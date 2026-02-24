“Hay problemas. Te amo, Bere”: el mensaje de despedida que Edwin Ocampo envío antes de morir en operativo contra “El Mencho”

Veinticinco elementos de la Guardia Nacional, incluidos jóvenes como Edwin Ocampo, cayeron en el enfrentamiento con el grupo criminal más peligroso de México. (Redes Sociales)

El pasado domingo 22 de febrero se llevó a cabo un operativo donde fue capturado y abatido Nemesio Oseguera, alías “El Mencho”, así como 25 elementos de la Guardia Nacional.

Entre ellos se encontraba Edwin Ocampo, un joven de apenas 25 años, originario de Chiapas, que dio su vida en el enfrentamiento que terminó también con el narcotraficante más peligroso de México y el mundo.

"Hay problemas. Te amo, Bere", fue el último mensaje que logró enviar antes de ir a cumplir con su deber, tal como lo reveló su pareja sentimental en entrevista para el noticiario de Nacho Lozano de Imagen Noticias.

El operativo en Jalisco y Michoacán culminó con la captura y muerte de Nemesio Oseguera 'El Mencho', líder del CJNG, el 22 de febrero de 2026. (Redes Sociales)

“Bere”, relató los momentos de angustia que vivió al ver las noticias el domingo, sobre los hechos que acontecían en el país y como intentó comunicarse con él.

Sin embargo, la respuesta solo fue silencio, ya que las llamadas solo la mandaban al buzón de voz. Fue hasta que logró comunicarse con el sargento al mando de Edwin que confirmó sus temores. Un “lo siento mucho”, fue lo único que escuchó tras el auricular.

“Será un hombre que siempre ayudaba a los demás, que siempre pensaba en su familia y en mí antes que en él”,

“Bere” logró verlo una última vez el sábado por la mañana, aunque solo durante escasos minutos ya que tenia que volver a su base militar en Tlajomulco,

“Durante los años que estuvo desplegado en Jalisco siempre quiso volver a Chiapas, quería salirse de la militar, emprender, volver a su hogar”, relató la joven.

Un sueño que ya no pudo cumplir.

El despliegue federal dejó al menos 60 personas fallecidas y decenas de heridos, confirmaron autoridades mexicanas como Ricardo Trevilla y Omar García Harfuch. (Fb: Donde ir Puebla)

Secretario de Marina lamenta muerte de militares y fuerzas federales tras operativo contra líder del CJNG

El despliegue federal en Jalisco y Michoacán concluyó con el fallecimiento de al menos 60 personas, entre ellas 25 miembros de la Guardia Nacional, durante los enfrentamientos que culminaron en la captura y muerte de Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La extensa operación, que se desarrolló el 22 de febrero de 2026, desencadenó intensos combates y bloqueos, generando un impacto significativo en la seguridad nacional mexicana.

Las cifras oficiales fueron confirmadas por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, quienes precisaron que, además de las muertes, hubo decenas de heridos.

Horas después de los hechos, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, lamentó la pérdida de los efectivos del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional. Morales Ángeles publicó un mensaje institucional en su cuenta de X dirigido a las familias de los caídos:

“Reconocemos su valor, lealtad y compromiso con la seguridad de México. Su sacrificio honra a la Patria. A sus familias, nuestra solidaridad y respeto en estos momentos de dolor. No están solas. Su memoria permanecerá viva”.

Por su parte, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, Ricardo Trevilla intervino con la voz entrecortada y rindió tributo a los agentes fallecidos.

“Un reconocimiento a nuestro personal militar, que realizó una operación exitosa, cumplieron su misión y se demostró la fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda”, expresó visiblemente afectado.

Estos son algunos de los elementos que se ha confirmado que perdieron la vida en el operativo. (Fb: Esto es México)

El mensaje de reconocimiento fue retomado en una esquela difundida por los canales oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual subrayó:

“Honramos la memoria de quienes, con lealtad, valentía y compromiso, entregaron lo más valioso que puede ofrecer un soldado a la nación: su vida. Su actitud firme, valiente y decidida puso de manifiesto el compromiso inquebrantable de toda mujer y todo hombre que porta el uniforme militar para velar por la seguridad y el bienestar de la sociedad mexicana”.