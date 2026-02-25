Alito Moreno critica posible presentación de la reforma electoral en “un país incendiado” tras muerte de “El Mencho”

Alejandro Moreno Cárdenas se lanzó contra la presentación de la reforma electoral, la cual se efectuará el próximo 25 de febrero por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum diera a conocer que presentará el proyecto de reforma electoral este próximo 25 de febrero de 2026, el senador y dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, criticó la decisión ante la actual coyuntura de violencia que atraviesa el país.

En un breve encuentro con medios de comunicación en el Senado de la República, Moreno sostuvo que “quién puede pretender hoy una reforma electoral en estos momentos, cuando los temas de México son otros”, aludiendo a la situación de inseguridad tras el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Un país incendiado por política de “abrazos no balazos”

Moreno Cárdenas subrayó que el país enfrenta un escenario de crisis con “252 narcobloqueos, 56 bancos quemados y 25 integrantes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional asesinados, según cifras oficiales”. El dirigente priista afirmó que México vive “un país incendiado, un país que se le cae a pedazos” y responsabilizó directamente a la administración federal y a la política de “abrazos y no balazos” implementada desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018.

El senador reclamó que el gobierno federal debería rendir homenaje a las fuerzas de seguridad y decretar luto nacional, dado que los hechos ocurridos constituyen, en sus palabras, “una tragedia por un gobierno que ha permitido el pacto de los narcopolíticos de Morena con el crimen organizado”.

Moreno insistió en que la situación de violencia se ha extendido a entidades como Jalisco, Guerrero, Sinaloa, Sonora y Oaxaca, y cuestionó las afirmaciones oficiales de que existe paz y tranquilidad en el país.

Reforma electoral en medio de la violencia

En el contexto de la presentación de la reforma electoral, el líder del PRI criticó que la prioridad de la administración sea modificar el sistema electoral mientras persisten ataques a funcionarios y la inseguridad afecta varias regiones. Afirmó que el reciente ataque en contra de la alcaldesa de Bacanora en Sonora, Nora Alicia Biebrich Duarte, y la muerte de su hijo derivada del atentado, evidencia el clima de violencia que prevalece.

El senador también cuestionó la transparencia de la cooperación entre el gobierno mexicano y autoridades de Estados Unidos en materia de seguridad. Sostuvo que “insisten en decir que no tienen colaboración, cooperación, apoyo, respaldo técnico, táctico, de equipo, de elementos de seguridad del Gobierno de Estados Unidos” y exigió claridad sobre el papel de la inteligencia estadounidense en la captura de objetivos prioritarios del crimen organizado.