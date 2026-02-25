México

Detienen a hombre tras presunto ataque armado que dejó un muerto y dos heridos en Tlalpan

La detención ocurrió después de que un automóvil vinculado al incidente fue ubicado por agentes de seguridad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana
La Secretaría de Seguridad Ciudadana detiene a presunto implicado en balacera de San Miguel Topilejo. Foto: (iStock)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 21 años de edad en posesión de más de 50 dosis de aparente droga, luego de una agresión con disparos de arma de fuego registrada en calles de la colonia Pueblo de San Miguel Topilejo, en la Tlalpan, que dejó como saldo dos personas lesionadas y una más sin vida.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron el pasado 22 de febrero, cuando uniformados que realizaban labores de prevención y vigilancia fueron alertados por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur sobre detonaciones en el cruce de las calles Santa Cruz y Arenal. Tras recibir el aviso, los policías acudieron de inmediato al punto señalado.

Al arribar, los oficiales observaron a tres hombres tendidos sobre la cinta asfáltica con visibles manchas hemáticas. En el lugar se entrevistaron con un ciudadano de 45 años de edad, quien refirió que momentos antes su hijo se encontraba con sus amigos a bordo de un taxi color blanco con rosa, cuando un automóvil negro se aproximó y, desde el asiento del copiloto, un sujeto realizó los disparos en su contra.

Un operativo permitió localización de
Un operativo permitió localización de un conductor sospechoso y decomiso de pequeñas cantidades de estupefacientes. (Foto: Cuartoscuro)

Familiares y vecinos auxiliaron a los lesionados y los trasladaron por sus propios medios a un hospital cercano para recibir atención médica. Sin embargo, horas más tarde, personal médico informó que uno de los jóvenes perdió la vida a consecuencia de las heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Tras tomar conocimiento de los hechos, los efectivos de la SSC iniciaron un análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona. A través de las imágenes, se identificó que el vehículo presuntamente involucrado huyó en dirección a la calle Ayocatitla. Con esta información, los uniformados reforzaron la presencia policial e implementaron un dispositivo de búsqueda mediante patrullajes fijos y móviles en los alrededores.

En coordinación con los monitoristas del C2 Sur, el automóvil fue localizado en el cruce de la calle Santa Cruz y la Primera Cerrada de Santa Cruz. En el sitio, los policías interceptaron la unidad y realizaron una revisión preventiva al conductor, conforme a los protocolos de actuación policial.

El hallazgo de un vehículo
El hallazgo de un vehículo con droga lleva a captura de sospechoso de homicidio en Tlalpan. Foto: (iStock)

Como resultado de la inspección, los oficiales aseguraron 22 bolsitas de plástico con cierre hermético que contenían una hierba verde y seca con características similares a la marihuana, así como 30 dosis de una sustancia en polvo parecida a la cocaína. Además, se le decomisó un teléfono celular.

Por estos hechos, el hombre de 21 años fue detenido, informado de sus derechos constitucionales y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con la posible droga asegurada y el vehículo involucrado. La autoridad ministerial será la encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones para esclarecer el móvil de la agresión y deslindar responsabilidades.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que mantiene presencia en la zona y reiteró su compromiso de reforzar las acciones de vigilancia para prevenir hechos delictivos y garantizar la seguridad de las y los habitantes de la alcaldía Tlalpan.

