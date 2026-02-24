¿Qué es lo que provoca la insuficiencia renal crónica y cuál es el tratamiento a tomar? (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La insuficiencia renal crónica (IRC) se consolida como una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en México.

Según datos de la Secretaría de Salud, la prevalencia de la insuficiencia renal crónica en el país ha mostrado un aumento progresivo en la última década, colocándose entre las primeras diez causas de muerte en adultos.

Especialistas como la doctora Carmen Ávila, nefróloga del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), explican que la mayoría de los casos podrían prevenirse con un control adecuado de las enfermedades crónicas que la originan.

Principales causas: diabetes, hipertensión y otros factores

La insuficiencia renal crónica se produce cuando los riñones pierden la capacidad de filtrar y eliminar residuos del organismo.

Los factores que provocan este daño progresivo suelen estar relacionados con enfermedades de alta incidencia en la población mexicana.

Entre las causas más frecuentes se encuentran:

Diabetes mellitus (tipo 1 y 2): Es la principal responsable de la enfermedad, pues el exceso de glucosa en sangre deteriora los pequeños vasos sanguíneos de los riñones.

Hipertensión arterial: La presión elevada sin control daña los filtros renales de manera gradual.

Glomerulonefritis: Proceso inflamatorio que afecta los glomérulos, encargados de la filtración.

Enfermedades hereditarias: Como la poliquistosis renal.

Obstrucciones crónicas: Presencia de cálculos renales o problemas prostáticos que impiden el flujo normal de la orina.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señala que cerca del 60% de los pacientes diagnosticados con IRC presentan antecedentes de diabetes o hipertensión, y muchos desconocen el daño hasta etapas avanzadas, ya que la enfermedad suele ser asintomática en sus fases iniciales.

Síntomas y diagnóstico oportuno (IRC)

La detección temprana de la insuficiencia renal crónica resulta compleja debido a la ausencia de síntomas en las primeras fases. Los signos clínicos suelen aparecer cuando la función renal está gravemente afectada e incluyen:

Fatiga y debilidad generalizada

Hinchazón de pies y tobillos

Disminución de la cantidad de orina

Náuseas y pérdida del apetito

Picazón persistente en la piel

Expertos recomienda realizar chequeos periódicos, especialmente en personas con antecedentes de diabetes, hipertensión o enfermedades renales en la familia. Los exámenes de sangre y orina permiten detectar alteraciones en la función renal antes de que se presenten complicaciones mayores.

Tratamiento: retrasar el avance y mejorar la calidad de vida

El abordaje de la insuficiencia renal crónica se basa en frenar el deterioro de los riñones y prevenir complicaciones.

Las estrategias terapéuticas incluyen:

Control riguroso de las enfermedades de base: Mantener la glucosa y la presión arterial dentro de rangos óptimos, utilizando medicamentos como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y bloqueadores de los receptores de angiotensina (ARA-II). Cambios en la dieta y estilo de vida: Reducción en el consumo de sodio, proteínas, potasio y fósforo. Mantener un peso saludable y realizar ejercicio regular. Evitar el consumo de tabaco y alcohol. Medicamentos específicos: Diuréticos para controlar la retención de líquidos. Eritropoyetina y suplementos de hierro para tratar la anemia asociada. Calcio y vitamina D para prevenir el daño óseo. Tratamientos de sustitución renal: Cuando la función renal se reduce por debajo del 10 al 15%, se requiere diálisis (hemodiálisis o diálisis peritoneal) o trasplante de riñón.

La adherencia al tratamiento y la detección temprana son claves para evitar complicaciones y prolongar la vida de los pacientes.

Recomendaciones y prevención

Expertos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el IMSS y el Hospital General de México coinciden en la importancia de:

Realizar controles médicos periódicos en personas con factores de riesgo.

Adoptar estilos de vida saludables.

Buscar atención médica ante cualquier síntoma sugestivo.

Cumplir con el tratamiento prescrito.

La prevalencia de la insuficiencia renal crónica en México exige una mayor conciencia sobre las acciones de prevención, diagnóstico temprano y acceso a tratamientos especializados.