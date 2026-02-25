México

Cuáles son los medicamentos que pueden provocar hígado graso de forma silenciosa o sin síntomas

La acumulación de grasa en el órgano puede darse incluso de forma asintomática , lo que dificulta el diagnóstico temprano y favorece que el daño avance sin ser detectado

El hígado graso, una condición caracterizada por el exceso de grasa en el tejido hepático, no solo se asocia a malos hábitos alimenticios o consumo de alcohol.

Según especialistas del Hospital Clínic de Barcelona, existen medicamentos capaces de desencadenar el padecimiento de hígado graso de forma silenciosa.

Los doctores Isabel Graupera Garcia-MilàPere Ginès Gibert y la enfermera Marta Cervera Carbonell, todos del Servicio de Hepatología, advierten que algunos tratamientos farmacológicos pueden generar este trastorno como efecto secundario, aun en ausencia de otros factores de riesgo.

El Hospital Clínic de Barcelona detalla que estos casos se catalogan como hígado graso no alcohólico de causa secundaria. La acumulación de grasa en el órgano puede darse incluso sin que el paciente note síntomas, lo que dificulta el diagnóstico temprano y favorece que el daño avance sin ser detectado.

Fármacos bajo vigilancia: ¿Cuáles pueden afectar al hígado?

El equipo médico del Hospital Clínic de Barcelona subraya que la lista de medicamentos capaces de provocar este efecto es variada. Entre los tratamientos que más se asocian a la aparición de hígado graso destacan:

  • Corticosteroides
  • Estrógenos sintéticos
  • Antirretrovirales
  • Tamoxifeno
  • Amiodarona
  • Metotrexato
  • Tetraciclinas

Estos fármacos se emplean en contextos médicos diversos, como terapias hormonales, tratamientos oncológicos, manejo de infecciones virales y enfermedades autoinmunes. 

El Hospital Clínic de Barcelona explica que la prescripción de estos medicamentos no implica un desenlace fatal: “No quiere decir que el consumo de estos medicamentos lleve de forma inevitable a la cirrosis, pero pueden agravar el daño hepático”, afirman los profesionales.

El riesgo de una progresión silenciosa

La naturaleza asintomática del hígado graso inducido por medicamentos representa uno de los principales desafíos. Los especialistas consultados subrayan que el daño puede avanzar sin señales evidentes, lo que incrementa la posibilidad de desarrollar fibrosis hepática e incluso cirrosis si el problema no se detecta y controla a tiempo.

De acuerdo con la doctora Graupera Garcia-Milà“siempre hay que investigar si se están tomando y, cuando sea factible, retirarlos”. El retiro del medicamento debe evaluarse cuidadosamente, considerando el balance entre el beneficio que aporta el tratamiento y el potencial riesgo hepático.

Recomendaciones para pacientes y profesionales

El equipo de hepatología enfatiza la importancia de una vigilancia activa en pacientes que reciben alguno de los fármacos señalados. Las recomendaciones principales incluyen:

  • Revisión periódica de la medicación: Pacientes y médicos deben revisar de forma regular la necesidad de cada fármaco y su impacto sobre el hígado.
  • Monitorización de la función hepática: Analíticas sanguíneas que evalúen enzimas hepáticas y pruebas de imagen pueden ayudar a identificar signos tempranos de acumulación de grasa.
  • Evaluación del beneficio-riesgo: Si retirar el fármaco no es factible porque el beneficio supera el riesgo, los médicos deben reforzar el seguimiento.

La enfermera Marta Cervera Carbonell destaca que “el seguimiento del hígado graso y el control de fibrosis es clave en estos pacientes”. Este enfoque permite minimizar complicaciones y adaptar el tratamiento para proteger la salud hepática.

¿Qué hacer ante un diagnóstico de hígado graso por medicamentos?

Ante la confirmación de hígado graso asociado a medicamentos, el Hospital Clínic de Barcelona recomienda:

  • No suspender el tratamiento por cuenta propia: La interrupción de la medicación debe estar siempre supervisada por un profesional.
  • Consultar a hepatología: La valoración por un especialista permite analizar alternativas terapéuticas y establecer un plan de seguimiento individualizado.
  • Adoptar hábitos saludables: Mantener una dieta equilibrada, realizar actividad física y evitar el consumo de alcohol ayuda a reducir la carga sobre el hígado.
El mensaje de los especialistas

Los expertos del Hospital Clínic de Barcelona recuerdan que el hígado graso puede originarse por causas secundarias, como el consumo de determinados medicamentos, y no solo por factores habituales como la obesidad o el consumo de alcohol. La clave para evitar consecuencias graves reside en la detección precoz y la colaboración entre pacientes y profesionales de la salud.

“Si no es factible retirar el medicamento porque el beneficio de tomarlo es superior al perjuicio, hay que hacer seguimiento del hígado graso y controlar si aparece fibrosis (tejido cicatrizado)”, concluyen los hepatólogos consultados.

