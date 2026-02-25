Glutatión inyectable: el tratamiento médico hallado en la cabaña de “El Mencho” en Tapalpa

Entre las pertenencias de Nemesio Oseguera Cervantes se encontró un medicamento inyectable de alto costo, presuntamente parte de su tratamiento por insuficiencia renal. (Infobae)

El operativo que puso fin a la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, reveló detalles íntimos y poco conocidos sobre el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Más allá de la violencia, el lujo y el despliegue militar, el hallazgo de medicamentos especializados en su refugio de Tapalpa, Jalisco, ha puesto en evidencia el deterioro físico del capo y la sofisticación de los cuidados médicos que recibía en la clandestinidad.

Su costoso tratamiento de Tationil Plus, ¿para qué sirve?

Durante la inspección en la cabaña de lujo donde El Mencho pasó sus últimos días, medios de comunicación documentaron que en el refrigerador había una caja con ampollas de un medicamento inyectable a base de glutatión reducido, conocido comercialmente como Tationil Plus 3000 mg.

En el refugio de Tapalpa fue hallado un tratamiento inyectable a base de glutatión, utilizado como apoyo en enfermedades renales y hepáticas. (Tomada de @Eco1_LVM)

Junto a la caja, una cinta adhesiva contenía instrucciones manuscritas detallando el régimen de aplicación: dos dosis en la primera semana (martes y jueves), una dosis semanal en las siguientes semanas y posteriormente aplicaciones quincenales.

El protocolo, meticuloso y adaptado, indica que el tratamiento no era improvisado, sino parte de una rutina médica establecida para atender una condición crónica.

El glutatión es un antioxidante natural producido por el cuerpo humano, considerado clave para proteger las células del daño oxidativo, apoyar la desintoxicación hepática y optimizar la función inmunológica.

El uso médico de esta sustancia, especialmente en presentaciones inyectables, está reservado para casos donde se requiere protección contra el estrés oxidativo severo, apoyo en enfermedades renales, hepáticas y otras condiciones crónicas.

¿De qué estaba enfermo El Mencho?

La DEA tiene conocimiento de que Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", está gravemente enfermo. (Anayeli Tapia/Infobae)

Desde 2019, fuentes oficiales y reportes de inteligencia advertían que El Mencho padecía insuficiencia renal, un problema de salud que limitó su movilidad y lo habría obligado a modificar su forma de operar.

El Tationil Plus, medicamento hallado en Tapalpa, es fabricado por laboratorios suizos y suele tener un precio elevado en el mercado mexicano, que va de los 6 mil a los 9 mil pesos.

Su administración, normalmente intravenosa o intramuscular, permite una absorción completa y rápida en el organismo.

En ese contexto, cabe recordar que hace unos años salió a la luz que el narcotraficante mexicano mandó a construir un hospital privado en Villa Purificación, Jalisco, para recibir atención especializada sin exponerse a la persecución de las autoridades.

En este sitio se encontraban el hospital que mandó a construir El Mencho. (Captura de pantalla/Google Maps)

El hospital fue construido en la comunidad de El Alcíhuatl y estaba equipado exclusivamente para él, su círculo más cercano y, en ocasiones, habitantes de la zona. El hospital, blanco y rodeado de vegetación, fue detectado por el gabinete de seguridad federal en 2019 y se ubicó en una región difícil de acceder y protegida por células armadas del cártel.

La insuficiencia renal, enfermedad crónica que limita la función de los riñones, puede requerir tratamientos constantes, desde medicamentos y ajustes en la dieta hasta diálisis o trasplante en etapas avanzadas.

Los síntomas pueden incluir fatiga, debilidad, hinchazón, alteraciones neurológicas y presión arterial elevada, complicando la vida diaria y la capacidad de desplazamiento de quienes la padecen.

Las otras pistas sobre su salud halladas en la cabaña

La cabaña en Tapalpa donde cayó Rubén Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, estaba en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros desde 2020 por presunto lavado de dinero. El complejo también figura en la acusación federal contra su hija, Jessica Johanna Oseguera González. (Anayeli Tapia/Infobae)

Muchos de los alimentos y bebidas hallados en el refugio de El Mencho tienen lógica clínica con un paciente que padece insuficiencia renal, pues además del tratamiento médico con glutatión, El Mencho intentaba seguir una dieta adaptada a su condición para evitar complicaciones y mantener su estado general lo más estable posible mientras vivía en la clandestinidad.

El hallazgo de abundante agua y suero oral indica la importancia de mantener la hidratación, ya que los pacientes renales deben equilibrar cuidadosamente la ingesta de líquidos para evitar sobrecarga o deshidratación, especialmente si hay riesgo de descompensación.

Además, muchas frutas frescas encontradas pueden ser consumidas en etapas tempranas de enfermedad renal, pero en fases avanzadas suelen recomendarse en porciones controladas y preferir las bajas en potasio (como fresas y peras, que estaban presentes en la cabaña).

También se halló leche de almendras. Es una alternativa a la leche de vaca porque tiene menor contenido de potasio y fósforo, minerales que deben limitarse en insuficiencia renal.

No se reportan grandes cantidades de carne fresca, lo que podría estar alineado con restricciones en la dieta proteica, aunque sí se encontraron cortes congelados, posiblemente para consumo controlado.