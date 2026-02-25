El poderoso lanzacohetes de El Mencho capaz de derribar helicópteros y que le fue decomisado tras su muerte

Construyó su poder desde el silencio, la violencia y una red de lealtades forjadas con miedo. Su perfil, según especialistas, combina cálculo frío y brutalidad como pocas veces se ha visto en el narco mexicano. (Anayeli Tapia/Infobae)

El arsenal incautado al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" tras el operativo de la Guardia Nacional ocurrido durante las primeras horas del 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, exhibió el poder destructivo de su organización.

El capo y los criminales que lo rodeaban poseían armamento de manufactura rusa, incluido un lanzacohetes RPG, una poderosa arma capaz de derribar aeronaves militares. Este armamento se encuentra resguardado por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Afortunadamente, la actuación de los miembros de la Guardia Nacional fue tan efectiva que evitó que los sicarios utilizaran dicho lanzacohetes. Así lo informó Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa, durante la mañanera de la presidenta Sheinbaum:

Tras la operación contra el CJNG en Tapalpa, Jalisco, se reportaron disturbios en la región. Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO

“El Mencho y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa. (...) Se establece un cerco, ellos hacen fuego contra el personal de Fuerzas Especiales, llevaban ahí lanzacohetes también. Debido a la presión ejercida por la acción militar, no los usaron, los lanzacohetes, afortunadamente”.

No es la primera vez que las fuerzas del orden público se enfrentan a este lanzacohetes. En 2015, durante una operación que tenía como objetivo capturar al hoy abatido capo, sus fuerzas del CJNG accionaron un arma de naturaleza similar con el que derribaron un helicóptero Cougar del ejército, lo que resultó en la muerte de 11 elementos militares y dos agentes federales.

Cuando el Mencho derribó helicópteros con su lanzacohetes ruso

Morales fue uno de los nueve sobrevivientes del helicóptero Cougar derribado por el CJNG el 1 de mayo de 2015 en Villa Purificación, Jalisco. (Anayeli Tapia/Infobae)

El 1 de mayo de 2015, en el marco de la “Operación Jalisco” —operativo coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la entonces Policía Federal, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional—, un grupo armado del CJNG fue alertado y desplegó bloqueos y ofensivas en el estado.

En la zona entre Casimiro Castillo y Villa Purificación, un helicóptero militar Cougar fue alcanzado en pleno vuelo por un proyectil disparado desde tierra con un lanzacohetes RPG-7, provocando que la aeronave estallara y cayera al suelo.

El poderoso RPG-7 de El Mencho: ruso y existente desde los 60

Así es el RPG-7 que tenía El Mencho. REUTERS/Sofiia Gatilova

El RPG-7 es un lanzacohetes portátil de fabricación soviética, diseñado para ser utilizado por una sola persona. Su desarrollo comenzó en la década de 1950 y entró en servicio en 1961, extendiéndose rápidamente a fuerzas militares de numerosos países debido a su eficacia, bajo costo y facilidad de uso.

El arma está compuesta por un tubo lanzador y un sistema de mira óptica o mecánica. Utiliza proyectiles autopropulsados, conocidos como cohetes, que pueden ser antitanque, antipersonal o de uso múltiple.

El RPG-7 se caracteriza por su simplicidad y fiabilidad. No requiere mantenimiento complejo y puede operar en condiciones climáticas adversas. Su diseño permite disparar desde el hombro, lo que facilita su empleo en combate urbano y en entornos de difícil acceso para vehículos pesados.

A lo largo de las décadas, el RPG-7 ha sido utilizado en numerosos conflictos alrededor del mundo, tanto por ejércitos regulares como por grupos insurgentes. Su presencia en el campo de batalla lo ha convertido en uno de los lanzacohetes más reconocibles y empleados de la historia militar contemporánea.