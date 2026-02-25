México

El despliegue de la Marina limita la expansión del tráfico de drogas en el Pacífico

Las acciones desarrolladas durante los últimos meses han permitido neutralizar laboratorios, localizar embarcaciones ilegales y asegurar la captura de líderes

Imagen ilustrativa de un avión
Imagen ilustrativa de un avión de la Semar (X/@PacoZeaCom)

La Marina mexicana, bajo el marco del Entendimiento Bicentenario, ha consolidado su posición como el principal bastión del Estado contra el narcotráfico, logrando cifras inéditas en decomisos y golpes estratégicos a las estructuras criminales.

En el periodo 2025-2026, las acciones coordinadas con agencias estadounidenses y organismos internacionales han permitido la intercepción de grandes cargamentos de drogas y la desarticulación de redes logísticas clave.

Durante febrero de 2026, unidades navales localizaron y aseguraron un buque pesquero a más de 700 kilómetros de la isla Clarión, operación que culminó con el decomiso de 6 toneladas de cocaína y la detención de cinco tripulantes. La colaboración con la Guardia Costera de Estados Unidos y el JIATF-South fue decisiva para ejecutar la acción fuera de la zona económica exclusiva, ejemplo de la confianza y coordinación legal entre ambos países.

Pocos días después, la Marina detectó un semisumergible cerca de Manzanillo, decomisando 4 toneladas adicionales de cocaína.

21/02/2026 Semisubmarino con cocaína incautado por México SOCIEDAD CENTROAMÉRICA MÉXICO SECRETARÍA DE MARINA DE MÉXICO

En ese mismo mes, el intercambio de inteligencia con Colombia, El Salvador y Francia derivó en incautaciones que sumaron 17 toneladas en el Pacífico, incluidas 6 toneladas en aguas mexicanas y la captura de seis connacionales.

Estos resultados interrumpieron el flujo de drogas hacia Estados Unidos y Europa, afectando de forma directa las finanzas de los cárteles.

El día que secuestraron la cocaína líquida en el puerto (Secretaría de Marina de México)

Operativos terrestres y desmantelamiento de laboratorios

En tierra, la Marina ha desplegado operativos de alto impacto en estados como Michoacán, Nayarit, Veracruz, Jalisco y Colima. El 14 de octubre de 2025, en Nayarit, marinos y agentes federales aseguraron un arsenal perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), compuesto por 87 rifles, 43 granadas y más de 42 mil cartuchos. En Michoacán, durante enero de 2026, la captura de siete presuntos integrantes del CJNG incluyó el decomiso de armas, drogas y vehículos.

El operativo más reciente en Veracruz, realizado en febrero de 2026, logró la detención de 14 personas, incluidos líderes regionales del CJNG, así como la liberación de una víctima de secuestro y el aseguramiento de armas y drogas. En Jalisco, la captura de Alma Rosa Rivera, “La Leona”, reclutadora del CJNG, evidenció la capacidad de la inteligencia naval para penetrar instalaciones clandestinas.

La estrategia “Pez Vela 2025” en Colima permitió la detención de 54 integrantes del CJNG, decomisando armas, drogas y vehículos, lo que impidió la expansión del cártel hacia zonas estratégicas del Pacífico.

La Marina ha continuado con la destrucción sistemática de laboratorios y centros de almacenamiento de drogas sintéticas. En septiembre de 2025, incautó 6 mil litros y 100 kg de precursores químicos en Nayarit, y a lo largo del periodo ha destruido más de 93 toneladas de metanfetaminas y 629 toneladas de precursores químicos.

Innovación y control de precursores

La creación del Sistema Integral de Sustancias (SIS), en colaboración con COFEPRIS, ha permitido rastrear en tiempo real los precursores químicos empleados en la fabricación de fentanilo y otras drogas sintéticas. El sistema identifica importaciones, detecta desviaciones y suspende permisos a empresas sospechosas, lo que ha sido replicado o solicitado por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea.

Desde 2020, Semar controla los principales puertos y aduanas del país. En Manzanillo, la unidad conjunta con la UNODC y la Organización Mundial de Aduanas permitió descubrir cargamentos de metanfetamina y precursores ocultos. Hasta la fecha, la Marina ha incautado 833 toneladas de precursores químicos, cifra sin precedente.

