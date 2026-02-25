México

Extranjero exige a vendedores de Playa del Carmen ‘invertir’ para aprender inglés porque él no entiende español | Video

Usuarios en redes sociales arremetieron contra el visitante luego de que pidiera consideraciones pese a que no es el idioma oficial del país

El joven turista fue duramente criticado en redes sociales por la forma en la que exigió a los locales. (TikTok @mr.cyrus17)

En el corazón de la Riviera Maya, donde el sonido de las olas compite con el bullicio de la Quinta Avenida, las reglas del marketing tradicional parecen operar bajo una lógica distinta. Sin embargo, para Brandon Hein, estratega de marketing digital estadounidense, lo que ocurre en las calles de Playa del Carmen no es folklore, sino una falla sistémica en la técnica de ventas que está costando millones de pesos en ingresos perdidos.

Hein, quien se encuentra actualmente en este destino turístico de clase mundial, no ha tenido reparos en utilizar sus plataformas para criticar lo que considera una falta de profesionalización en el comercio local. Su crítica apunta directamente a la desconexión entre el vendedor de calle y el perfil del consumidor internacional que visita Quintana Roo.

Playa del Carmen pertenece a una de las mejores playas de México Foto: (iStock)

¿Qué piensa de los vendedores locales?

La polémica estalló tras una serie de declaraciones donde el experto describió su experiencia caminando por las zonas más transitadas de Playa del Carmen. Con un tono directo y crítico, Hein sentenció la efectividad de los “jaladores” o vendedores ambulantes que abordan a los turistas sin una estrategia previa.

“Si quieres ser el peor vendedor, deberías hacer lo que todos estos tipos están haciendo. Estoy en Playa del Carmen ahora mismo y cada cinco pasos alguien me dice ‘amigo, amigo’, tratando de venderme algo, gritándome en español”, expresó el estratega.

Para Hein, el error no radica solo en la insistencia, sino en la falta de herramientas básicas de comunicación. Su argumento central es que el esfuerzo de venta se anula totalmente cuando el receptor no comprende el mensaje. “Claramente no hablo español. ¿Cómo le vas a vender algo a alguien cuando ni siquiera puede entender lo que estás diciendo?”, cuestionó, señalando una de las reglas de oro del marketing: conocer a tu audiencia.

El hombre exigió mayor conocimiento de su idioma pues no entiende lo que las personas locales quieren decirle. (TikTok Brandon Hien)

¿Inversión o exigencia?

El análisis de Hein va más allá de una queja superficial sobre el ruido o el acoso turístico; se adentra en la economía del autoperfeccionamiento. Según el experto, existe una falta de visión a largo plazo por parte de quienes operan en primera línea de playa. A pesar de estar en México, Hein subraya que la naturaleza del destino —un imán para el turismo de habla inglesa— debería obligar a una preparación técnica superior.

No entiendo cómo no invierten un poco para aprender inglés, para venderle a las personas que claramente hablan inglés y, tal vez, obtengan más ventas”, sugirió. Para el estadounidense, la clave del éxito comercial moderno radica en la adquisición constante de habilidades: “Invertir en ti mismo, aprender más habilidades probablemente valga la pena”.

Mexicanos explotan en redes sociales

Las palabras de Hein han generado una respuesta negativa en la comunidad mexicana en redes sociales señalando que debería ser él quien se adapte al lugar el cual está visitando y no las personas locales las que deben cambiar su idioma natal para poder comercializar.

Tras las muestras de repudio hacia sus palabras, el turista decidió poner sus cuentas privadas y limitar comentarios para evitar seguir recibiendo malos comentarios.

