacciones que rápidamente escalaron tanto en el ámbito artístico como en lo personal.

El mensaje de Cazzu y la reacción de Nodal

Julieta Cazzuchelli, publicó un mensaje en el que cuestionó el proceso creativo detrás de la frase y criticó la “legendaria camaradería entre varones” en la industria musical. En su texto, la artista hizo referencia a su hija Inti, lo que generó molestia en Nodal, quien se dirigió a su expareja a través de su canal de difusión en Instagram para pedir que no involucrara a la menor en la discusión. “Dramón por una línea donde dice que alguien se enamora rápido y se casa ‘a lo Christian Nodal’; se ocupan dos neuronas para entender la referencia hacia mí y es hasta en tono de burla a mi fama de alma enamorada”, expresó el cantante.

Las declaraciones de Nodal en Instagram y la respuesta de Cazzu reavivaron controversias. (Captura de pantalla)

Cazzu respondió en su blog asegurando que no se considera “la víctima del abandono”, sino que esa condición la atribuye a su hija. “Un hombre con alma enamorada no es el problema; el conflicto real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue? (…) La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios”, escribió la intérprete argentina.

La discusión tomó mayores dimensiones cuando el sonorense cuestionó la coherencia de su expareja, afirmando que “puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo. Puede usar y compartir escenario con uno de los compositores de ‘Rosita’, que me dejó bien entendido que era ‘imperdonable’ por la historia que seguramente nunca contará, pero una referencia musical de parte de sus colegas se convierte en traición”. “Lo que sí me cuesta entender es la selectividad de la indignación”, sentenció el cantante.

Usuarios señalan posibles alusiones a Bad Bunny y a la expareja del cantante, Belinda. (Victoria Dragonetti)

Las declaraciones de Nodal y tras revelar detalles de la relación que tuvo con “La Jefa”, provocaron una ola de especulaciones en redes sociales sobre las personas a quienes hacía alusión. Usuarios en plataformas como TikTok identificaron posibles referencias a Bad Bunny, ya que Cazzu fue invitada a compartir escenario con el artista puertorriqueño en un concierto en Argentina. Además, se mencionó a Belinda, expareja de Nodal y con quien la rapera fue fotografiada recientemente en una alfombra roja.

La polémica involucra así a tres figuras centrales de la música latinoamericana: Christian Nodal, Cazzu y Bad Bunny, con la sombra de Belinda. Hasta ahora, Julieta Cazzuchelli no ha respondido de manera directa al último mensaje del intérprete de mariacheño, mientras el tema sigue provocando gran revuelo en la conversación pública.

Nodal abrió el debate sobre su pasado amoroso y supuestas referencias a Belinda. (Instagram: Belinda)

Así reaccionaron los internautas a las indirectas de Nodal:

“No soportó”

“¿Que Beli dañó su relación y no Ángela?“

“Está muy pendiente de Cazzu”

“¿Quién le cree a Nodal en 2026?"

“¿O sea que Bad Bunny siempre fue la inseguridad de Nodal?”